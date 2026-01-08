Что сказал Хрущев семье в день своего смещения

Смещение Никиты Хрущева с постов Первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров СССР произошло 14 октября 1964 года. День, когда госдеятель узнал о своем отстранении, подробно описан в воспоминаниях членов его семьи и близкого окружения. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Как Хрущев узнал о смещении?

В начале октября 1964 года бывший генсек Советского Союза находился в отпуске в Пицунде. 12 октября его срочно вызвали в Москву под предлогом обсуждения текущих дел. По воспоминаниям Сергея, сына Хрущева, и, Анастаса Микояна, первого заместителя Председателя Совета министров СССР, Никита Сергеевич уже в самолете понимал, что ситуация серьезная, но не ожидал окончательного решения.

14 октября на заседании Президиума ЦК ему было предъявлено коллективное обвинение: волюнтаризм, субъективизм, кадровые ошибки и провалы в экономике. После многочасового обсуждения Хрущеву предложили уйти «по состоянию здоровья». Он согласился, не пытаясь сопротивляться.

Возвращение домой

Вечером того же дня Хрущев вернулся в свою квартиру на Ленинских горах. По воспоминаниям его сына Сергея, первое, что он сказал семье, было:

«Ну вот, все. Меня сняли»

Фраза звучала спокойно, без страха или гнева. Хрущев выглядел уставшим, но собранным. Он не стал подробно пересказывать детали заседания, ограничившись констатацией факта:

Я им больше не нужен. Решили, что пора»

Эти слова приводятся в мемуарах наследника Хрущева и подтверждаются воспоминаниями других членов семьи. По их словам, Никита Сергеевич не пытался выставить себя жертвой заговора, а скорее воспринимал произошедшее как логичное завершение жизненного этапа.

Вечером Никита Сергеевич отказался от пышного ужина, много курил, говорил мало. По словам сына, он несколько раз повторил, что не жалеет о XX съезде и разоблачении культа личности Иосифа Сталина, даже если именно это в итоге стоило ему власти. Прямой цитаты в виде стенограммы не существует, но в семейных воспоминаниях зафиксирована мысль:

«Если бы пришлось — сделал бы то же самое»

Причина беспокойства

Один из главных вопросов, который волновал бывшего генсека СССР в тот день, касался безопасности семьи. Он прямо сказал родственникам, что опасается повторения сталинского сценария, но сразу же отметил:

«Сейчас не тридцать седьмой. Никого трогать не будут»

Это высказывание важно для понимания настроений Хрущева: он осознавал, что эпоха массовых репрессий закончилась, и рассчитывал на гарантии личной неприкосновенности, которые ему действительно были предоставлены. В отличие от многих других политических падений в советской истории, оно прошло без публичных скандалов, арестов и последующих репрессий.

Отношение к преемникам

По воспоминаниям близких, в день смещения бывший председатель Совета министров СССР не высказывался резко об Леониде Брежневе, Алексее Косыгине или Михаиле Суслове. Он говорил о них сдержанно и без эмоциональных выпадов, скорее, со скепсисом, чем с обидой:

«Пусть теперь справляются сами. Главное я сделал»

Как мы видим, слова Никиты Хрущева, сказанные семье в день смещения, не были громкими или драматичными. Он не произносил прощальных речей и не обвинял соратников. Его реакция сводилась к спокойному принятию факта.

