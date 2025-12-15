Шанель с ароматом нацизма: была ли легендарная модельер немецким шпионом

Вне всякого сомнения, Коко Шанель была одной из самых выдающихся женщин 20 века. Во всем мире эта личность ассоциируется со стилем, изысканностью и роскошью. Наряды от Шанель носят особы королевских кровей, жены первых лиц государств и звезды кино. Кажется, репутация Габриэль «Коко» Шанель безупречна, но это не так. Есть в жизни этой женщины моменты, которые простить ей сложно. В это трудно поверить, но легенда мировой моды в годы Второй мировой войны сотрудничала с нацистами.

В 1940 коду, когда Францию оккупировали немецкие войска, Коко Шанель приняла решение остаться в Париже. Точно также поступили многие известные персоны, настроенные патриотически: певцы Морис Шевалье и Эдит Пиаф, писатель Жан Кокто и будущий президент страны Франсуа Миттеран. Вот только никто не догадывался, что у Шанель была совсем другая причина не покидать родину.

Модельер и плейбой

После войны начали расползаться слухи о связях Шанель с нацистами. Писатель Хал Воган, автор книги «В постели с врагом» утверждает, что они были небезосновательными. Законодательница моды на самом деле в годы войны сотрудничала с немецкой разведкой.

«Шанель была непревзойденной приспособленкой. Нацисты были у власти, а Шанель тянулась к тем, у кого была власть. Это история ее жизни».

Также Воган отмечал необычную жизненную позицию этой женщины. Она совершенно не интересовалась политикой и была равнодушна к окружавшим ее бедам. Главным идеалом в ее жизни была мода, и Коко плевать хотела на то, что у власти были нацисты.

Она жила в фешенебельном парижском отеле Ritz, где квартировались только высокопоставленные немцы. Шанель находилась в постоянном контакте с нацистским оккупационным режимом. Всплыла и некрасивая история о ее романе с 44-летним немецким офицером, бароном Гансом Гюнтером фон Динклаге.

Этого немца обычно описывают как настоящего плейбоя, любившего красивых женщин, дорогие автомобили и теннис. Но Хал Воган пишет, что за маской прожигателя жизни скрывался хитрый сотрудник абвера (германской военной разведки). Фон Динклаге внедрился в парижский бомонд еще в конце 20-х годов и четко выполнял поставленные задачи.

Услуга за услугу

Коко Шанель и немецкий разведчик манипулировали друг другом. Каждый использовал партнера в своих целях. Фон Динклаге содействовал поселению 57-летней любовницы в дорогом отеле, где жил сам. Помогал он ей и в других вопросах. Например, выручил из лагеря для военнопленных племянника Шанель Андре Паласса.

А еще женщине пообещали вернуть контроль над парфюмерным брендом Chanel, проданным ею евреям братьям Вертхаймер еще в 1924 году. Правда, ничего не вышло. Шанель не знала, что закон «о возврате арийской собственности» евреями в ее случае не работал. Владельцы бизнеса всех обхитрили: после бегства от нацистов в США они оформили предприятие на подставное лицо — христианина.

В абвере у агента Коко Шанель был позывной «агент F-7124» и кодовое имя «Вестминстер». Прозвище с британским колоритом она получила потому, что ее вторым любовником был английский герцог. В августе 1941 года женщина отправилась с разведывательной миссией в Мадрид.

Bigpicture.ru Коко Шанель в своем номере в отеле Ritz

© Коко Шанель в номере отеля Ritz

Бездарная шпионка Коко

Хал Воган уверен, что Шанель была абсолютно бездарной и поэтому бесполезной шпионкой. В столице Испании она решала дела своей фирмы, а «агентурная работа» ограничилась обменом любезностями с британским дипломатом. Писатель утверждает, что модельер никогда не фотографировала военные объекты и не добывала секретные документы. Она просто помогала нацистам решать кое-какие вопросы, используя свои богатые связи в Испании. И пользовалась их расположением в корыстных целях.

После падения Третьего Рейха Коко Шанель грозил суд за коллаборационизм. Поэтому она бежала в нейтральную Швейцарию. Воган пишет, что там ей пришлось отсиживаться до тех пор, пока за ее персону не поручился сам Уинстон Черчилль. В Париж Шанель удалось вернуться только в 1954 году. По иронии судьбы главным инвестором при восстановлении ее бизнеса выступил Пьер Вертхаймер. Да, именно один из братьев-евреев, у которых коварная дама пыталась отнять компанию.

Коко Шанель покинула этот мир в январе 1971 года. Она умерла на кровати в номере парижского отеля Ritz. Того самого, где ей когда-то помог поселиться ее любовник фон Динклаге. Да, немец также не понес заслуженного наказания. Он тоже скрылся в швейцарской Лозанне и, говорят, продолжил там встречи с дамой сердца. Только в этот раз уже Шанель помогала ему деньгами и связями.