Евгений Стеблов рассказал о единственном сыне, который оставил его без внуков

Единственный сын российского актера Евгения Стеблова ушел в монастырь. Несмотря на просьбы отца, мужчина не оставил после себя наследников. Об этом рассказал артист.

— Я говорил сыну: «У твоей мамы было слабое сердце, но она все равно приняла решение родить тебя. Я хотел бы, чтобы ты подарил мне внуков, продолжив наш род. А потом, если тебе хочется в монастырь, поезжай». Но он поступил по-своему. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы были внуки, — цитирует актера News.ru.

Сын Стеблова Сергей окончил Театральный институт имени Щукина. Он продолжительное время работал сценаристом и режиссером, однако позже избрал иной путь и оставил мирскую жизнь.

