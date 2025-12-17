Как академик Несмеянов хотел накормить граждан СССР продуктами из нефти

Обещанное большевиками во время революции процветание и всеобщая сытость оказались не более чем мифом. Советские граждане периодически недоедали и причины прихода голода были самыми разными. Просчеты в ходе реформ, экономические и аграрные эксперименты, войны, неурожаи и кризисы частенько заставляли жителей страны затягивать пояса потуже. Именно поэтому в СССР не прекращался поиск простого и дешевого способа накормить граждан в экстренных ситуациях. Одним из наиболее необычных и перспективных проектов была разработка академика А. Н. Несмеянова, собиравшегося производить еду из… нефти.

© РИА Новости

Александр Николаевич Несмеянов родился в 1899 году в Москве, в семье педагогов. Во время революции 18-летний Александр принял новый строй и, в отличие от многих представителей интеллигенции, остался в России. Парень видел перед собой светлое будущее и невероятные перспективы, но реальность оказалась суровой и неприглядной.

Разруха и голод 1918–1920 годов непосредственно коснулись Несмеянова, так как будущий ученый-химик служил в продотряде. Вместе с другими товарищами в кожаных куртках он ездил по голодной стране и изымал у крестьян те крохи, которые они пытались сохранить для спасения своих жизней.

Во время своих поездок Александр Николаевич убедился в том, что советская пропаганда нагло лжет. Если верить ораторам, комиссарам и прессе, хлеб прячут от советского народа только мерзавцы-кулаки, но оказалось, что от того, насколько надежно спрятано зерно, зависела жизнь и самых бедных деревенских семейств.

Перед глазами Несмеянова одна за другой разворачивались трагедии. Люди вымирали целыми семьями и даже деревнями, ели кору деревьев, траву, кожаную обувь. Процветало людоедство, о котором было тогда запрещено говорить вслух. Все это глубоко потрясло парня из интеллигентной московской семьи и Александр поклялся во что бы то ни стало победить голод.

© Академик А. Н. Несмеянов выступает перед работницами пищевой промышленности

В 1922 году Александр Несмеянов закончил химический факультет МГУ и остался работать на кафедре блестящего химика-органика Николая Зелинского. Молодой ученый сделал отличную научную карьеру, всего за 20 лет превратившись из рядового ассистента в академика. В 1951 году Несмеянов стал президентом Академии наук СССР.

Добившись признания в науке и заработав железный авторитет, Александр Николаевич решил сдержать клятву, данную в голодные 20-е годы. Он начал искать способ синтеза пищевых продуктов из самого доступного в стране сырья — нефти. На дворе были 50-е годы и сибирские углеводороды были у всех на слуху.

Нужно сразу сказать, что эта идея была не новой. В 1955 году академик Несмеянов встретился с британским химиком Александром Тоддом, лауреатом Нобелевской премии. Оказалось, что европейский коллега уже занимался этим вопросом и, по его словам, даже смог получить из нефти пригодные для употребления в пищу белки.

Президент Академии наук СССР Несмеянов за работой

Тодд предложил направить в Кембридж для обмена опытом советских специалистов. В зарубежную командировку отправились химики Эдуард Мистрюков и Николай Кочетков, которые привезли Несмеянову ценную информацию о британском методе синтеза. Именно он и лег в основу научной разработки советского академика.

В те годы, когда Александр Несмеянов работал над синтезированной едой, к СССР снова подкрадывался голод. Разрушенные войной сельское хозяйство и пищевая промышленность не могли обеспечить продовольствием население страны. Это можно считать единственным оправданием того, что планировал сделать советский академик. Повлияло на его решимость накормить страну нефтепродуктами и то, что Несмеянов был убежденным вегетарианцем и противником убийства животных ради мяса.

Академик рассматривал в качестве сырья для выпуска продуктов не только нефть. Работал он и над применением в этих целях других веществ органического происхождения. В 1964 году Несмеянов достиг первых серьезных успехов, создав черную икру из отходов молочного производства. Параллельно двигался вперед и его проект по производству макаронных изделий и дрожжей из нефти.

Фотография: Как академик Несмеянов хотел накормить граждан СССР продуктами из нефти №5 - BigPicture.ru

© А. Н. Несмеянов читает лекцию в МГУ

На конференциях академик Несмеянов горячо убеждал всех в том, что именно за продуктами питания из нефти будущее советской пищевой промышленности. Он верил в то, что еда из углеводородов решит проблему голода не только в Союзе, но и в странах Африки и Азии. Делал акцент Несмеянов и на экономический эффект — по его расчетам, перевод пищепрома на «новые рельсы» позволит освободить миллионы рабочих рук, занятых в сельском хозяйстве и найти им применение в других областях.

Свои идеи и стремления Александр Несмеянов изложив в труде «Искусственная и синтетическая пища», увидевшем свет в 1969 году. Сам ученый на тот момент уже не возглавлял Академию наук СССР — конфликт с Никитой Хрущевым, произошедший за несколько лет до этого, стоил ему должности. Опальному ученому было непросто продвигать свои разработки и со временем идея синтеза еды из нефти перестала рассматриваться в научных кругах как нечто серьезное и перспективное.

Значительную роль в отказе от курса, намеченного Несмеяновым, сыграла партия. Правительство заявило, что сама идея кормить советского человека нефтепродуктами порочна и говорит не о процветании, а о кризисе советской науки. В планах Никиты Сергеевича Хрущева были не макароны из нефти, а кукуруза, которой он планировал засеять огромную страну до самого Заполярья.

Фотография: Как академик Несмеянов хотел накормить граждан СССР продуктами из нефти №6 - BigPicture.ru

© Первый продукт, полученный методом синтеза — черная икра из молочных отходов

Александр Николаевич Несмеянов прожил долгую и насыщенную жизнь, принеся немало пользы науке. Во всем мире советского химика-органика считают одним из наиболее выдающихся ученых 20 столетия. Но академик умер в 1980 году, так и не сделав главного — не решив проблемы голода при помощи углеводородов.