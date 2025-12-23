Александр I Благословенный: каким был победитель Наполеона

В морозный декабрьский день 1777 года все форты Петропавловской крепости и Адмиралтейства, к некоторому изумлению петербуржцев, начали палить из пушек. Всего был дан 201 залп. Так подданным и всему миру возвестили о рождении первенца наследника престола Павла Петровича – будущего императора Александра I.

Появился он на свет 23 декабря по новому стилю или 12 по Юлианскому летоисчислению. Родителями стали великий князь Павел Петрович и принцесса Софья Доротея Вюртемберг-Мемпельгардская, но чаще ее называли просто – принцесса Вюртембергская. После крещения в православие – Мария Федоровна.

Это был уже второй брак Павла – первая и, кстати, горячо любимая, супруга принцесса Аугуста Вильгельмина-Луиза Дармштадсткая, которую у нас называли Наталья Алексеевна, скончалась при родах. Это было большое горе для Павла Петровича и большая головная боль для императрицы Екатерины II – для устойчивости самодержавного государства обязательно нужны были наследники. А потому, не отошедшему от горя сыну пришлось практически сразу жениться вновь.

Царственная бабушка решила назвать внука Александром – в честь Македонского и Невского. Такое имя в русской царской семье Романовых никогда ранее не использовалось, позже его внесут в императорский именослов. Екатерина очень хотела, чтобы внук стал таким же славным, как и его тезки. И это сбудется – Александр I войдет в мировую историю как победитель Наполеона, а в 1814 году Сенат преподнесет ему титул «Благословенные, великодушный держав восстановитель».

Крестными отцами заочно стали император Священной Римской империи Иосиф II и прусский король Фридрих II Великий. Многочисленные поздравительные послания от монархов Европы показали – линия Екатерины, немки взошедшей нат российский престол в результате дворцового переворота, закрепилась и все наследники юридически признаются.

Сына императрица не любила, зато во внуке души не чаяла. Она считала, что Павел не способен управлять государством, а потому сразу отобрала Александра от родителей и занялась его воспитанием сама.

Внук по несколько часов в день проводил в комнате бабушки, а папу с мамой мог не видеть месяцами. Однако Александр тянулся к ним и нашел способ общаться, прежде всего с отцом. Считается, что именно от него получил довольно неплохие познания в военном деле.

Но такая двойственность, необходимость лавирования между враждовавшими Екатериной и Павлом, сформировали двуличность, которая станет характерной чертой Александра. Наполеон, который несколько раз встречался с русским императором, называл его талантливым актером.

Основными авторитетами в педагогике того времени были Локк и Руссо, а они требовали сразу давать ребенку закалку от будущих физических и житейских невзгод. А потому Екатерина, как только подросли Александр и родившийся вслед за ним в 1779 году Константин, составила «философский план» воспитания внуков – второго она прочила в Византийские императоры, а потому и дала имя в честь Константина Великого.

Для воспитания политических мыслей был избран полковник Фредерик-Сезар Лагарп. Это был носитель всех свободных идей XVIII века, которыми так увлекалась Екатерина. Историк Василий Ключевский охарактеризовал его как «ходячая и очень говорливая либеральная книжка». Но именно он станет другом Александра и окажет самое большое влияние на первый, реформаторский, этап его правления.

Русский язык, историю, а также философию преподавал Михаил Муравьев. Человек очень образованный, и считался совсем неплохим писателем, причем заслуженно. А общим надзором за воспитанием занимался блестящий, и характерный для екатерининской эпохи вельможа Николай Салтыков, который учил еще и всему придворному этикету – как явному, так и скрытому от глаз посторонних. Его задачей было «предохранять от сквозного ветра и засорения желудка». Ну чтоб лишней крамолы не набрались, и от своих учителей тоже.

Мальчик Александр рос очень ласковым и смышленым, легко усваивал новые знания. Но при этом страшно ленивым. Может, как раз потому, что знания в силу природных качеств давались без труда. Эта черта тоже сохранится и, наверняка, стала одной из причин сворачивания реформ – терпения не хватило.

Завершал свое образование Александр в армии. При этом служил в гатчинских войсках своего отца. А там была не только муштра, но и непрерывные маневры – Павел любил играть в солдатиков. В результате наследник оглох на одно, левое, ухо от непрерывной пальбы пушек, рядом с которыми вынужден был находиться.

В 19 лет Александр был уже полковником, через год стал военным губернатором Санкт-Петербурга. Он являлся шефом гвардейского Семеновского полка. Стал руководителем Военного совета, и членом Сената.

Таков был путь Александра Павловича от рождения до восшествия на российский престол 12 (24) марта 1801 года. Он начинал править с твердым намерением преобразовать Россию. Многое, действительно, удалось.

Тот же Василий Ключевский отмечает, что перед ним стояли три задачи. Социально-политическая – надо было уровнять все сословия перед законом и между собой. Из нее вытекала Педагогическая – общество требовалось подготовить к этому, отсюда реформы в образовании, просвещении, именно при Александре открываются университеты в Казани и Харькове, а потом и в Петербурге.

И, наконец, Кодификационная задача – чтобы всех уравнять перед законом и ввести новые, надо было вначале понять, а какие законы вообще существуют в империи, многие из которых продолжали действовать с древних времен.

Таким образом детство и воспитание Александра I дают возможность понять источник вдохновения реформ этого императора. Многое ему, действительно, удалось. Но уже к 1811-1812 годам были все свернуты. Александру пришлось решать насущную, вначале внешнеполитическую задачу – борьба с Наполеоном. А потом отразить его вторжение, победить и погнать до самого города Парижа.

Таким образом правление Александра I было невероятно сложным, противоречивым. Он сумел отстоять свободу страны и разбить страшного врага. Но он не стал доводить свои реформы до конца и отбросил былые юношеские мечтания.

Последствием станет восстание декабристов на Сенатской площади, после его кончины в 1825 году и долгие годы реакции. Впрочем, и сама смерть обрастет многими легендами, многие не верили, что она вообще была именно тогда. Но несмотря на все это в отечественную историю он войдет как Александр Благословенный.