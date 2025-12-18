Рабочая лошадка Кремля. Каким был советский премьер Алексей Косыгин?

Ровно 45 лет назад, 18 декабря 1980 года, в Москве скончался Алексей Косыгин, на протяжении 40 лет занимавший высшие государственные посты в СССР. Еще перед войной, в 36-летнем возрасте, он стал заместителем Сталина и оставался в правительстве до 76 лет, причем последние 16 лет его возглавлял. Косыгин выступал в поддержку нормальных отношений с Западом. Благодаря ему в СССР появились автомобиль «Жигули» и пепси-кола, при нем выросли цены на нефть и увеличились объемы ее добычи, а вторую половину 1960-х объявили «золотой пятилеткой» за высокие темпы экономического роста. «Лента.ру» — о самом любимом в народе советском премьер-министре.

С чего начинал будущий премьер

Поколение Алексея Косыгина пришло на руководящие позиции в СССР после масштабных чисток конца 1930-х, выкосивших старые кадры. Его карьера по-своему уникальна: в 33 года уроженец Ленинграда стал директором прядильно-ткацкой фабрики, в 34 года занял кресло председателя Ленинградского горисполкома, а в 35 лет дослужился до наркома текстильной промышленности СССР. Затем его стали привлекать на ведущие роли в правительствах РСФСР и Союза.

В годы Великой Отечественной войны Косыгин был членом Государственного комитета обороны (ГКО) и выполнял его поручения. 1 июля 1941 года Косыгина назначили заместителем председателя Комитета продовольственного и вещевого снабжения Красной армии. На этой должности он подготовил проект постановления ГКО об эвакуации из прифронтовой зоны скота, зерна, различных материальных ценностей, принадлежавших колхозам, совхозам и другим государственным предприятиям.

Через десять дней, 11 июля 1941-го, Косыгин возглавил специальную группу инспекторов, осуществлявших контроль за эвакуацией промышленных предприятий. Кроме того, согласно постановлению ГКО, на него возлагался контроль за выполнением заданий по мобилизации боеприпасов и вооружения по семи союзным наркоматам. Все решения, касающиеся деятельности этих ведомств, он, по распоряжению Сталина, должен был принимать самостоятельно. 19 августа 1941 года вождь принял Косыгина и возложил на него задачи по эвакуации населения и предприятий из Ленинграда. Уже тогда стало ясно, что руководство города, не понимая грозившей ему опасности, этим вообще не озаботилось.

29 августа 1941-го Косыгин подписал постановление Совета об эвакуации Ленинграда. Из-за первоначального промедления и активного наступления вермахта, перерезавшего пути сообщения, эвакуация удалась лишь частично.

В 1942 году Косыгин занимался снабжением населения блокадного Ленинграда и военных, эвакуацией гражданских, участвовал в создании «Дороги жизни» и прокладке трубопровода по дну Ладожского озера.

«Алексей Николаевич был психологически очень устойчивым человеком и всегда четко понимал, что он должен, может и не может сделать, — резюмировал его внук Алексей Гвишиани. — Был человеком дела. Он владел редким умением ставить конкретные цели и их добиваться».

Как Косыгин уцелел в репрессиях и враждовал с Хрущевым

В годы войны Косыгин возглавил правительство РСФСР, а в марте 1946-го стал вице-премьером всего союзного правительства, то есть заместителем Сталина. Тогда же он стал кандидатом в члены Политбюро. Вождь все больше благоволил молодому руководителю, видя в нем будущего главу правительства СССР. В дальнейшем Косыгин работал министром финансов, министром легкой промышленности, председателем Госплана.

Впрочем, в конце 1940-х его карьера могла резко оборваться: Косыгин едва не попал под «ленинградское дело», со многими фигурантами которого он работал, дружил либо состоял в родстве. «Почему уцелел Косыгин, несмотря на то что Маленков и Берия писали Сталину о необходимости его уничтожить? Во-первых, он был нужен как специалист, умеющий получать конкретные результаты, — объяснял внук политика Алексей Гвишиани. — Другие этого не умели».

Во-вторых, он дистанцировался от всех группировок и слишком хорошо понимал, что можно делать, а чего нельзя. В-третьих, его всегда поддерживал Микоян Алексей Гвишиани

Отношения с Хрущевым у Косыгина не сложились. Он, например, не поддерживал ликвидацию министерств, вместо которых новый лидер СССР ввел совнархозы — территориальные органы управления хозяйством. По мнению переводчика первых лиц Виктора Суходрева, Косыгин лучше других видел ошибки Хрущева, его просчеты.

В практической работе он старался положительно влиять на дела, не вступая в конфронтацию с первым секретарем ЦК КПСС, которому тоже не нравилась позиция премьера. «Эти противоречия рано или поздно должны были сработать, что и случилось, — полагал Гвишиани. — Дед однозначно поддержал группировку, которая решила сместить Хрущева».

После отставки Хрущева в октябре 1964 года один из его постов — председателя Совета Министров СССР — перешел Косыгину. Так началась новая эра, которую многие считают наиболее успешной в советской истории с точки зрения благополучия простых людей.

«Косыгин — один из лучших и наиболее эффективных премьер-министров в течение долгих лет, — говорит «Ленте.ру» кандидат исторических наук Никита Панков. — На период его работы выпало массовое жилищное строительство, освоение Западной Сибири, космос. Если не ошибаюсь, при Косыгине бесплатно получили квартиры около 40 миллионов человек. Он внес значительный вклад в развитие экономики СССР».

Какие реформы провел Косыгин

Автором концепции косыгинских преобразований в экономике считается профессор Харьковского государственного университета Евсей Либерман, в первой половине 1960-х опубликовавший статьи «План, прибыль, премия» и «Еще раз о плане, прибыли, премии». Косыгин поддержал его предложения по реформам.

В сентябре 1965 года вышло постановление Пленума ЦК КПСС «Об улучшении управления промышленностью, совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования промышленного производства». Главной его идеей был вывод предприятий на самоокупаемость, самофинансирование и самоуправление.

«Что самое интересное? Надо понимать, в каком состоянии Косыгину досталась экономика, — говорит историк Никита Панков. — Возглавив Совет Министров, он попросил президента Академии наук Мстислава Келдыша подготовить доклад о том, как чувствует себя советская экономика».

Выяснилось, что положение аховое. Причина — выкрутасы Хрущева. Собственно, Косыгин и его команда начали исправлять ситуацию Никита Панков историк

Реформы Косыгина предусматривали ликвидацию введенных при Хрущеве совнархозов, восстановление отраслевого управления промышленностью, снижение количества плановых показателей для предприятий, расширение самостоятельности предприятий. Отныне они сами определяли детальную номенклатуру и ассортимент продукции, инвестировали в производство за счет собственных средств, устанавливали долговременные связи с поставщиками и потребителями, определяли численность персонала и размеры его материального поощрения. За невыполнение договорных обязательств предприятия подвергались жестким финансовым санкциям.

Полученная прибыль позволяла им формировать фонды развития производства, материального поощрения, социально-культурного назначения, жилищного строительства и так далее. Причем использовать эти фонды предприятия могли по своему усмотрению.

Одновременно в полтора-два раза повысились закупочные цены на продукцию в аграрном секторе, вводилась дополнительная государственная оплата сверхплановой продукции, снижались цены на запчасти и технику, уменьшался подоходный налог для сельских жителей (точнее, сельскохозяйственный налог и налог с колхозников).

Основные этапы реализации реформ пришлись на восьмую пятилетку, которая выпала на 1966-1970 годы. Уже к осени 1967-го по новой системе работали около 5,5 тысячи предприятий, к апрелю 1969 года — 32 тысячи. Они выпускали 77 процентов продукции.

На протяжении пятилетки фиксировались рекордные темпы экономического роста, в этом плане она получилась самой успешной за все время существования СССР. Национальный доход страны увеличился на 42 процента, объем промышленного производства вырос в полтора раза, производства в сельском хозяйстве — на 21 процент.

Что же касается непосредственно реформы (изначально она носила название Косыгина — Либермана), то там хватает спорных моментов. Ее перехвалили, ничего там выдающегося не было. Почему стала возможной так называемая «золотая пятилетка»? Просто они отказались от художеств Хрущева и немного привели экономику в чувство Никита Панков историк

Советский премьер выступал за развитие торгово-экономических связей не только с социалистическими, но и с капиталистическими странами. Наряду с сырьевыми товарами, на внешний рынок все больше выходила продукция машиностроения, приборостроения и других несырьевых отраслей.

С другой стороны, на Западе закупалось современное оборудование и технологии, а также товары народного потребления, что способствовало насыщению внутреннего рынка СССР и балансированию бюджета. Это было выгодно государству и удовлетворяло спрос.

Именно благодаря Косыгину в Тольятти вырос автозавод, а экономичный итальянский Fiat 124 послужил прообразом первой модели «Жигулей» — легендарной «копейки», которую потом массово экспортировали. С подачи премьера в СССР появилась пепси-кола. При Косыгине началась масштабная разработка сибирских нефтяных месторождений и в 1970-е значительно выросли цены на нефть, что способствовало наполнению государственного бюджета.

По мнению историка Панкова, премьер не был авторитарным руководителем. Когда на заседаниях правительства шли дискуссии, крайне редко все дружно голосовали за или против. «Косыгин был внимательным и чутким человеком, — вспоминал первый секретарь МГК КПСС Виктор Гришин. — Его отличали высокая культура, добросердечность, порядочность, общительность».

Почему Косыгин вступил в противостояние с Брежневым

Дипломат Георгий Корниенко, в 1977-1986 годах — замминистра иностранных дел СССР, в своих мемуарах выразил мнение, что Косыгин обладал заметно более высоким интеллектом, чем Брежнев, и гораздо большей эрудицией, неизмеримо более богатым и разносторонним опытом государственной и хозяйственной работы, в отличие от сугубо партийной.

«Несомненно, Косыгин по своим деловым и моральным качествам стоял выше большинства своих коллег в Политбюро ЦК КПСС и правительстве СССР, не говоря уж о Брежневе, — соглашался с дипломатом один из руководителей КГБ Вадим Кирпиченко. — Об организаторских способностях Косыгина говорит, в частности, его быстрое продвижение в высшие эшелоны руководителей советской экономики».

Врач первых лиц партии и государства Евгений Чазов задавался вопросом, почему именно Брежнев, а не Косыгин, которого любили в народе, был избран генеральным секретарем ЦК КПСС. Чазов не сомневался, что история нашей страны пошла бы другим путем, если бы по итогам XXIII партийного съезда в 1966 году эта должность досталась бы Косыгину. Есть точка зрения, что Брежнев понимал превосходство премьера и поэтому его не любил.

Косыгин был рабочей лошадкой. Брежнев его ценил. Завидовал ли он, как многие пишут? Не уверен. Станешь ли держать [на ответственном посту] столько лет человека, которому завидуешь, которого считаешь умнее себя? Косыгин был очень порядочным человеком. Недаром его все уважали и ценили Никита Панков историк

Академик Георгий Арбатов считал Косыгина человеком «несомненно более интеллигентным и образованным», чем Брежнев, опытным хозяйственником, открытым для новых экономических идей. В то же время он отмечал, что во многих политических вопросах советский премьер проявил себя консерватором — начиная с его отношения к Сталину.

«Косыгин, в этом у меня сомнений нет, конечно же, не был сторонником репрессий, деспотизма, беззаконий, — утверждал Арбатов. — Но как политический деятель Алексей Николаевич все же был продуктом авторитарной политической системы. И верил в нее, возможно, просто потому, что не представлял себе никакой другой. А кроме того, у него было, насколько я знаю, даже какое-то лично теплое отношение к Сталину, преданность ему».

Особое отношение к диктатору со стороны предсовмина академик объяснял тем, что именно Сталин заметил и выдвинул молодого Косыгина. То есть лично ему Сталин ничего плохого не сделал, скорее наоборот.

Еще один высший член руководства СССР, личные отношения с которым у премьера не задались, — председатель КГБ Юрий Андропов. Судя по мемуарам работавших с ними людей, эта неприязнь была взаимной.

Зачем Косыгин встречался с Байденом

Косыгин был большим любителем джаза и одним из крупнейших коллекционеров джазовых пластинок. Американцы знали о его увлечении и присылали ему новинки этого вида музыкального искусства — просто из уважения.

Именно Косыгин стал первым лидером нашей страны, с которым познакомился Джо Байден. В 1979 году Байден возглавил представительную делегацию американских сенаторов, прибывших в СССР для уточнения вопросов по реализации договора ОСВ-II. Поскольку Брежнев в тот момент испытывал проблемы со здоровьем, переговорами занимался председатель Совмина.

На той встрече Косыгин заявил о взаимном недоверии правительств СССР и США, а Байден положительно оценил перспективы советско-американских отношений и остался высокого мнения о собеседнике. Будущий президент США также побывал в Ленинграде, где посетил Пискаревское мемориальное кладбище и написал у подножия монумента Мать-Родина: «Человечество благодарно ленинградцам за их великий подвиг. Мир, завоеванный ими, должен стать целью нашей жизни».

Не так давно Байден заявил, что знает Владимира Путина более 40 лет. Многие тогда предположили, что пожилой лидер США перепутал действующего президента России с Косыгиным

Советский премьер старался придерживаться здорового образа жизни и по выходным занимался спортом: зимой ходил на лыжах, летом плавал на байдарке, причем даже в 70 лет проводил на ней по восемь часов в день. Как ни парадоксально, именно это хобби его и подкосило. 1 августа 1976 года Косыгин потерял сознание прямо на воде и чуть не утонул, перенес инфаркт. Этот случай сильно подорвал его здоровье, глава правительства СССР начал угасать.

Осенью 1979 года Косыгин пережил тяжелый инфаркт. Его последним достижением стала московская Олимпиада-1980, в организации которой он принял активное участие. Всего через два с половиной месяца, в октябре, Косыгин с больничной койки написал прошение об отставке — ни сил, ни амбиций продолжать работу у него уже не было.

Он прожил еще два месяца и ушел из жизни 18 декабря. Чтобы не омрачать день рождения Брежнева, которому 19 декабря исполнялось 74 года, о кончине Косыгина советскому народу сообщили только 20-го.

Комиссию по организации похорон возглавил его преемник на посту председателя Совета министров Николай Тихонов. В официальном некрологе, размещенном в газетах, сообщалось, что покойный проявил себя «как крупный организатор хозяйственного строительства, активно участвовал в проведении внешнеполитического курса СССР».

Косыгина похоронили в некрополе у Кремлевской стены. Так началась эра пышных похорон советских руководителей.