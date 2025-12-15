От щей до беляшей: что ел Юрий Гагарин в обычной жизни

Юрий Гагарин стал живой легендой, первым в мире покорив космос. Но его вкусы в еде не поменялись. Первый космонавт планеты любил простую домашнюю еду.

© ГлагоL

Гагарин просто обожал кислые щи. Он считал, что наваристый суп с квашеной капустой отлично помогает восстановиться после тяжелых нагрузок. Именно за сытость и знакомый с детства вкус любил это кушанье ​‍​‌‍​‍‌космонавт, отмечает канал «Вилка. Ложка. Палочки: рецепты и советы».

Невозможно представить его стол и без котлет с картофельным пюре. Хрустящая котлета и воздушное пюре напоминали Гагарину о доме в деревне Клушино. Даже получив мировую известность, он всегда был рад такому простому угощению.

На праздники в их семье часто готовили окорок, запеченный в ржаном тесте. Аромат этого блюда создавал особую праздничную атмосферу. В загруженные работой дни Гагарин просил приготовить именно его.

Любил первый космонавт и уху. Прозрачная, ароматная рыбная юшка ассоциировалась у него с дружескими беседами и отдыхом в кругу близких друзей.

А вот беляши прочно вошли в его жизнь благодаря супруге, Валентине. Они стали для него символом семейного тепла и маленькой ежедневной радости.