Что случилось со сталинским «железным Лазарем», увидевшим по телевизору Ельцина

В истории советской элиты Лазарь Каганович остаётся фигурой-парадоксом. Один из главных «строителей» сталинской империи, он пережил своего патрона на четыре десятилетия, став своеобразным долгожителем системы. Однако его личная драма заключалась в том, что последние 30 лет жизни он провёл в полной изоляции, будучи отлучённым от партии, которая была для него смыслом существования.

Карьера «железного Лазаря»

Вступив в РСДРП(б) в 1911 году, Каганович прошёл типичный для «железного» сталинского соратника путь: низовые партийные должности, стремительный взлёт в 1930-е, руководство ключевыми наркоматами — от путей сообщения до промышленности стройматериалов. Он входил в узкий круг Политбюро, отвечая за гигантские проекты, от московского метро до оборонной промышленности.

Всё рухнуло в июне 1957 года. Каганович присоединился к «антипартийной группе» Маленкова, Молотова и Булганина, пытавшейся сместить Никиту Хрущёва. Провал этой попытки стал для него политической катастрофой. Он был снят со всех постов, выведен из ЦК, а в 1961 году, в год 50-летия своего партийного стажа, исключён из КПСС. Этот удар, по воспоминаниям современников, Каганович переживал тяжелее, чем потерю власти.

Верность системе

Существует апокрифическая история, будто ещё в 1953 году, во время гипотетического спора о депортации евреев, Каганович в знак протеста против Сталина разорвал партбилет. Однако большинство биографов считают этот эпизод маловероятным. Вся жизнь «железного Лазаря» демонстрировала абсолютную, почти фанатичную преданность партийной дисциплине, что подтверждает трагическая история с его братом.

Его старший брат Михаил, также крупный хозяйственный руководитель, в 1941 году был обвинён в «шпионаже» и, не выдержав давления, покончил с собой. Когда Лазаря позже спросили, почему он не вступился за родного брата, он ответил с холодной ортодоксальной логикой: «Если бы он пошёл против партии, то почему я должен был его спасать?» Этот ответ стал квинтэссенцией его мировоззрения: партия была выше семьи, выше личных связей, выше самой жизни.

«Это катастрофа!»

Именно такое отношение к партии заставляло Лазаря Кагановича вновь и вновь требовать восстановления своего членства в ней. По крайней мере, Жорес Медведев в издании «Избранные произведения» (Права человека, 2005 год) утверждает, что Каганович написал заявление в ЦК КПССС с просьбой восстановить его в партии после того, как Никита Хрущев был отправлен в отставку. Несмотря на смещение Хрущева, Лазарю Моисеевичу в его просьбе было отказано. А между тем, интересоваться историей партии и ее делами Каганович не переставал даже на пенсии. По словам Роя Медведева, однажды Каганович попросил директора Института марксизма-ленинизма Поспелова высылать ему журнал «Вопросы истории КПСС».

Говорят, Каганович тяжело переживал происходящее в стране. Как пишет Эдвард Радзинский в своей книге «Три смерти», в июле 1991 года Лазарь Моисеевич смотрел по телевизору новости, где показывали Бориса Ельцина и Михаила Горбачева. Домработница услышала, как он воскликнул: «Это катастрофа!». Когда домработница обернулась, Каганович, сидевший в кресле, был уже мертв. Впрочем, Лазарь Каганович оказался одним из долгожителей правящей элиты: он скончался в возрасте 97 лет. Если бы он не ушел из жизни в тот день, то развал Союза, до которого Каганович не дожил всего 5 месяцев, его бы точно сразил.