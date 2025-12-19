Дмитрий Устинов: как самый молодой нарком создал оборонную промышленность СССР

Маршала Дмитрия Устинов относили к «брежневским старцам», над которыми было принято потешаться. И как-то забылось, что именно этому человеку Россия обязана всей своей оборонной мощью. Он стал наркомом вооружения в 33 года, организовал производство и выиграл дуэль с главой промышленности Германии Шпеером. Именно он создал весь ВПК страны, ракетный щит Советского Союза, которым пользуемся до сих пор. Он стал последним, кого похоронили в кремлевской стене 20 декабря 1984 года.

Родился Дмитрий Устинов 17 (30) апреля 1908 года в Самаре в семье рабочих. Поскольку она была многодетной и бедной, то и самому пришлось начать работу уже в 10 лет. Но когда в 1922 году исполнилось 14, то умудрился записаться добровольцем в Красную Армию и стал телефонистом в ЧОН – части особого назначения.

Воевать особо не пришлось, хотя подразделение боролось с басмачами в Средней Азии. В 1923 году был переведен в 12-й Туркестанский полк, но в этом же году демобилизован. Вот и весь послужной список в армии. Но, когда впоследствии получит маршальские погоны ни у одного критика не возникнет вопроса: за что?

© Дмитрий Устинов в молодости

Но вначале было абсолютно ясно – надо учиться. Причем с самых азов. В 1927 году он получает начальное профессиональное-техническое образование в городке Макарьев Костромской области. Работает слесарем на бумажном комбинате в Балахне Нижегородской области, а потом на текстильной фабрике в Иваново.

Надо двигаться дальше. Продолжая работу, в 1929 году поступает в Иваново-Вознесенский политехнический институт. Через некоторое время группу студентов направляют в Москву для продолжения учебы в Высшем техническом училище – МВТУ им. Баумана. Оттуда переводят в Ленинград в военно-механический институт. Потом он будет носить имя Устинова.

В 1934 году диплом, о котором столько мечтал, и для обладания которым приложено столько сил, был получен. Дмитрий Устинов начинает работу в должности инженера в Ленинградском артиллерийском военно-морском институте. Успехи молодого специалиста были столь очевидны, что вскоре назначают начальником отдела эксплуатации.

Индустриализация открывала пути для карьерного роста – нужны были образованные и талантливые кадры. В 1937 году Устинова переводят в конструкторское бюро на завод «Большевик» — знаменитый Обуховский.

Создавал новое корабельное вооружение и весьма успешно – стал заместителем главного конструктора, и в том же 1937 году уже директор завода! В 1939 году предприятие было награждено орденом Ленина. А с ним и большая группа его работников, среди которых оказался и Дмитрий Устинов. Потом он станет кавалером 11 орденов Ленина, за всю историю СССР будет только два таких человека – сам Устинов и министр внешней торговли Николай Патоличев.

Широко известен один эпизод в биографии Устинова. Перед самой войной на завод было доставлено импортное оборудование. Однако, по ряду обстоятельств, его монтаж затянулся. На «Большевик» приехала комиссия ЦК ВКП(б) – аккурат, когда уже почти все подготовили к сборке, все детали и агрегаты разложили, но запустить не успели. Комиссия посмотрела на это и уехала.

Всю дирекцию завода вызвали в Москву к Сталину. Там члены ревизионной комиссии обрушились на них с критикой, а в подтверждение своей правоты показали фотографии – ну ничего же не готово. Устинов молча выслушал и предъявил фото, которые сделали на следующий день после отъезда торопливой комиссии – все было собрано, и продукция выпускалась. Сталин был поражен.

Этот случай объясняет, почему Дмитрия Устинова назначают наркомом вооружения СССР. Случилось это 9 июня 1941 года, а уже через две недели началась Великая Отечественная война.

Перед Устиновым стояла немыслимая задача – организовать эвакуацию заводов с западной части страны и скорейший запуск их работы. Показательна эвакуация завода «Арсенал» из Ленинграда. Последний эшелон ушел буквально на глазах немцев, а через три дня завод на новом месте начал выпуск продукции.

Уже в декабре 1941 года падение производства вооружения в СССР прекратилось, а с начала нового 1942 года начался постепенный рост. Этого никто в мире не ожидал, все экономические аналитики утверждали, что такое невозможно. Впрочем, ошибаться в отношении России для них станет традицией.

И во главе этого «чуда», основанного на решительности и мастерстве людей, тогда стоял Устинов. Не удивительно, что в июне 1942 года он становится Героем Социалистического Труда. Советская промышленность набирает обороты и уже вскоре превосходит немецкую по количеству и качеству вооружения. Так Дмитрий Устинов оказался эффективнее считавшегося непревзойденным создателя германской военной машины Альфреда Шпеера. СССР победил.

Устинов возглавлял наркомат, а с 1946 года министерство, вооружения СССР до 1953 года. Он одним из первых понял, насколько важным будет ракетное вооружение и приложил все усилия для появления ракетных войск. Под его руководством создаются и баллистические ракеты, которые и стали основой ядерного сдерживания противника.

В 1953 году ряд министерств сливаются в одно и появляется министерство оборонной промышленности, которое тоже возглавляет Дмитрий Устинов. Он руководит Высшим советом народного хозяйства (ВСНХ) СССР, становится заместителем председателя Совета министров.

Главная его заслуга на этих постах – разработка новой системы противовоздушной и противоракетной обороны. Одним из первых понимает значение микроэлектроники и под его руководством появляется такой город как Зеленоград.

В 1976 году Дмитрия Устинова назначают министром обороны. И хотя он в армии служил всего год, но вопросов у военных тут не возникло – все свои звезды на погонах Устинов заработал честно и в деле военного строительства толк знал.

И действительно, под его руководством появляются целые комплексы новейшего вооружения, в том числе и ракеты «Пионер» (SS-20) – папы нынешнего «Орешника». При нем начинают выпускаться истребители МиГ-29 и Су-27, сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160, танки Т-72 и Т-80.

Устинов оставался министром обороны вплоть до своей кончины 20 декабря 1984 года. Произошло это вскоре после военных маневров стран Варшавского договора, на которых он был бодр и деятелен. И такая внезапная кончина до сих пор остается загадкой. Прах Дмитрия Федоровича Устинова захоронили в кремлевской стене, и он стал последним в Советском Союзе, кто удостоился такой чести.