Провинциалка на Бродвее: как журналистка держала в страхе Голливуд

Большинство американских историй успеха рассказывают о том, как человек выбрал себе цель и шел к успеху, несмотря на преграды. Но бывают и исключения. Еще в детстве будущая скандальная журналистка Хедда Хоппер решила, что станет богатой и известной, а каким способом — совершенно неважно. На пути к своей американской мечте она предпринимала самые разные попытки, чтобы добиться желаемого. У нее все получилось.

© Соцсети

Bigpicture.ru Хедда Хоппер

Провинциалка на Бродвее

Хедда Хоппер родилась 2 мая 1885 года в семье владельца мясной лавки в небольшом провинциальном городке Алтуне в штате Пенсильвания. Правда, при появлении на свет ее звали Эльда Ферри, а имя, под которым она прославится, появилось позднее. Еще в детстве Эльда поняла, что в родном городе ей ничего хорошего не светит и строила планы покорения Нью-Йорка.

Сразу после школы девушка отправилась в Большое Яблоко, чтобы стать звездой бродвейских мюзиклов. Эльде повезло и ее взяли хористкой. Получив работу, она смогла оплачивать жилье и приступила к воплощению своих грандиозных планов. Юная особа ходила на кастинги, надеясь получить хоть какую-то роль.

Но провинциалке не были рады, и Эльда натерпелась немало унижений. Один из режиссеров даже назвал ее «неуклюжей коровой», чем довел до слез. Но девушка не сдавалась и ей улыбнулась удача. Правда, это была не главная роль, а место дублерши, но зато в популярном бродвейском шоу. Дальше было проще — всего через пару месяцев начинающая звезда уже ездила в гастроли по США со спектаклем «Деревенский мальчик» в качестве полноценной актрисы.

Первые успехи в кино

А потом она познакомилась с продюсером ДеВольфом Хоппером, за которого в 1913 году вышла замуж. Эльда стала пятой женой Хоппера. Имена его бывших супруг, Элла, Ида, Эдна и Нелли, были похожи на ее имя, что Эльда посчитала дурным знаком. Поэтому она сменила имя и стала Хеддой Хоппер. Кстати, это имя ей помог выбрать нумеролог, предсказав, что оно принесет ей удачу. Так и случилось — жизнь актрисы вскоре пошла на лад.

В 1915 году Хедда родила сына Уильяма, который в будущем стал голливудской звездой. А еще через год, благодаря любящему мужу, она получила свою первую роль в кино. Это был фильм «Битва сердец», где Хоппер сыграла роль светской дамы. Первый опыт оказался удачным, и актрисе начали предлагать роли в разных проектах. Наконец, сбылась давняя мечта о славе и деньгах!

Но в жизни женщины не все было благополучно. Ее муж, сам продвигавший ее в начале пути, неожиданно стал ревновать Хедду к ее успеху. В семье начались раздоры, результатом которых стал развод. Это неприятное событие совпало еще с одним несчастьем — у Хедды диагностировали туберкулез. Но актрисе нужно было обеспечивать себя и сына, и она отнеслась к своему недугу несерьезно.

Легкомысленное отношение к здоровью едва не привело Хедду к смерти, и только вмешательство работодателя, медиаиздателя Дэмиена Херста, спасло ее от печального финала. Херст насильно отправил Хоппер лечиться, сохранив за ней место и зарплату. Лечение туберкулеза было долгим процессом и в клинике деятельная Хедда первое время отчаянно скучала. Но потом она нашла новый вид деятельности, не требовавшей особых усилий.

Из актрис в колумнистки

Хедда Хоппер сообщала журналистам светские сплетни в обмен на упоминание ее имени в прессе. Несмотря на то что за 12 лет ей удалось сыграть в 120 картинах, женщина не испытывала иллюзий по поводу своих актерских талантов. Нужно было искать новую профессию, и неожиданно она сама нашла Хедду.

Сразу после выхода из клиники Хоппер предложили вести колонку о светской жизни Лос-Анджелеса. Она быстро вошла в курс дела и стала чувствовать себя в журналистике как рыба в воде. Хедда легко заводила полезные знакомства и быстро вытягивали из друзей и приятелей нужную информацию. Вскоре она появлялась в «горячих» публикациях. Новоиспеченная журналистка быстро рассталась с такими понятиями, как честь и мораль. Ею двигало лишь желание заработать как можно больше денег.

Доходы Хоппер выросли, и она стала жить на широкую ногу. В ее жизни появились дорогие рестораны, светские приемы, роскошные платья и модные шляпки, к которым новоиспеченная светская львица испытывала особое пристрастие. В наши дни над звездами подшучивают в основном анонимы. Но в 1920-х все было иначе и Хоппер подписывала едкие статьи своим настоящим именем.

Иногда это создавало журналистке проблемы. После того как она написала о тайном романе актеров Кэтрин Хепберн и Спенсера Трейси, последний от души отвесил ей при встрече пинка. А после статьи об интрижке актеров Джозефа Коттена и Дины Дурбин, Коттен выдернул из-под Хедды стул на одном из мероприятий. Но колумнистку все это не особо огорчало, ведь деньги в ее карман текли рекой.

Гроза Голливуда

Колонка Хедды «Голливуд Хедды Хоппер» в газете Los Angeles Times сделала ее знаменитой на всю страну. Большинство звезд старались заручиться расположением скандальной журналистки, чтобы не стать ее очередной жертвой. Хоппер по щелчку пальцев получала любые комментарии и без труда устраивала интервью. Те, кто не хотел сотрудничать с хроникершей, сразу попадал на страницы ее разгромных статей.

Из-за Хедды Хоппер звезда кино мировой величины Чарли Чаплин был вынужден уехать из США в Швейцарию. Виной всему стало то, что актер высказал свои левые взгляды. Хоппер это не понравилось, и она тут же выдала статью с едкой критикой. На тот момент аудитория «Голливуда Хедды Хоппер» насчитывала несколько десятков миллионов читателей. Ее публикация привлекла внимание властей и против Чаплина начали расследование. После этого случая журналистка стала внушать знаменитостям еще больший страх.

На Хоппер не раз подавали в суд за клевету. Самой громкой такой историей стал иск актера Майкла Уайлдинга, которого Хедда обвинила в гомосексуализме. Благодаря дорогим адвокатам, женщина парировала большинство исков, а если и проигрывала, то становилась еще злее.

Хедда Хоппер долгие годы была основным голливудским хроникером. Ее авторитет был настолько высоким, что многие звезды предпочитали сами рассказывать ей свои истории, чтобы они вышли в более или менее привлекательном виде. Колумнистка работала до самой своей смерти. Она скончалась в возрасте 80 лет от пневмонии и нашла покой на кладбище родного города Алтуны. Заслуги Хоппер перед киноиндустрией увековечены звездой на Аллее славы в Голливуде.