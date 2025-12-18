Как веселая императрица Елизавета Петровна добилась процветания России

Она имела больше всех прав на российский престол, но взошла на него лишь в ходе дворцового переворота, прождав 11 лет. Ее армия покорила половину Европы и разбила считавшегося непобедимым прусского короля, вызвав удивление и трепет всего мира. Но никого не стала грабить и покорять. Она оставила после себя 15 тысяч платьев, все время проводила в непрерывных балах и маскарадах, экономика при ней выросла многократно, а правление оказалось самым спокойным для страны за всю историю. 315 лет назад родилась императрица Елизавета Петровна.

Она появилась на свет 18 декабря 1709 года (29 декабря по Григорианскому календарю) у русского царя Петра и Екатерины Скавронской. Правда, случилось это еще за два года до официального брака родителей в феврале 1712 года. Это потом послужит причиной многочисленных интриг и кривотолков. Но при этом современники признавали – у нее больше всех прав на престол после Петра II.

Рождение дочери донельзя обрадовало Петра Алексеевича. 1709 год для него оказался необычайно счастливым – только что, буквально летом, была разбита шведская армия под Полтавой, а теперь еще и дочь!

Она появилась на свет в Коломенском под Москвой как раз, когда войска возвращались с триумфом. Но Петр откладывает все торжества по случаю победы над Карлом XII и вначале велит отпраздновать появление на свет Елизаветы Петровны. И только потом, уже был тот самый грандиозный триумф в Москве.

© Портрет юной Елизаветы. Художник Иван Никитин, 1720-е годы.

Она так и останется любимицей императора, хотя из 14 детей Петра и Екатерины выжили еще две сестры – Анна и Наталья. В 1711 году все дочери получат титул царевен, а после принятия императорского титула – цесаревен. А это уже подтверждает право на престол. Любопытно, что титул цесаревича для наследников мужского пола будет введен лишь в 1797 году.

Девочка росла веселой и подвижной, этот свой нрав она сохранит на всю жизнь. При этом в ней каким-то невероятным образом переплетались влияние сразу двух культурных течений – московской старины и европейских преобразований отца.

Поэтому Елизавета была чрезвычайно набожной, но при этом не могла обойтись без нарядов и танцев. В результате, уже императрицей, отстояв вечерню, где искренне и без притворства молилась, сразу бежала на бал. А после него опять ехала на заутреню. Никто лучшее нее не танцевал менуэт, а после могла тут же отплясать русскую.

Помните, как французский канцлер кардинал Флери в «Гардемаринах, вперед!» говорит, что она ходит в валенках и собственноручно готовит щи? Так вот, это чистая правда. Любила грибные блюда, поскольку всегда строго соблюдала пост. Вице-канцлеру Бестужеву пришлось даже выклянчить благословение у Константинопольского патриарха, не есть грибы, которые не любил. Только тем и спасся.

Елизавета была хороша собой. Более того, ее считали первой красавицей Европы, тут все дипломаты при русском дворе были единодушны, и им не приходилось кривить душой. Высокая, довольно пышная, но при этом выглядела стройной, красивое круглое лицо.

А вот с женихами как-то не повезло. Елизавета была невестой чуть ли не всех наследных принцев Европы, но ни один брак так и не сложился. Наиболее близки к соглашению были с Голштинским двором, но там жених взял, да и помер.

Петр мечтал выдать замуж за французского короля Людовика XV, но тоже не сложилось. Хотя дочка на радостях даже французский язык выучила и всю жизнь с симпатией относилась к французам. Впрочем, не стесняясь «щелкать по носу» им, если начинали лезть не в свое дело – интересы России для нее оказались превыше всего.

© «Выезд императора Петра II и цесаревны Елизаветы Петровны на охоту», картина В.Серова

Елизавета Петровна была цесаревной, а значит имела все права на престол после своего племянника Петра II. А мальчишка просто обожал свою тетку, которая всего-то на шесть лет была его старше. Настолько, что даже стали поговаривать, что влюбился в нее всерьез. Но Петр Алексеевич прожил недолго, а князья Долгорукие и прочие старые боярские роды, хоть уже и в иноземных париках, решили возвести на престол Анну Иоановну.

Русский трон для Елизаветы ушел буквально из-под носа. Но она не унывала, веселый нрав позволял ей эту неприятность переносить легко. Во всяком случае внешне.

Были опасные моменты, когда двоюродная сестрица хотела ее выдать замуж за владельца, по выражению историка Василия Ключевского, «саксен-кобургмейнингеской трущобы», а потом, когда не вышло, упечь в монастырь. Но спас Бирон, и это одно из немногих деяний, за которое ему можно быть благодарными.

Но когда на трон взошла правительница Анна Леопольдовна, а императором объявили совсем уж дальнего родственника Петра Великого Иоана Антоновича, дочь реформатора возмутилась. Да и совсем опасно стало.

Очень быстро был составлен заговор, гвардейцев и упрашивать-то не пришлось — сами к тому же самому стремились. И 25 ноября 1741 года Елизавета Петровна занимает престол, который должен был ей достаться еще 11 лет назад.

© Парадное платье Елизаветы Петровны, выполненное из бумаги в Екатеринском Дворце, Царское Село

Внешне в характере новой императрицы ничего не изменилось – она по-прежнему была весела, для нее, в силу беспорядочного воспитания, так и не сложилось понятия рабочего дня – когда нужно вставать, когда заниматься делами, когда отходить ко сну. Все дела вершились «между прочим».

Главное – балы и развлечения. И наряды. Она обожала их. Все купцы, прибывающие в Петербург, вначале показывали ткани ей, и если что-то нравилось, то выкупался весь рулон, а не отрез на платье – чтобы больше никто такого не имел. После Елизаветы Петровны осталось 15 тысяч платьев и два сундука шелковых чулок.

Но при этом Елизавета Петровна привела к расцвету экономику. Восстановила Сенат, Главный магистрат, Провиант- и Берг-коллегии. В результате в конце ее правления Россия выплавляла два миллиона пудов чугуна – в полтора больше, чем Англия! Она открыла первые в стране банки, первый Московский университет, Академию художеств, при ней была отменена смертная казнь.

Люди стали жить спокойно и потихоньку богатеть. Доход на душу населения будет самым высоким и за всю историю России – при всех ее преемниках, Екатерине II, Александре I, Николае I и, даже, реформаторе Александре II он будет значительно ниже.

Также, «походя», вершилась и внешняя политика. В 1757 году Россия вступает в Семилетнюю войну, которую прусский король Фридрих II обозвал «заговором нижних юбок». Потому как коалицию против него организовали русская и австрийская императрицы Елизавета и Мария-Терезия и фаворитка французского короля маркиза де Помпадур.

Но очень скоро русские войска заставили короля вначале удивиться, а потом прийти в отчаяние – он был разбит. И неоднократно. Русский солдат оказался в Берлине. Восточная Пруссия объявлена частью России и приведена к присяге. И неизвестно чем бы для Фридриха все это закончилось, если бы 25 декабря 1761 года (5 января 1762) Елизавета Петровна не скончалась. На престол взошел Петр III – поклонник прусского короля и последний русский император, который имел полное право носить фамилию Романов.