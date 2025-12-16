«Я в одночасье делаю все»: Светлане Дружининой — 90

16 декабря режиссёру, актрисе, народной артистке России Светлане Дружининой исполняется 90 лет. Она профессионально занималась балетом вместе с Марисом Лиепой и Наталией Касаткиной, прославилась как актриса благодаря ярким ролям в лентах «Девчата» и «Дело было в Пенькове», а затем оставила карьеру, чтобы стать режиссёром. В числе её ярких работ — «Принцесса цирка» и «Сватовство гусара», а также масштабные исторические проекты: телесериал «Тайны дворцовых переворотов» и киносага о гардемаринах. Сегодня Светлана Дружинина не оставляет кинематограф, состоит в профессиональных организациях и занимает пост президента Всероссийского фестиваля исторических фильмов «КиноВече».

16 декабря 1935 года в Москве родилась будущая актриса, режиссёр, народная артистка России Светлана Сергеевна Дружинина. Её мать происходила из донских казаков, работала в народном комиссариате земледелия, а позже в детском саду — воспитательницей. Отец был сыном священника, работал шофёром. Семья жила в Москве.

Сергей Дружинин погиб во время Великой Отечественной войны. Светлана с матерью были в эвакуации — сначала в Арчеде, затем их отправили дальше в тыл.

В Москве вскоре после окончания войны Дружинина поступила в цирковое училище. Мама сначала поддержала её увлечение, но когда выяснилось, что из-за распределения в цирк Светлана может остаться без среднего образования и не получить другую профессию (например, в случае травмы), то настояла, чтобы дочь оставила занятия.

В летнем лагере судьба свела Дружинину с родственницей приёмной дочери Айседоры Дункан. Юлия Шамиргон занималась балетом в школе при Большом театре. Эта встреча вдохновила Светлану попробовать себя в балете.

В первый год девочку сочли слишком взрослой и не приняли в училище при ГАБТе, но на следующий она поступила туда как одна из лучших учениц школы при Музыкальном театре Станиславского и Немировича-Данченко. Среди однокурсников Светланы Дружининой были Марис Лиепа и Наталия Касаткина.

Но на одной из репетиций Дружинина серьёзно травмировала руку, и балет пришлось оставить. Артистке дали вести выпускной концерт, на котором она должна была выступать.

Мероприятие транслировалось по телевидению, и во время эфира Дружинину увидел режиссёр Самсон Самсонов. Ему нужно было срочно найти замену актрисе Елене Добронравовой, которая уже начала сниматься в фильме «За витриной универмага».

Дружинину утвердили на роль продавщицы Сони Божко. Она заинтересовалась кинематографом и поняла, что здесь сможет реализовать свой артистический опыт. В 1955 году Светлана Дружинина поступила на актёрский факультет ВГИКа.

Учась на втором курсе, артистка сыграла в ленте «Дело было в Пенькове» вместе с Майей Менглет и Вячеславом Тихоновым. За это её исключили из института: студентам было не положено сниматься. Но, поскольку фильм имел успех, Дружинину восстановили.

Дружинина активно работала в кино, и ещё одной яркой картиной с её участием стала культовая комедия «Девчата».

Но Светлану Дружинину больше интересовала профессия режиссёра, и она снова пошла учиться во ВГИК.

«Я в одночасье стала актрисой — и потом в одночасье ушла в режиссёрскую профессию. Я в одночасье бросила курить. Я в одночасье делаю всё», — рассказывала постановщица позже.

После окончания института в 1969 году её приняли на киностудию «Мосфильм». Первой полнометражной режиссёрской работой Дружининой стала лента «Исполнение желаний» (1973) по роману Вениамина Каверина. Оператором стал её супруг Анатолий Мукасей, а одну из центральных ролей исполнил Иннокентий Смоктуновский, который уже был видным артистом. Позже он снимался у Дружининой в киносаге о гардемаринах.

Во второй половине 1970-х — начале 1980-х Светлана Дружинина обратилась к жанру киномюзикла. Она срежиссировала такие фильмы, как «Солнце, снова солнце», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская» и «Принцесса цирка».

Особый успех Светлане Дружининой принесли фильмы о гардемаринах — морских офицерах имперской России. Исполнители главных ролей Сергей Жигунов, Дмитрий Харатьян и Владимир Шевельков после выхода многосерийного фильма «Гардемарины, вперёд!» в 1987 году обрели всесоюзную популярность. Позже появились ещё четыре части киносаги, последняя вышла в 2023-м.

Ещё одним масштабным проектом в фильмографии Светланы Дружининой стал телесериал «Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII». Режиссёр задалась целью сделать «экранизацию учебника истории». Работа над сериалом началась в 2000 году, сейчас он включает восемь многосерийных картин.

В фильмографии Светланы Дружининой — 15 актёрских работ и почти два десятка кинопостановок. Ей довелось работать с видными режиссёрами и актёрами, в том числе открывать новые имена.

«Девчата»

В комедии Юрия Чулюкина «Девчата» Светлана Дружинина предстала перед зрителем в роли красавицы Анфисы. Правда, во время съёмок худсовет решил, что актрису следует заменить: якобы главный герой не мог бы предпочесть такой яркой девушке повариху Тосю Кислицыну. Но коллеги-артистки вступились за Дружинину, и переснимать эпизоды с её участием не стали.

«Дело было в Пенькове»

В фильме Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове» Светлана Дружинина исполнила роль дочери председателя колхоза и жены главного героя — харизматичного тракториста, которого сыграл Вячеслав Тихонов. Артистка особенно ценит эту работу и называет Ростоцкого своим «отцом в кинематографе».

«Принцесса цирка»

Исполнителя главной мужской роли в ленте по мотивам оперетты Имре Кальмана «Принцесса цирка» Игоря Кеблушека Светлана Дружинина нашла не в актёрской среде — он был выпускником МГИМО и сыном чехословацкого посла. Снимать иностранца было рискованно, однако чиновники всё же дали добро. Отец Игоря посоветовал ему считать съёмки в фильме практикой, отметив, что высокопрофессиональный дипломат — это тоже артист.

«Гардемарины 1787. Война»

Премьера финальной части саги о гардемаринах состоялась в 2023 году. К съёмкам вернулись Дмитрий Харатьян, Ольга Машная, Михаил Мамаев, Александр Домогаров, присоединившиеся к франшизе в разные годы. Действие разворачивается на фоне исторических событий, в частности сражения при Кинбурне в ходе Русско-турецкой войны.

«Тайны дворцовых переворотов»

В другом историческом проекте Дружинина отразила непростой период в истории Российской империи, начавшийся со смертью Петра I. Восемь серий охватывают правление Екатерины I, Петра II и Анны Иоанновны.

«Тайны дворцовых переворотов» я снимаю для молодой аудитории. Народ без истории и без того, чтобы мы знали, откуда мы родом, — это народ без будущего», — говорила Светлана Дружинина в интервью.

Творческий тандем и семейные узы

Будущий муж Светланы Дружининой Анатолий Мукасей впервые увидел её по телевизору. Это произошло по счастливой случайности: его родители, разведчики-нелегалы, ненадолго вернулись в СССР из заграничной миссии и гостили на даче Сталина, где в том числе смотрели кино. Светлана в образе из фильма «За витриной универмага» понравилась матери её будущего супруга, который тогда учился в десятом классе, а тот в шутку сказал, что женится на ней.

Мукасей и Дружинина познакомились благодаря страсти к волейболу. Сестра Анатолия Элла представила его Светлане, которая возглавляла сборную ВГИКа. Мукасей, имевший разряд, вскоре стал студентом операторского факультета, а также капитаном волейбольной команды. Поэтому пару прозвали «два капитана».

Много лет спустя необычная история любви повторилась с участием сына кинематографистов. Дружинина и Мукасей, как и в молодости, увлекались волейболом и следили за успехами двукратной чемпионки мира, заслуженного мастера спорта Екатерины Гамовой. Для них стало большим сюрпризом, когда Михаил Мукасей представил Гамову как свою девушку. Позже Мукасей-младший и Гамова поженились.

От мечты о режиссуре — до династии кинематографистов

Из-за того что родители Анатолия Мукасея были разведчиками-нелегалами, Светлана Дружинина на несколько лет оказалась невыездной и не смогла посещать заграничные кинофестивали, где шли фильмы с её участием.

Ещё во время учёбы на актёрском факультете Дружинина задумала стать режиссёром. Она посещала лекции Ромма, Козинцева, Райзмана и других мэтров и решила вернуться к учёбе, отработав три года по первой специальности. Но тогда поделилась намерениями только с мужем.

Светлана Дружинина — обладатель орденов Почёта, Дружбы и «За заслуги в культуре и искусстве». Она состоит в Союзе кинематографистов России, Национальной академии кинематографических искусств и наук России, а также в Российской академии кинематографических искусств. Также артистка и режиссёр является президентом Всероссийского фестиваля исторических фильмов «КиноВече».

Оператором почти всех фильмов Дружининой выступил Анатолий Мукасей. Также он снял знаковые ленты ряда других режиссёров: «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Чучело» Ролана Быкова, «Большую перемену» Алексея Коренева.

Сын Дружининой и Мукасея Михаил — оператор, актёр и продюсер. Внук кинематографистов от старшего сына Анатолия Даниил также занят в кинематографе: он работает монтажёром.