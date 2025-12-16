Антон Деникин: почему командующий Белой Армией не стал лидером белой эмиграции

Генерал Деникин в обывательском представлении один из самых ярких белогвардейцев и антисоветчик. Но при этом Сталин запретил включать его в списки подлежащих депортации в СССР после победы над фашистами. Он считается символом дворянства и монархизма, а сам происходил из крепостных. Он умер на чужбине и торжественно похоронен в России.

© Генерал Антон Деникин (слева)

Деникина знают все — старшее поколение, родившееся в СССР так уж точно. Но при этом исследований, посвященных этому неординарному человеку практически нет, и стали появляться лишь в последнее время. А все потому, что весь советский период историки изучали не самого Деникина, а «деникинщину» — явление, с которым он сам много боролся, но так и не справился. А потому и ушел.

Родился Антон Деникин в 1872 году 7 декабря по старому стилю или 16 декабря по новому. Произошло это в Польше, в деревне Шпеталь Дольный рядом с уездным городком Влоцлавек. Тогда это была Варшавская губерния Российской империи.

Его отец, Иван Ефимович, был крепостным крестьянином Саратовской губернии, которого забрали в армию по рекрутскому набору. А дальше произошло чудо, которое, хоть и не часто, но случалось с петровских времен.

Солдат оказался настолько талантливый и старательный, что был замечен, быстро прошел все нижние чины. А когда завершился обязательный срок службы, то остался в армии и сумел стать офицером. А в отставку вышел и вовсе майором, что и не всякому дворянину удавалось — многие так и застревали в поручиках. Более того – получил и пенсион в 36 рублей.

Матушка Елизавета Францисковна Вржесинская была полькой, католичкой, но сына растила в вере своего мужа – ревностного православного. Поэтому и сам Антон Иванович всегда оставался довольно набожным человеком.

Отца не стало рано, когда еще учился в реальном училище. Выплаты пенсии прекратились, поэтому Антону пришлось подрабатывать репетитором. А потом, как успешному и прилежному ученику, дали стипендию, что тоже стало хорошим подспорьем. Таким образом 13-летний мальчик стал содержать семью.

С выбором профессии никаких мучений не было – только офицерская служба, как и отец. Поэтому Антон Деникин поступает в Киевское пехотно-юнкерское училище, которое в 1892 году заканчивает, получив чин подпоручика.

А уже через три года, в 1895 году, поступает в Академию Генерального штаба. Правда, тут усердие молодого Деникина, похоже покинуло – отчислили за академические долги! Наверное, столичная веселая жизнь на молодого офицера так подействовала. Это стало отрезвляющим душем, через год сдал экзамены в Академию вновь, и в 1899 году выпустился из нее капитаном.

Причем, Академия считала его талантливым и рекомендовала к службе в Генеральном штабе. Но некий генерал Сухотин лично вычеркнул Деникина из списков. Обидно было до слез, тем более что даже высшее начальство признало действия генерала самодурством. Начинается будничная жизнь обычного русского офицера в гарнизонах. Русско-японскую войну встретил в Забайкалье. В различных публикациях можно увидеть, что он командовал Забайкальской казачьей дивизией, но это должность генеральская, поэтому, уже подполковник, Деникин был в ней начальником штаба, а командиром генерал Ранненкапф.

С началом войны получил такую же должность в Уральско-Забайкальской дивизии генерала Мищенко. В ее задачи было проводить рейды по тылам японцев, поэтому Деникин потом будет считаться одним из лучших специалистов по армейской разведке. За доблесть, военную дерзость, а также храбрость в Мукденском сражении был произведен в полковники, награжден двумя орденами.

Командиром полка Деникин станет только в 1910 году, наконец-то получит должность в Генеральном штабе, а перед самой Первой мировой войной и генеральское звание. Как только она началась, тут же написал рапорт об отправке на фронт. Командовал 4-й «Железной бригадой», стал кавалером ордена Св. Георгия, получил Георгиевское оружие.

За взятие Луцка присвоено звание генерал-лейтенанта – оно станет последним в карьере Антона Деникина, останется в нем даже когда уже будет командовать Добровольческой армией.

Февральскую революцию встретил с одобрением, поскольку ненавидел «распутинщину», а Николая II считал слабым правителем, который довел страну до катастрофы. Хотя по своим убеждениям оставался сторонником конституционной монархии, считал, что России требуется демократическое правление.

Новым Главнокомандующим становится генерал Михаил Алексеев, а начальником штаба всей армии назначается Деникин – они были знакомы еще по русско-японской войне. Но когда должность главкома занял Брусилов, то Деникин покинул свой пост и вновь отправился в действующую армию.

Во время мятежа генерала Корнилова летом 1917 года поддержал его и даже отправил телеграмму Временному правительству, где заявлял об этом. Поэтому после его подавления был арестован и Октябрьскую революцию встретил в тюрьме. Потом вспоминал, что это были самые спокойные месяцы в его жизни.

В декабре 1917 года, воспользовавшись суматохой, которая была сразу после революции, офицеры по подложным документам освободили генерала и других высших военных чинов. Вскоре Деникин оказался на юге России, в Новочеркасске.

Здесь он, Алексеев и Корнилов создают Добровольческую армию – основу белогвардейского движения. Вот этот период биографии Антона Деникина как раз и наиболее известен широкой публике.

После гибели Корнилова, Деникин становится главнокомандующим. Он признает Верховным правителем России адмирала Колчака. Организовывает в 1919 году наступление на Москву, которое было настолько успешным, что взяли Орел и подошли к Туле. Но тут Красная Армия разбила армию Белую и погнала назад, на юг.

Причиной неудач стало моральное состояние Белой Армии – оно было крайне низким. Там царили пьянство, дисциплина была некудышная, в ситуациях, когда капитан был рядовым, а подпоручик командиром роты возникали постоянные склоки и отказ выполнять приказы.

И все это густо разбавлялось воровством и казнокрадством. А еще безудержным разбоем, грабежом населения, террором. Как впоследствии писал один из белоэмигрантов, то, что «начиналось как движение святых, превратилось в движение бандитов». Не удивительно, что белогвардейцы потеряли всякую поддержку среди народа.

Генерал Деникин отчаянно пытался этот ужас остановить, мы знаем об этом не только по его мемуарам, но и на основании издаваемых тогда приказов. Но тщетно. Поэтому, когда Колчак сложил с себя полномочия Верховного правителя и передал их Деникину, тот отказался.

Более того, вообще ушел в отставку и командование Вооруженными силами юга России отдал генералу Петру Врангелю. А сам, вместе со своим семейством, отбыл в Англию. Свою войну генерал Деникин проиграл.

В эмиграции жил в различных странах и занимался литературной деятельностью. Он и раньше считался неплохим писателем, публиковался в различных журналах под псевдонимом Иван Ночин.

В основном, рассказы и очерки, но в юности и «стишками баловался». Но они были, мягко говоря, не очень хороши. Во всяком случае те, из юнкерского периода, что приводил в своих воспоминаниях сам Деникин, вызывают улыбку своей «детскостью». Написал «Очерки русской смуты» в нескольких томах – ценнейший источник для историков.

Антон Иванович не стал лидером белой эмиграции, при этом продолжал горячо любить Россию. Когда Европу оккупировал фашизм, категорически отказался сотрудничать с Гитлером. Презирал за это генерала Краснова.

В 1945 году, после Победы, навсегда покинул Европу и переселился в США. Он знал, что ему не грозит депортация в Россию – Сталин лично запретил трогать Деникина, отдавая дань уважения его патриотической позиции. Но Антон Иванович опасался, что на волне популярности Советского Союза ему будет трудно осуществлять свою литературную деятельность – ведь он оставался противником коммунизма.

Скончался белый генерал 7 августа 1947 года от сердечного приступа во время отдыха у друзей на озере Мичиган. В 2005 году останки Антона Ивановича Деникина, его жены Ксении Васильевны и философа Ивана Ильина были перевезены в Россию и перезахоронены в Донском монастыре. Сделано это было по решению правительства с согласия дочери Деникина, но при этом на личные средства президента России Владимира Путина.