«Роковая шутка» и не хотел играть рабочих: биография Николая Рыбникова

Актер Николай Рыбников стал одним из символов советского кино 1950-х годов. Он играл молодых рабочих, честных и скромных парней — зрители верили ему, узнавали в его героях себя, были очарованы юмором, силой, непосредственностью. Несмотря на то что Рыбников построил удивительную карьеру — фильмы с его участием "Весна на Заречной улице", "Чужая родня", "Девчата" были абсолютными хитами в СССР, — кинематограф сыграл с ним неприятную шутку. Артист мечтал играть не только работяг, но больших ролей в иных образах для него не нашлось. Вспоминаем, каким был путь Николая Рыбникова, лучшие фильмы с его участием и историю любви с Аллой Ларионовой.

Детство и ранние годы

Николай Николаевич Рыбников родился в 1930 году в Борисоглебске Воронежской области. Рос он в простой семье: его отец, тоже Николай Николаевич, работал слесарем, мать, Клавдия Александровна, была домохозяйкой. С началом Великой Отечественной войны отец ушел добровольцем на фронт, а мать с Николаем и его младшим братом Вячеславом переехала в Сталинград к своей сестре, однако вскоре пришлось эвакуироваться и оттуда. В 1944 году Николай Николаевич погиб, следом за ним умерла и Клавдия Александровна. Оставшись сиротами, братья вернулись в Сталинград — на воспитание к тете.

В школьные годы Николай занимался самодеятельностью. Мечты о сцене появились у него еще в детстве, когда он побывал в Воронеже и сходил в местный драматический театр. Окончив школу, Николай Рыбников поступил в Сталинградский медицинский институт, а параллельно устроился рабочим сцены в драмтеатр. Пересмотрев все спектакли, Рыбников решил, что тоже хочет быть актером: спустя два года он отчислился из медицинского и поехал в Москву — штурмовать театральные институты.

Опасный розыгрыш

В 1948 году Николай Рыбников поступил во ВГИК — на курс прославленного режиссера Сергея Герасимова и актрисы Тамары Макаровой. Уже в 1951-м состоялся его дебют в кино — в крохотной роли в драме "Сельский врач" Герасимова. Правда, в тот же год Рыбникова отчислили из ВГИКа — и вовсе не из-за съемок, а из-за розыгрыша. По радиосвязи в общежитии, пародируя голос советского диктора Юрия Левитана, он зачитал якобы правительственное сообщение о снижении розничных цен с 1 апреля. Чудом Рыбникову удалось не только избежать следствия, но и восстановиться во ВГИКе — вступились руководители курса, которым было жаль потерять перспективного актера из-за глупой шутки. Позже эта история легла в основу сценария фильма "Какая чудная игра" (1995) Петра Тодоровского.

В 1953 году Николай Рыбников окончил институт и поступил в Театр-студию киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Параллельно он стал сниматься в кино — сперва в небольших ролях. В картине "Команда с нашей улицы" (1953) Николай впервые сыграл вместе со своей будущей женой — актрисой Аллой Ларионовой, которая прежде была его однокурсницей во ВГИКе.

«Весна на Заречной улице»

Первый успех пришел к Рыбникову в 1954 году, когда режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов пригласили его на роль Котьки Григоренко в фильм "Тревожная молодость". Это был главный отрицательный герой в картине — в карьере Рыбникова больше и не было таких, впоследствии он играл только положительных персонажей. Тем не менее именно ролью Григоренко ему удалось обратить на себя внимание кинематографистов.

В 1955 году режиссер Михаил Швейцер снял фильм "Чужая родня", в котором Рыбникову досталась главная роль механизатора Федора Соловейкова. Это была серьезная работа, показвшая, на что способен молодой актер. Однако настоящую славу, мгновенную и всесоюзную, Рыбникову принесла мелодрама "Весна на Заречной улице" (1956, реж. Марлен Хуциев и Феликс Миронер).

Изначально на главную роль — сталевара Саши Савченко — руководство утвердило другого актера. Однако Хуциев, уже снимавший Рыбникова в своей дипломной работе, смог настоять на своем и провести повторные пробы.

«Он способен думать о роли все время и каждый день приносить новые решения. Он все время носит в себе образ, над которым трудится. Он не стесняется трудиться», — говорил режиссер о Николае Рыбникове.

К съемкам молодой артист действительно относился серьезно — ради роли научился варить сталь, отработал несколько смен у мартеновских печей, чтобы выглядеть в кадре достоверно. Когда ему выдали новую рабочую одежду для съемок, он отдал ее рабочим в обмен на потертую — так сильно хотелось быть правдивым в образе.

"Весну на Заречной улице" в СССР посмотрели более 30 млн зрителей. А рабочий Саша Савченко в исполнении Рыбникова — влюбленный в учительницу, искренний, обаятельный, напористый — стал одним из символов поколения 1950-х годов.

Расцвет карьеры

Николай Рыбников стал одной из главных звезд советского кино. Следующие роли только закрепляли этот статус. В 1957 году вышел фильм "Высота" режиссера Александра Зархи, где Рыбников сыграл монтажника-передовика. Это была мелодрама о молодых строителях, которые работают на высоте и строят новую жизнь. На съемках Рыбников и его партнерша Инна Макарова, рискуя здоровьем и жизнью, предпочитали работать без дублеров. В этой картине Рыбников также исполнил песню "Не кочегары мы, не плотники…", ставшую настоящим хитом.

В том же году режиссер Эльдар Рязанов пригласил Рыбникова на главную роль в комедию "Девушка без адреса". Партнершей по съемкам должна была стать Людмила Гурченко — так хотел режиссер, но артистка угодила в скандал, и руководство запретило ее снимать. Вместо нее утвердили непрофессиональную актрису — студентку филфака Светлану Карпинскую. Сам Рыбников сомневался, стоит ли ему соглашаться — ведь ему вновь предлагали играть молодого строителя, артист боялся застрять в амплуа простого рабочего парня. В итоге Николай согласился, хотя его дальнейшая фильмография подтвердила, что эти опасения были небезосновательны.

Тем не менее именно за эту фактуру рубахи-парня, образы простых, работящих мужчин Рыбникова и полюбили. Критик Александр Колбовский писал:

«Рыбниковские сталевары, дровосеки, монтажники-высотники были понятны простому зрителю».

Актер казался зрителям абсолютно правдивым, полным жизнелюбия и надежд.

На пике популярности Рыбников сыграл одну из главных ролей в комедии "Девчата" (1961) режиссера Юрия Чулюкина. Ради роли лесоруба Ильи Ковригина актер похудел на 20 кг — ему хотелось выглядеть моложе. Фильм, собравший у экранов 35 млн зрителей, стал хитом советского проката — и, по сути, последней по-настоящему громкой работой в карьере Рыбникова.

Спад популярности

В 1960–1970-е годы Николай Рыбников много снимался в кино, но вместо главных ролей чаще играл второстепенные и эпизодические. Во-первых, он повзрослел и уже не подходил на роли бесшабашных рабочих парней, да и сам устал их играть. Во-вторых, актер прочно ассоциировался в народе с образом работяги, но на экране передовиков производства постепенно вытесняли новые герои своего времени — ученые и интеллигенты. Подруга Рыбникова, актриса Ирина Скобцева, позже с грустью говорила, что Николай был актером неиспользованных возможностей.

Сам Рыбников с радостью брался за роли, которые шли вразрез с его прошлыми, — пусть и небольшие. Он появился в исторической эпопее Сергея Бондарчука "Война и мир" (1965–1967), где исполнил роль Василия Денисова. Снялся в фильмах "Им покоряется небо" (1963), "Хоккеисты" (1964), "Разбудите Мухина!" (1968), в масштабной военной киноэпопее "Освобождение" (1968–1971). Сыграл одну из главных ролей — шахтопроходчика Ивана Мазаева — в мелодраме "Седьмое небо" (1971).

В конце 1970-х и в 1980-е годы Рыбникова приглашали сниматься в основном в небольших ролях. Тем не менее актера все еще высоко ценили и коллеги, и зрители: в 1981-м он удостоился звания народного артиста РСФСР. А в 1986-м — по результатам опроса журнала "Советский экран" — стал лучшим исполнителем эпизодической роли в фильме "Выйти замуж за капитана" (1985). В нем он перевоплотился в склочного пенсионера Кондратия Петровича. В 1990-м Рыбников сыграл последнюю роль в кино — в фильме "Изыди!" Дмитрия Астрахана.

Личная жизнь

Единственной женой Николая Рыбникова была актриса Алла Ларионова. Они познакомились еще на вступительных экзаменах во ВГИК, но роман у них случился далеко не сразу. Актер был влюблен в Аллу во время учебы, но она не отвечала ему взаимностью — у девушки было много поклонников, она просто не обращала внимания на Рыбникова. Не помогли и совместные съемки в фильме "Команда с нашей улицы".

Рыбников несколько лет ухаживал за Аллой, отправлял ей телеграммы с признаниями в чувствах, но получал холодные ответы. Ларионова была влюблена в актера Ивана Переверзева и даже забеременела от него, а после узнала, что у него есть жена и ребенок.

Николай Рыбников не хотел оставлять возлюбленную в сложной ситуации и сделал ей предложение. В 1957 году они с Ларионовой поженились, артист удочерил новорожденную Алену. В 1961-м у пары родилась вторая дочь — Арина. Брак актеров длился 33 года — до самой смерти Николая Рыбникова. Актер скончался 22 октября 1990 года в возрасте 59 лет.