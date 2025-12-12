Как мелодии Владимира Шаинского стали частью культурного кода страны

12 декабря исполняется 100 лет со дня рождения композитора Владимира Шаинского. На его веселых и озорных песнях выросло не одно поколение детей в Советском Союзе, России и странах СНГ. «В траве сидел кузнечик, «Голубой вагон, «Пусть бегут неуклюже, «Чунга-Чанга, «Антошка, «Улыбка, «Вместе весело шагать, «Песенка Мамонтенка и десятки других его песен неотъемлемая часть нашего детства. В музыке Владимир Шаинский сделал то же самое, что Барто, Маршак, Чуковский в литературе. Это классик детской песни, волшебник любви, радости и добра, которые можно спеть.

Воспоминаниями о том, каким человеком был композитор, поделился в интервью MIR24.TV его сын Вячеслав Шаинский.

«Я до сих отлично помню, как мы отмечали папино семидесятилетие, потом восьмидесятилетие. Его дни рождения всегда проходили с огромным количеством сменяющих друг друга гостей и длились до глубокой ночи. Разумеется, с застольем и песнями.

Владимир Шаинский всегда производил на окружающих впечатление невероятно позитивного, веселого, открытого человека.

«Он и в жизни вел себя именно так: жизнелюбиво, дружелюбно и никогда не унывал, говорит его сын. Я лично не видел разницы между папой, который выступает, и папой дома. Он всегда был искренним, это самое главное.

Истоки музыкальности и первая песня

Будущий композитор родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Семью его родителей трудно назвать музыкальной: отец был инженером, мать микробиологом. Но сам Шаинский говорил, что истоки его музыкальности кроются в еврейской народной среде, в клезмерской музыке. Так или иначе, но с девяти лет, как и многие еврейские мальчики, он учился играть на скрипке. Сперва во дворце пионеров, а через год поступил в спецшколу при Киевской консерватории.

«Когда родители папы были уже в разводе, он остался с мамой в Киеве, а его отец с другой семьей жил в Москве. Но после войны мой папа перебрался к своему отцу и поступил в Московскую консерваторию, говорит Вячеслав.

А до этого будущему композитору довелось послужить в армии. На фронт он попасть не успел, служил в полку связи в Средней Азии. Именно в армии и началось песенное творчество Владимира Шаинского.

«У него был сослуживец, который писал стихи, и они совместно написали песню «Марш связистов, которую подхватил весь полк, говорит Вячеслав Шаинский. Наверное, в этот момент папа и решил, что если у него так хорошо получается писать песни, то почему бы и нет.

Ну а дальше свою роль сыграло невероятно удачное знакомство с представителями поэтического искусства того времени. Талантливых поэтов-песенников в его окружении было много: Михаил Пляцковский, Юрий Энтин, Михаил Танич, Эдуард Успенский, Михаил Матусовский. Во многом это их заслуга, что папины песни актуальны до сих пор, считает сын композитора. Все, о чем они писали, дорого и близко каждому человеку и в наше время.

Симфоническая музыка и опера для детей: что еще написал композитор?

Конечно, Владимир Шаинский писал не только песни. Уже в годы учебы в Москве он написал несколько симфонических произведений для скрипки. В СССР нельзя было просто сидеть дома и писать музыку. За это тебя могли объявить тунеядцем. Надо было обязательно получить образование композитора и написать соответствующие серьезные произведения, чтобы вступить в Союз композиторов. Это Шаинский и сделал.

Окончив Московскую консерваторию, он стал работать в Государственном эстрадном оркестре РСФСР под управлением Леонида Утесова. Одновременно работал музыкальным руководителем и консультантом эстрадных коллективов, делал аранжировки песен для популярных исполнителей того времени. А через 10 лет после окончания консерватории Шаинский решил продолжить свое образование и поступил на отделение композиции в Бакинскую консерваторию. Там он написал целую серию симфонических произведений. А вернувшись в Москву, создал оперу для детей «Трое против Марабука и целых восемь детских мюзиклов.

«Несколько академических произведений отец написал и специально для меня, когда я учился музыке в консерватории, на факультете фортепиано. Я с удовольствием их исполнял, рассказывает Вячеслав Шаинский.

«В траве сидел кузнечик, музыка народная

Песни для взрослых композитор писал тоже. У него есть полсотни хитов. Среди самых известных «Когда цвели сады, «На дальней станции сойду, «А он мне нравится, «Идет солдат по городу, «Не плачь, девчонка.

«Отец всегда сочинял музыку абсолютно одинаково как для детей, так и для взрослых, не пытаясь, упрощать детские мелодии или, наоборот, делать более «серьезными взрослые. Главное музыка должна быть естественной и искренней. Тогда она понравится всем, говорит Вячеслав.

Композитор написал музыку к таким популярным советским фильмам, как «Анискин и Фантомас, «Завтрак на траве, «По секрету всему свету, «Школьный вальс. Но произведениями на все времена, которые не теряют популярности много десятилетий подряд, стали все же детские песни. Шаинский написал музыку и песни к мультфильмам «Антошка, «Катерок, «Приключения Незнайки, «Крошка Енот, «Трям! Здравствуйте!, «Мама для мамонтенка и для серии мультфильмов о Чебурашке и Крокодиле Гене.

«Я много раз слышал, и сам так думаю, что эти песни уже в нашем ДНК. Как будто бы люди знают их еще до рождения, делится Шаинский-младший. Я не раз видел, как полный зал маленьких детей узнавал эти песни по первым аккордам и радостно начинал их подпевать. Как будто бы эти мелодии существовали всегда. В них нет никакой искусственности, только ощущение легкости. Может быть, поэтому иногда его песни объявляют так: «В траве сидел кузнечик, музыка народная. Они настолько естественно звучат, что стали уже народными!.

По словам Вячеслава, сочинение музыки всегда происходило по-разному. Некоторые песни были написаны буквально за пять минут, другие — многократно переделывались. Нотные листы безжалостно рвались, и композитор, будучи весьма упрямым человеком, начинал заново.

Никогда не впадал в отчаяние и не опускал руки

Владимир Шаинский, судя по рассказам о нем, был не только упрямым, но еще и очень увлекающимся человеком, который искренне верил в чудеса. Например, в то, что в него, уже 58-летнего, может влюбиться юная и прекрасная девушка. И чудо происходило! Его жене Светлане было 17, когда они познакомились. Он сам был старше на 41 год. Против этого брака были и родители невесты, и близкие жениха. Однако вместе они прожили 35 лет, воспитали двух прекрасных детей. Сын Вячеслав живет в Москве. Он звукорежиссер и пианист, пишет музыку. Дочь Анна уехала в США, окончила Калифорнийский университет в Беркли.

«В детстве мне казалось, что папа был довольно строгим, он очень контролировал мои занятия музыкой. Но в остальных вопросах у нас было с ним абсолютное взаимопонимание, говорит Вячеслав. — Отец был удивительным человеком. Он привил мне разносторонние интересы и научил меня не лениться. Лучший отдых это смена деятельности. Позанимался на фортепиано пошел на турник.

Сталкиваясь с проблемами в жизни, Владимир Шаинский воспринимал их с юмором. Никогда не впадал в отчаяние и не опускал руки.