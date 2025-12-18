Василий Шуйский: как русский царь оказался в плену

Василий Иванович Шуйский — одна из тех фигур Смутного времени, чья судьба напоминает трагедию: от интригана при дворе до царя, а потом — пленника в чужой стране. Родился в 1552 году в княжеском роду Шуйских, суздальской ветви Рюриковичей, он с юности крутился в московской элите, где связи и хитрость значили больше, чем честь. Его отец, Иван Андреевич, был воеводой, а сам Василий рано начал службу: воевал с крымчаками, участвовал в Ливонской войне. Но прославился он не подвигами, а интригами. В 1591 году вел следствие по смерти царевича Дмитрия в Угличе — и заключил, что мальчик сам себя зарезал в припадке. Это укрепило позиции Бориса Годунова, но Шуйский не забыл обиды.

Путь к трону через интриги

Смутное время разгорелось после смерти Федора I в 1598 году. Шуйский сначала присягнул Годунову, но тайно плел заговоры. Когда появился Лжедмитрий I в 1604-м, Василий сначала осудил его как самозванца, за что попал в опалу и ссылку. Но быстро вернулся, переметнулся и поддержал "воскресшего царевича". После смерти Годунова в 1605-м Лжедмитрий взошел на трон, а Шуйский стал его ближним боярином. Но ненадолго: в мае 1606 года Василий организовал заговор, сверг и убил самозванца, обвинив в польском шпионаже. 1 июня 1606 года в Успенском соборе его "избрали" царем — скорее, силой навязали московской толпе. Он дал крестоцеловальную запись, ограничившую самодержавие: обещал не казнить без суда, не отбирать имущество. Это был первый такой документ в русской истории, но Шуйский его не соблюдал.

Правление в вихре Смуты

Царствование Василия IV длилось четыре года — сплошные войны и мятежи. Сразу вспыхнуло восстание Ивана Болотникова в 1606-м: крестьяне и холопы шли на Москву под знаменами "царя Дмитрия". Шуйский с трудом разбил их под Коломенским в декабре 1606-го, Болотникова казнил в 1607-м. Чтобы укрепить власть, он ввел 15-летний срок сыска беглых крестьян — жесткий шаг для поддержки дворян. Но беда пришла с юга: в 1607-м объявился Лжедмитрий II, "Тушинский вор", с польскими наемниками. Он осадил Москву, а Шуйский позвал на помощь шведов под командой Делагарди. В обмен отдал Карелу и Кексгольм. В марте 1610-го племянник царя, Михаил Скопин-Шуйский, с Делагарди снял осаду с Москвы — народ ликовал. Но Михаил внезапно умер в апреле, шептали об отраве самим царем из ревности. Без него армия ослабла.

Клушинская битва и крах

Лето 1610-го стало роковым. Польский король Сигизмунд III, воевавший со шведами, использовал Смуту: его гетман Жолкевский двинулся на Москву. 24 июня под Клушино русско-шведские войска потерпели сокрушительное поражение — шведы сдались, русские разбежались. Шуйский остался без армии. В Москве закипело недовольство: бояре и дворяне винили царя в неудачах, налогах, союзе со шведами-лютеранами. 17 июля 1610-го толпа в Кремле кричала: "Долго ль за тебя будет литься кровь христианская?" Захария Ляпунов и другие свергли его, насильно постригли в монахи и заперли в Чудовом монастыре. Власть перешла к Семибоярщине — семерым боярам во главе с Федором Мстиславским.

Передача в плен полякам

Семибоярщина, боясь Лжедмитрия II, тайно впустила поляков в Москву в сентябре 1610-го. Они предложили трон королевичу Владиславу, сыну Сигизмунда, с условием крещения в православие. Но король хотел сам править. Шуйского, как свергнутого царя, бояре выдали полякам — якобы для гарантии мира. В октябре 1610-го его с братьями Дмитрием и Иваном увезли в Польшу. Там их встретили как трофеи: 9 октября 1611-го в Варшаве устроили триумф. Шуйского в царской одежде посадили за стол напротив посланника, но он молчал, глядя в пол. Король Сигизмунд принял его поклон, но унизил: "Не дивись моей участи! Я был сильный государь, а теперь пленник". Заключили в Гостынинском замке под Варшавой — сырая башня, строгий надзор.

Смерть в плену и посмертная судьба

В плену Шуйский пробыл два года. Условия были тяжелыми: холод, скудная еда. В сентябре 1612-го, когда поляки в Москве голодали под осадой ополчения Минина и Пожарского, в Гостынине один за другим умерли братья — сначала Дмитрий 12 сентября, потом Василий 22 сентября, Иван позже. Официально — от болезни, но шептали об отраве. Похоронили в костеле, потом перезахоронили в Варшаве. Только в 1635-м, по Деулинскому перемирию, прах вернули в Москву — упокоили в Архангельском соборе. Шуйский стал последним Рюриковичем на троне — династия угасла с ним.

Наследие униженного царя

Шуйский правил неудачно, но в Смуте вины хватало на всех. Его плен символизировал крах старой Руси: боярские интриги, иностранная интервенция, народный бунт. Поляки хвастались "плененным царем" как трофеем, что разожгло антипольские настроения и помогло ополчению в 1612-м. Сегодня его помнят как хитрого, но слабого правителя, чья судьба — урок о том, как власть ускользает в хаосе. Смутное время закончилось Романовыми, а Шуйский остался в истории пленником, чьи последние слова — о бренности силы.