Галина Серебрякова: почему при виде жены наркома финансов люди падали в обморок

Её могли видеть на партийных приёмах в шелках, а позже — в лагерной робе. Галина Серебрякова, жена наркома финансов СССР Григория Сокольникова, прожила жизнь, в которой личная трагедия стала отражением трагедии целой эпохи. Её история — о том, как революция пожирала своих детей, и как некоторые из них, даже изуродованные, продолжали в неё верить.

От «золотой молодёжи» революции до жены наркома

Рождённая в 1905 году в семье профессиональных революционеров, Галина с юности вращалась в высших кругах советской власти. Эффектная, образованная (студентка медицинского факультета МГУ), она привлекала внимание партийной элиты. Её короткий гражданский брак с секретарём ЦК Леонидом Серебряковым сменился браком с одним из самых влиятельных людей страны — наркомом финансов Григорием Сокольниковым. Однако этот блеск был обманчив. В 1936 году Сокольникова арестовали по делу «троцкистского центра» и вскоре убили в тюрьме. Для Галины начался путь в бездну.

18 лет за «потерю бдительности»

«Связь с врагом народа» стоила Серебряковой исключения из партии. В отчаянии она писала письма Сталину и Ежову, что привело лишь к допросам на Лубянке и требованию дать показания против мужа. Не выдержав давления, она попыталась покончить с собой. Её спасли, чтобы обречь на долгую казнь: после психбольницы последовали арест и приговор — 5 лет ссылки в Семипалатинск. Но это был только первый круг.

В 1939 году — новый арест и 8 лет лагерей. В 1949-м, едва освободившись, — ещё 10 лет. В общей сложности, за «преступление» в виде замужества, Галина Серебрякова провела в тюрьмах, лагерях и ссылках почти 18 лет. Полностью реабилитировали её только в 1956 году.

«Не дать затоптать достижения нашей революции»

Примечательно, что, несмотря на все, что довелось перенести Галине Серебряковой, она осталась верна делу партии. Владимир Кучин в издании «Всемирная волновая история от 1943 г. по 1963 г.» приводит следующее высказывание Галины Иосифовны: «...я согласна снова сесть в тюрьму, в лагерь, чтобы не дать затоптать достижения нашей революции». Эти слова Серебряковой относились к роману Дудинцева «Не хлебом единым», который вызвал большой резонанс. Выступала Галина Иосифовна с резкой критикой и в адрес Ильи Эренбурга. Продолжала Серебрякова и собственную литературную деятельность. Многие считают, что признание писательницы было связано с тем, что тематика ее произведений отвечала требованиям того времени. Действительно, именно Серебрякова была автором трилогии о Карле Марксе.

Между тем о своем прошлом Галина Серебрякова тоже не забывала. Как пишет Джулиан Барнс в своей книге «Шум времени», на одном из собраний в Кремле, где присутствовал и Никита Хрущев, она не только рассказала о тюремных пытках, но и расстегнула блузку, продемонстрировав шрамы. В этот момент кто-то в зале упал в обморок. Позже оказалось, что не выдержал этого зрелища композитор Дмитрий Шостакович, тоже экс-возлюбленный Серебряковой. До этой встречи они не виделись долгих 20 лет. Как признался Шостакович, ему было страшно увидеть Галину Иосифовну старой и больной. Впрочем, судьба отвела Серебряковой еще немалый срок. Она умерла в 1980 году в возрасте 74 лет.