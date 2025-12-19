Женщина сильнее смерти: как Евгения Брик проиграла тайную борьбу, но осталась победителем

Она была музой одного из главных режиссеров страны, звездой «Стиляг» и мамой, которая мечтала о большой семье. Красивая, яркая, полная жизни — казалось, у Евгении Брик есть всё, о чем можно мечтать. Но за глянцевой картинкой скрывалась тайна, о которой знали лишь самые близкие. Когда её не стало в 40 лет, мир ахнул: почему она молчала? И как живет Валерий Тодоровский, потерявший ту, ради которой когда-то бросил всё?

Физика или лирика?

Евгения Хиривская (это её настоящая фамилия) родилась в интеллигентной московской семье. Папа, кандидат физмат наук, видел в ней продолжательницу династии и мечтал, чтобы дочь грызла гранит науки в серьезном вузе. Женя честно учила английский и физику, чтобы не расстраивать отца.

Но была и мама Галина, несостоявшаяся актриса, которая тихонько открывала дочерям другой мир — мир театра, кулис и аплодисментов. И этот мир победил. Девочка, которая с детства работала манекенщицей в доме моделей на Кузнецком Мосту, быстро поняла: сухие формулы — не её стихия.

Несмотря на протесты отца, считавшего актерство «нестабильной блажью», Евгения поступила в ГИТИС. И не к кому-нибудь, а на курс легендарного Александра Збруева. Мэтр сразу разглядел в ней искру. Она стала единственной студенткой, которой официально разрешили сниматься в кино во время учебы. Тогда же, по совету мастера, она взяла фамилию прабабушки — Брик. Звучную, короткую, как выстрел.

© runews24.ru

Любовь, ради которой рушатся стены

До встречи с Тодоровским в жизни Евгении был яркий, но бесперспективный роман с Дмитрием Марьяновым. Они жили вместе, она ждала кольца, а он наслаждался статусом вечного холостяка. Эта история закончилась ничем, чтобы освободить место для главного чувства.

Валерий Тодоровский увидел её на кастинге и пропал. Ему было за 40, ей — чуть за 20. Он был женат, у него росли двое детей. Казалось бы, классическая история: режиссер и молодая старлетка. Но это было другое. Это была та самая «химия», против которой бессильны доводы рассудка.

Валерий ушел из семьи, чего от него никто не ожидал. В 2006 году они с Евгенией поженились и уехали в Лос-Анджелес. Там, под калифорнийским солнцем, молодожены построили свой маленький рай. В 2009 году родилась дочь Зоя. Евгения, вопреки стереотипам о звездных женах, сама вела дом, готовила и воспитывала дочь, пуская в свой мир только маму Галину.

© Евгения Брик и Валерий Тодоровский

«Я просто подстриглась»

Последние годы жизни Евгении стали её самой сложной ролью. В 2020 году, после съемок в сериале «Фантом», она пропала с радаров. Все думали — пандемия, семья, отдых. А она боролась.

Рак, который когда-то забрал её отца, пришел и за ней. Но Евгения выбрала тактику молчания. Никаких ток-шоу, сборов средств и жалобных постов. В соцсетях она по-прежнему улыбалась. Когда она коротко подстриглась и сильно похудела, поклонники решили: «Готовится к новой роли!». А это была "химия".

Свой 40-й день рождения в сентябре 2021 года она встретила в Венеции. Рядом были муж, дочь и мама. Она выглядела счастливой, строила планы и даже мечтала подарить Зое братика. Никто, глядя на эти фото, не мог поверить, что жить ей оставалось всего пять месяцев.

Жизнь после

10 февраля 2022 года её не стало. Для Валерия Тодоровского мир раскололся надвое — как в названии сериала, который он посвятил памяти жены.

Два года режиссер прожил затворником в их лос-анджелесском доме, где каждая вещь напоминала о Жене. Он до сих пор носит обручальное кольцо. Спасением стала работа (он продюсирует сериалы, снимает кино) и, конечно, Зоя.

Девочке сейчас 16. Она удивительно похожа на маму и унаследовала творческий ген родителей. Зоя уже снималась в Голливуде (в сериале «ОА»), занимается музыкой и живет на две культуры. Рядом с ней бабушка Галина, которая потеряла мужа и дочь, но нашла смысл жизни во внучке.

История Евгении Брик — это урок невероятного достоинства. Она ушла так же красиво, как жила: не обременяя мир своей болью, оставив после себя свет, фильмы и любовь, которая не заканчивается со смертью.