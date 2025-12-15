Почему Мазепа изменил Петру I после двадцати лет верной службы

В истории Гетманщины мало кто удерживал власть так долго, как Иван Мазепа — 22 года. Еще более примечательно, что 21 из них он считался одним из самых верных и щедро награждаемых соратников русских монархов: сначала царевны Софьи, а затем — на протяжении двух десятилетий — Петра I.

© Портрет Мазепы. Неизвестный художник, 18 век

Зенит карьеры при русском дворе

Доверие царя к гетману было безграничным. Мазепа стал вторым в истории кавалером высшего ордена страны — Андрея Первозванного (1700 г.). В грамоте Петр отмечал его «знатные и усердно-радетельные верные службы». Казачьи полки под его началом участвовали в Азовских походах, где сыграли ключевую роль во взятии крепости, и в первых кампаниях Северной войны. Царь закрывал глаза на все доносы, а известных доносчиков мог выдать самому Мазепе.

Системная причина недовольства

Однако поток жалоб на гетмана не прекращался с начала 1690-х. Их причина коренилась не в личной измене, а в его внутренней политике. Историк Николай Костомаров отмечал, что Мазепа, выходец из польской шляхты, был «лях по привычкам». Став гетманом, он целенаправленно усиливал старшинскую верхушку, стремясь превратить ее в подобие наследственного дворянства, и сам активно богател.

Ключевой момент: эта политика встретила полное одобрение Петра I. И царь, и гетман вели дело к унификации управления, внедряя на Левобережье крепостнические порядки, близкие к московским. Но простые казаки, видевшие возвращение ненавистных «польских» обычаев, винили во всем одного Мазепу.

Донос Кочубея и Искры на Мазепу

Не все доносы на Мазепу вызывались лишь недовольством низов. Среди мотивов было и личное соперничество. Так, когда в 1707 году бывший генеральный писарь Войска Запорожского Василий Кочубей и бывший полтавский полковник Иван Искра представили Петру I в челобитной очередной донос на Мазепу, то Мазепа легко представил это дело личной местью противников. Известно было, что пожилой Мазепа влюбился в юную дочь Василия Кочубея, открыто жил с нею и хотел официально жениться, но Кочубей отказал гетману под предлогом того, что венчание невозможно (возлюбленная Мазепы была его крёстной дочерью). Оба – и Кочубей, и Искра – были ещё раньше недовольны гетманом, из-за чего и оставили свои посты ещё в 1703 году.

В доносе Кочубея и Искры, подробно разобранном Костомаровым, только один пункт из более чем тридцати указывал на действительный, как выяснилось позднее, факт государственной измены. Это было сношение гетмана с подозрительными людьми, являвшимися эмиссарами от претендента на польский престол Станислава Лещинского, поддерживаемого шведским королём Карлом XII. Все прочие пункты доноса были надуманными и продиктованными подозрением. Никакими точными фактами ни Кочубей, ни Искра подтвердить измену Мазепы не могли. Подвергнутые пытке, они признались, что донесли на гетмана по личной злобе. Пётр отправил их к Мазепе на войсковой суд. Последний, полностью подвластный гетману, приговорил обвиняемых к смертной казни, которая состоялась 14 июля 1708 года.

А всего через два месяца Мазепа открыто изменил Петру, как предупреждали царя несчастные доносчики-доброхоты.

Неудачи России в Северной войне

Как теперь известно, Мазепа с 1705 года стал вести осторожную двойную игру, устанавливая связи с противной России стороной в Северной войне. Первой причиной для этого послужили неудачи Петра I в Польше. Там уже в 1704 году ставленник Карла XII Станислав Лещинский овладел Варшавой и возложил на себя польскую корону.

Особенно неудачным для России стал 1706 год. Карл XII нанёс окончательное поражение союзнику России – саксонскому и польскому королю Августу II – и принудил его заключить мир, в котором тот отказывался от польской короны. Русская армия не смогла оказать ему помощи, но, преследуемая Карлом, во главе с самим Петром спешно бежала из-под Гродно, чтобы избежать разгрома.

В это время Пётр задумывался о мире. Он через посредников присылал Карлу условия мирного договора со Швецией. Царь был готов отказаться не только от завоеваний в Прибалтике, но даже соглашался отдать шведам старинный русский город Псков. Но в то же время Пётр хотел во что бы то ни стало сохранить за собой устье Невы с заложенным там Санкт-Петербургом. При этом за землю под Петербургом царь был согласен выплатить шведам большую денежную компенсацию.

Эти дипломатические демарши убеждали не только Карла XII, но и Мазепу в слабости Петра и России. Шведский король в 1708 году начал свой поход через Белоруссию на Россию. А Мазепа решил, что вторжение Карла в русские пределы представляет собой самый удобный случай отдалиться от России и перейти под протекцию Швеции.

Был ли Мазепа борцом за независимость Украины или конъюнктурщиком?

Вынашивал ли Мазепа план создания независимой Украины (протекторат далёкой Швеции, несомненно, был равнозначен независимости) всё время своего гетманства? Или это была спонтанная идея, сложившаяся под влиянием событий Северной войны?

Мазепа был гибким политиком, чутко откликавшимся на выгодную политическую конъюнктуру. Недаром его любимой книгой был «Государь» Николо Макиавелли. К тому же свои истинные намерения гетман всегда умел скрывать. Вряд ли на заданные вопросы можно ответить точно. Несомненно только то, что, если бы Северная война до 1708 года шла успешнее для России, то и осторожный Мазепа не совершил бы измены.