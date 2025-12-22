Букет от Сталина, четыре мужа и бегство матери. К 100-летию Ольги Аросевой

Ее судьба с самого начала была похожа на авантюрный роман: детство в Париже, Стокгольме и Праге, побег матери из семьи, букет от Сталина, репрессированный отец-дипломат. Потом – работа по подложным документам, четыре мужа, множество романов. Событий хватило бы на несколько жизней! Исполнилось 100 лет со дня рождения актрисы Ольги Аросевой – блистательной пани Моники из «Кабачка 13 стульев» и законодательницы мод для женщин всего Советского Союза.

Дочь дипломата: зарубежное образование и бегство матери

Ольга Аросева родилась в Москве в 1925 году в семье известного дипломата Александра Аросева. Отец ее был высокопоставленным сотрудником советских спецслужб, образованнейшим человеком и писателем. Мать Ольга Гоппен происходила из польской дворянской семьи и окончила Институт благородных девиц. Она работала секретарем-референтом у Полины Жемчужиной – жены всесильного Вячеслава Молотова, которая была также близкой подругой Надежды Аллилуевой – супруги Иосифа Сталина.

Ольга Аросьева впоследствии вспоминала о своей матери так: «Она говорила по-французски, обожала романы, напевала романсы и при этом была жутко любопытна, старалась влезть во все дела, ничего в них не понимая. Зато красиво обо всем рассуждала».

В семье Аросевых было три дочери: Наталья, Елена и младшая – Ольга. Когда будущей актрисе было всего два года, отец ее был направлен на дипломатическую службу. Семья последовала за ним. Жили во Франции, Литве, Латвии, Швеции и Чехословакии.

Аросева написала в книге «Без грима на бис»: «Ген театра впервые проснулся во мне в Праге. Этот ген от отца – он даже на официальных приемах в те строгие, жестко подконтрольные времена пел и вдохновенно долго читал гостям стихи русских поэтов, рассказы Чехова и Зощенко. Я тоже была постоянным «выступальщиком» на посольских концертах для сотрудников».

Ольга и ее сестры получили блестящее воспитание, как подобает детям дипломатов. Может быть, поэтому во взрослом возрасте Аросева так разительно отличалась от других актеров своим европейским лоском и безупречными манерами.

Впрочем, счастливый мир ее раннего детства рухнул в одночасье, когда ей было всего пять лет. Мать Ольги Аросевой уехала из Стокгольма, где они тогда жили, оставив трех дочерей мужу. Причина ее ухода долго оставалась тайной для девочек. Но потом выяснилось, что она полюбила другого мужчину и убежала с ним на Сахалин.

По свидетельствам родственников, Ольга Аросева никогда не смогла простить этого своей матери. Будучи уже взрослой, допытывалась, как она могла так поступить. На что ее мать, уже немолодая, только закрывала лицо руками и плакала.

Отец после ухода жены тоже нашел себе пару: во время их жизни в Чехии, куда он был направлен послом СССР, Аросев женился на преподавательнице балетной школы, где училась старшая дочь Наташа. Женщина была много моложе него и очень хороша собой – стройная, зеленоглазая, с золотисто-рыжими волосами. Звали ее Гертруда Фройнд.

Жизнь в доме на набережной и расстрел отца

В 1933 году Александр Аросев с тремя дочками и новой женой вернулся в Москву и поселился в знаменитом «доме на набережной». Жена-иностранка вдруг попала в полуголодную Россию с карточной системой и партийными пайками. А она-то рассчитывала на такие же роскошные условия, как в Праге, где у Аросева была посольская вилла! Гертруда была в шоке. Изводила мужа скандалами, требовала материальных благ и терпеть не могла падчериц. Те платили мачехе лютой ненавистью.

Отец в Москве возглавлял Всесоюзное общество культурных связей с зарубежными странами. В доме Аросевых бывали многие выдающиеся люди того времени: Владимир Немирович-Данченко, Александр Таиров, Алиса Коонен, Борис Ливанов. А также – почти все зарубежные деятели культуры, которые посещали Москву. Среди них Андре Жид, Анри Барбюс, Лион Фейхтвангер, Ромен Роллан. Александр Аросев добился возвращения из эмиграции Алексея Толстого, который тоже бывал у них.

В 1935 году на авиационном параде в Тушино Ольга и ее сестра впервые увидели Сталина. Они стояли на летном поле позади членов правительства, но ничего не видели за их спинами.

Ольга Аросева вспоминала: «Вдруг рядом раздался голос с сильным акцентом: «Что же вы, большие, встали, а маленьким девочкам ничего не видно? Чьи это девочки? Аросева?». Человек в солдатской шинели и фуражке защитного цвета шел сквозь толпу. Он взял меня и Лену за руки и повел в первый ряд зрителей. Мы смотрели и разговаривали. Сталин был насмешливо церемонен, называл меня, девятилетнюю, на «вы». Подарил мне букет, который поднесла ему спрыгнувшая с самолетного крыла парашютистка».

Обо всем этом на следующий день написала газета «Комсомольская правда». Статья называлась «Цветы» и начиналась с описания букета, который Сталин подарил девочке.

Однако в 1937 году и этот период детства ушел в прошлое. Отец Ольги Аросевой был репрессирован. Сперва была арестована его жена-иностранка. Александр Аросев бросился к генеральному комиссару госбезопасности Николаю Ежову, которого отлично знал. Но больше не вернулся домой. Ольга и ее сестры стали считаться «членами семьи врага народа». От интерната для детей изменников Родины их спасло то, что мама смогла добиться, чтобы дочерей отдали ей. С этого момента они жили в семье матери и отчима, которые перебрались в Москву.

Конечно, никто из девочек не верил в виновность отца. 12-летняя Ольга написала Сталину письмо с просьбой помиловать его и даже получила из канцелярии ответ с обещанием пересмотреть дело, но вскоре она узнала о том, что отец осужден на 10 лет без права переписки. О том, что эта формулировка означала расстрел, Ольга узнала уже взрослой. Реабилитировали ее отца только в 1955 году.

Цирковое училище и подлог документов

В школьные годы Ольга Аросева постоянно участвовала в самодеятельности и играла в постановках драмкружка. Девочка не забыла, как ей аплодировали еще в раннем детстве, на посольских концертах, где она выступала вместе с отцом. Ольга мечтала стать актрисой, как ее старшая сестра Елена, которая к тому времени уже училась в Московском городском театральном училище.

Когда началась Великая Отечественная война, мама со старшей сестрой Натальей уехали в эвакуацию. А Ольга и Елена наотрез отказались оставить Москву.

Ольга Аросева поступила в цирковое училище. Там она научилась жонглированию, эквилибристике, гимнастике и актерскому мастерству, которое преподавал рыжий клоун. Возможно, именно оттуда тяга актрисы к клоунаде, которая проросла в ней много позже, во время работы в Театре Сатиры.

Цирковое училище Ольга Аросева не окончила. Когда выяснилось, что у нее страх высоты, девушка бросила учебу и вслед за сестрой Еленой поступила в Московское городское театральное училище.

Но и это образование Аросева не завершила, поскольку в 1946 году устроилась на работу в труппу Ленинградского театра комедии, который находился в то время на гастролях в Москве. При этом будущая актриса совершила подлог документов. Она предъявила в отделе кадров диплом сестры Елены, который та получила в 1945 году. Такой эксцентричный поступок довольно ярко характеризует Ольгу Аросеву. Судя по ее собственным воспоминаниям и рассказам ее коллег, характер актрисы совсем не располагал к размеренной жизни.

Ни одного диплома Ольга Аросева так и не получила. Она шутила, что единственное ее законченное образование – это курсы водителей троллейбуса. Их она окончила по настоятельной просьбе Эльдара Рязанова для того, чтобы сыграть роль лихачки Любы – невесты Юрия Деточкина в фильме «Берегись автомобиля». В эпизоде, где та азартно ведет слежку за своим возлюбленным, находясь за рулем троллейбуса, актриса сыграла сама.

Гениальная клоунесса, ученица Фаины Раневской

В 1950 году актриса вернулась из Ленинграда в Москву и поступила в труппу Театра Сатиры. Ольга Аросева и от природы обладала великим комическим даром, а в театре Сатиры этот ее талант развился еще больше.

Таких интеллигентных, тонких и одновременно характерных «клоунесс» за всю историю было немного. Как большой подарок судьбы и блестящую профессиональную школу она вспоминала работу с Фаиной Раневской и Татьяной Пельтцер. И как когда-то на этих гениальных актрис, на саму Ольгу Аросеву зрители шли толпами.

Ведь ее игра позволяла не только насладиться редким талантом комедийной актрисы, но и зарядиться ее энергией и жизненной силой. В театре Сатиры она проработала с перерывом в три года всю свою жизнь.

Московский театр Сатиры. Премьера спектакля по пьесе Сергея Михалкова "Пена". На снимке: Заслуженная артистка РСФСР Ольга Аросева в роли Махониной (слева) и Н. Фекленко в роли Альбины.

Фото: ТАСС/Строков Михаил

Среди постановок с ее участием «Пеппи Длинный чулок», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Пена», «Маленькие комедии большого дома», «Горе от ума», «Мораль пани Дульской», «Гнездо глухаря», «Бешеные деньги», «Концерт для театра с оркестром», «Вишневый сад», «Молчи, грусть, молчи», «Неаполь – город миллионеров», «Мадлен и Моисей» и другие.

В кино актриса начала сниматься уже в конце 1940-х годов, дебютировав в фильме «Драгоценные зерна». В те годы она снималась в основном в эпизодах и в дальнейшем во многом так и осталась актрисой второго плана. Но какой! Она буквально приковывала зрителей к экранам.

В фильмографии актрисы было много телеспектаклей. Молодую Аросеву можно также увидеть в комедии Аркадия Райкина «Мы с вами где-то встречались». Всего актриса исполнила более 70 киноролей, по большей части эпизодических, но ярких и запоминающихся.

Среди лучших ее работ – роли Любы в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», Анны Павловны Суздалевой в фильме «Старики-разбойники» и Параси Никаноровны в музыкальной комедии «Трембита». Она сыграла также в таких фильмах и сериалах, как «Интервенция», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Рассказы о Кешке и его друзьях», «Семь счастливых нот», «Предел желаний», «Графиня», «Будем жить», «Приключения мага», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Ландыш серебристый 2», «Даша Васильева 2. Любительница частного сыска», «Самая красивая», «Путейцы», «Сваты».

Целых 15 лет Ольга Аросева царила в эстрадно-развлекательной юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». Созданный ею образ эксцентричной и обаятельной Пани Моники покорил сердца телезрителей. Без преувеличения можно сказать, что благодаря этой передаче актрису знало и любило практически все взрослое население СССР. Пани Моника стала одним из ведущих персонажей «Кабачка» и продержалась на этом пьедестале все 15 лет существования программы.

Действие всегда проходило в студии, стилизованной под польское кафе (кабачок). Актеры разыгрывали сценки, заимствованные из юмористических журналов стран социалистического содружества и исполняли музыкальные номера под фонограммы зарубежных эстрадных звезд.

Невероятно забавная Пани Моника, которая меняла наряды и шляпки каждый раз, была неотразима! К слову, все актрисы этой передачи старались продемонстрировать остро модные наряды, которые были в СССР редкостью. Им приходилось одалживать их у подруг и знакомых. А также меняться одеждой и дополнять ее необычными деталями: поясами, шарфиками, бусами и брошками, чтобы всякий раз выглядеть по-новому. Аросева, которая умела носить наряды, как королева, была вне конкуренции. Ее платья и шляпки советские модницы срисовывали прямо с экрана, чтобы попытаться повторить образ.

Четыре мужа и бурный расцвет карьеры в финале

Личная жизнь Ольги Аросевой была весьма бурной. Внешность ее не подходила под общепринятые стандарты красоты, но все равно она была невероятно притягательной. Вокруг нее всегда вились мужчины: известные, талантливые, харизматичные. У Аросевой было четыре официальных брака, а сколько романов – даже сама актриса затруднялась подсчитать.

По словам ее подруги, актрисы Зои Зелинской, непродолжительность романов объяснялась напористым и сильным характером Аросевой. Она требовала отношений только высшей пробы. Такой накал страстей долго выдержать трудно.

Зоя Зелинская Актриса «По какой-то непонятной причине все ее мужчины сначала спивались, а потом уходили из жизни, – поделилась в одном из своих интервью Зелинская. – Мы как-то насчитали целых девять человек».

А сама Аросева говорила: «Я всегда по-хорошему расставалась со своими мужьями. Подруги и сестры считали, что достойного избранника я не дождалась. Не знаю, может, мои мужья и правда были слабее меня, но они мне нравились».

В конечном счете актриса осталась одна. Впрочем, как рассказывала в одном из интервью ее племянница, Аросева всегда была – задор, огонь! Собственных детей у нее не было, но она была заводилой масштабных семейных сборищ, и всех потомков большой семьи собирала на своей огромной даче, которую оставил ей один из мужей.

Ольга Аросева играла в театре и кино до самых преклонных лет. Она прожила очень долгую актерскую жизнь. В бальзаковском возрасте, когда у других актрис обычно начинается творческий кризис, у Аросевой, наоборот, наступил расцвет карьеры: именно в этом возрасте она отточила свой комический стиль и стала просто неподражаемой.

Аросева была словно специально создана, чтобы стать великолепной телеведущей, и в зрелом возрасте очень органично украсила множество телепроектов. За 68 лет творческой жизни эта актриса сыграла полторы сотни ярких ролей в театре и кино, отработала немыслимое количество концертов, написала автобиографическую и кулинарную книги. А еще ее голосом говорят герои более десятка любимых мультфильмов, среди которых, например, госпожа Белладонна в «Приключениях поросенка Фунтика». Так что даже уйдя из жизни, она оставила нам частичку своего юмора и любви.