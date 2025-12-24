Между успехом и безумием: тайная жизнь миллиардера Говарда Хьюза

Говард Хьюз — это фигура, в которой миф и реальность переплелись самым причудливым образом: от блистательного миллиардера-авиаконструктора и голливудского кинопродюсера до затворника с манией чистоты и паранойей. Он стал первым официальным миллиардером США, покорил небо и киноиндустрию, но запутанная личная жизнь и внутренние демоны превратили его в главную загадку XX века.

Юный гений Говарда Хьюза-младшего

Говард Робард Хьюз появился на свет 24 декабря 1905 года в Хьюстоне, штат Техас. Ему дали имя в честь отца, которого также звали Говард Робард Хьюз-старший. По профессии отец был конструктором буровых установок и владел процветающей компанией Hughes Tool Company. Мать Говарда, домохозяйка Аллен Стоун Гано, к сожалению, страдала от тяжёлой формы мизофобии — панической боязни микробов.

Из-за странной мании матери единственный сын Хьюзов крайне редко покидал дом и рос в почти стерильных условиях. Впрочем, лишённый шумного общества уличных сорванцов, Говард совсем не скучал. С ранних лет он всерьёз увлёкся физикой, химией и электромеханикой. В 11 лет смышлёный мальчик сам собрал радиоприёмник, а в 12 о нём уже написала местная газета, представив как юного изобретателя. Хьюз самостоятельно оснастил свой велосипед мотором, превратив его в мопед.

Особой страстью Говарда стала авиация, которая стремительно развивалась в начале XX века. Первый урок пилотирования Хьюз получил в 14 лет, и после этого подросток буквально заболел небом. Его интересовало абсолютно всё, что связано с самолётами и полётами. После школы юноша поступил в Калифорнийский технологический институт, где прослушал курс авиатехники и математики. Кроме того, он увлекался гольфом и даже выиграл несколько престижных соревнований.

Три жизненные цели

Говард рано потерял родителей. Его мать умерла от осложнений беременности в 1922 году, а отец скоропостижно скончался от сердечного приступа в 1924-м. Девятнадцатилетний юноша стал единственным наследником компании отца, производившей буровое оборудование. Родственники Хьюза попытались прибрать бизнес к рукам, и Говарду пришлось с ними судиться, чтобы отстоять свои права.

Но добыча нефти и газа совершенно не интересовала Хьюза. Управление бизнесом, стоимость которого тогда оценили в 2 млн долларов, он передал заместителю и деловому партнёру отца Рудольфу Кулделлу. Сам же Говард поставил перед собой три амбициозные цели: стать лучшим в мире пилотом, стать известным кинопродюсером и завоевать титул чемпиона по гольфу.

Не откладывая в долгий ящик, Говард Хьюз принялся реализовывать свой план. И начал он с покорения Голливуда. В 1924 году он женился на Элле Райс, девушке из богатой и интеллигентной семьи. После пышной свадьбы пара переехала в Лос-Анджелес, где Говард с головой погрузился в новый для него мир кино.

Хьюз в кинематографе

Не зная финансовых трудностей, Хьюз посещал вечеринки со звёздами кино, общался с ними и заводил полезные знакомства. В 1927 году 22-летний Говард основал продюсерскую компанию Caddo Films. Первая его картина стала провальной и даже не попала в прокат. Зато второй фильм уже окупил затраты, ну, а третий — комедия «Два аравийских рыцаря» — и вовсе получил «Оскара» за режиссуру.

© Хьюз на съемочной площадке

В 1928 году Говард Хьюз решил снять грандиозный фильм о лётчиках Первой мировой войны «Ангелы ада» (Hell’s Angels). Картина оказалась невероятно дорогой и сложной. Некоторые опасные трюки за штурвалом самолёта выполнял сам Хьюз. Однажды он совершил неудачную посадку, и его машина развалилась. Говард получил серьёзные ушибы и сломал челюсть. Увы, другим пилотам везло меньше — за время съёмок погибли три человека.

Фильм «Ангелы ада» вышел в прокат в 1930 году и с трудом окупил затраты. Эта картина целых 10 лет возглавляла рейтинг самых дорогих кинолент: съёмки обошлись в невероятные для того времени 4 млн долларов. Говард Хьюз не потерял деньги, но лишился кое-чего более важного. Он так погрузился в работу, что совсем забыл о жене. В итоге она подала на развод, и семья распалась.

Авиационный бизнес и мировые рекорды

Хьюз продолжил упорно идти к поставленным целям. Следующие его фильмы были удачными, и он, поставив жирную галочку напротив первого пункта, переключил внимание на авиацию. Говард поступил под вымышленным именем на курсы пилотов авиакомпании American Airlines. Он успешно сдал экзамены и получил квалификацию второго пилота.

© Говард Хьюз и экспериментальный самолет-истребитель

Полученный опыт Хьюз успешно применил при разработке и постройке новых крылатых машин. В середине 1930-х его фирма Hughes Aircraft вступила в борьбу за государственный контракт на перспективный истребитель для американских ВВС. К сожалению, победа в конкурсе досталась другим.

Экспериментальный самолёт Hughes H-1 Racer, прозванный «Летящей пулей», продемонстрировал выдающиеся характеристики, установив новый скоростной рекорд. В 1938 году этот же аппарат пытался пересечь континент с сенсационной скоростью. Но, увы, ничего не получилось — самолёту пришлось сойти с дистанции из-за отказа кислородного оборудования у пилота.

В том же 1938 году Хьюз решил поставить мировой рекорд лично. Он отправился в кругосветный полёт на переоборудованном пассажирском самолёте Lockheed 14 Super Electra. Говард летел не один — с ним в путь отправились ещё шесть членов экипажа. 10 июля борт вылетел из Нью-Йорка и взял курс на Париж. Следующим пунктом была Москва, где американцев встретили с оркестром и митингом.

Далее на пути рекордного перелёта были остановки в Омске и Якутске. Везде американцы задерживались не более чем на пару часов, пока заправлялся самолёт. С собой у лётчиков были таблички с надписями на русском языке на случай аварийной посадки, так как никто из экипажа русским не владел. К счастью, полёт прошёл без происшествий, и уже 14 июля самолёт Хьюза снова был в Нью-Йорке. На аэродроме героев встречала миллионная толпа.

Между успехом и безумием

Успех дал серьёзный толчок бизнесу Говарда Хьюза. Его компания Hughes Aircraft стала получать выгодные контракты на производство военных и гражданских самолётов. С началом Второй мировой войны заводы Хьюза начали производить также боеприпасы. Они поставляли до 90 процентов пулемётных лент для военной авиации США.

В мае 1943 года Говард Хьюз едва не погиб. В составе экипажа из трёх человек он испытывал самолёт-амфибию. Винт летательного аппарата оторвался и снёс кабину. Два пилота погиб, а сам Хьюз чудом отделался лёгкими травмами. Очевидно, произошедшее сильно повлияло на психику эксцентричного миллионера. Он стал искать уединения и подолгу сидел на аэродроме, просто рассматривая самолёты.

Иногда Хьюз исчезал, и никто не знал, где он находится. Однажды его даже задержала полиция соседнего штата, приняв за бродягу. Но, несмотря на ментальные проблемы, Говард продолжал испытывать самолёты. 7 июля 1946 года он попал в очередную катастрофу: самолёт рухнул прямо на жилые дома в районе Беверли-Хиллз.

Он снова выжил буквально чудом, но получил ожоги 78 процентов тела. Врачи совершили невозможное, поставив Хьюза на ноги. Но с тех пор он до конца жизни зависел от сильнодействующих болеутоляющих препаратов. Впрочем, даже этот случай не заставил Хьюза отказаться от полётов и испытаний новой техники.

Демоны Говарда Хьюза

Корейская война принесла компании Hughes Aircraft новые контракты на производство самолётов и оружия. Но к концу 1950-х появились турбореактивные лайнеры корпорации Boeing, и фирма Хьюза начала сдавать свои позиции. Миллиардер винил в этом некие тайные силы, желавшие отнять у него бизнес.

Обложка журнала Time с портретом Говарда Хьюза (Howard Hughes)

Говард Хьюз на обложке журнала Time, 1948 год

Неудачи превратили Хьюза в затворника. Когда он в 1957 году женился на актрисе Джин Питерс, об этом не знали даже его друзья. Родственники невесты получили лишь открытки с извещением о прошедшей церемонии. После свадьбы Питерс тоже исчезла из светской хроники, а потом и вовсе перестала сниматься и появляться на людях.

Говард Хьюз хаотично перемещался по США, останавливаясь в самых дорогих отелях. Он арендовал целый этаж здания, а у входа его покой стерегли телохранители-мормоны. Миллионер стал, как и его мать, панически бояться инфекций. Кроме этого, его мучила мания преследования.

Хьюз общался с внешним миром через доверенных людей или с помощью записок. Он боялся, что враги его найдут, отследив телефонный звонок. Поэтому редкие звонки он делал со случайных аппаратов на заправочных станциях или в магазинах. Миллиардер перестал стричь волосы и ногти, опасаясь занести инфекцию, а все предметы, к которым он прикасался, регулярно дезинфицировали.

Хозяин Лас-Вегаса

В конце 1966 года имя Говарда Хьюза, к тому времени почти забытое, вновь оказалось в центре внимания. На этот раз миллиардер объявился в пустынной Неваде. Обосновавшись в Лас-Вегасе, он в короткие сроки купил несколько крупных отелей и казино, выкупил местный телеканал, аэропорт и значительный объём другой недвижимости.

Уже к 1970 году структуры Хьюза распоряжались примерно третью финансовых потоков Лас-Вегаса. Невада пришлась миллиардеру по душе из-за сухого климата и чистоты окружающей среды. Но серьёзное беспокойство вызывали ядерные испытания в пустыне. Хьюз обращался к президенту Линдону Джонсону с просьбой перенести ядерный полигон в другой штат, но ответа так и не получил.

В 1970-м году Говард Хьюз снова пропал. На этот раз о том, где он, не знала даже его супруга. Несколько недель спустя Джин получила от мужа письмо с Багамских островов. Устав от чудачеств Говарда, в 1971-м году она подала на развод. Хьюз спокойно воспринял расставание и назначил бывшей жене 70 тыс. долларов алиментов в год.

Последние скандалы

После развода о местонахождении Хьюза никто не знал. Миллиардер постоянно перемещался по миру, изводя персонал отелей своими требованиями. Его райдер занимал около тысячи страниц, но чаевых он никогда не оставлял. В 1972 году Хьюз дал пресс-конференцию по телефону.

Причиной стал выход его биографии, написанной журналистом Клиффордом Ирвингом. Богач опроверг слова автора о личном общении и назвал книгу фальшивкой. После этого последовал суд, который Хьюз без труда выиграл. Ирвингу пришлось покаяться и отбыть 17-месячный тюремный срок за клевету.

Последнее публичное появление Говарда Хьюза датируется июлем 1973 года. На авиационном шоу в Великобритании он неожиданно вышел к зрителям и даже на короткое время занял место пилота. Спустя месяц несчастный случай с переломом ноги фактически изолировал его от внешнего мира на долгие месяцы.

Смерть легенды

Зависимость от сильнодействующих препаратов серьёзно подорвала здоровье миллиардера и ускорила его угасание. В середине 1970-х он оказался в коматозном состоянии. Хьюз скончался 5 апреля 1976 года во время срочного перелёта в Хьюстон, а официальной причиной смерти медики назвали почечную недостаточность.

Тело покойного выглядело ужасно. При росте 188 см Хьюз весил около 40 кг, а его руки и ноги были покрыты следами от инъекций. При вскрытии медики нашли множество сломанных игл под кожей. Так бывает у наркоманов с большим стажем, которые сами себе делают уколы. Из-за этого даже возникли сомнения — принадлежит ли труп миллиардеру? Только дактилоскопическая экспертиза убедила всех, что это таки Хьюз, а не какой-то подставной бродяга.

Говарда Хьюза похоронили рядом с родителями в Хьюстоне. Его завещание найти не удалось — возможно, его просто не существовало. Огромное состояние чудаковатого миллиардера разделили между дальними родственниками. Определённые суммы получили и несколько женщин, заявивших, что родили от богача детей.

Необычное наследие Хьюза

Говард Хьюз стал почти эталонным воплощением эксцентричного богача, и потому неудивительно, что его фигура продолжает вдохновлять писателей и сценаристов. Создавая образы сверхсостоятельных, странных и гениальных героев, авторы нередко заимствуют детали его биографии, манеру поведения и даже черты внешности. Так, создатели вселенной Marvel не раз отмечали, что характер Тони Старка — Железного Человека — во многом сформирован под влиянием личности Говарда Хьюза.

История Говарда Хьюза остаётся открытым вопросом даже спустя десятилетия. Был ли он гениальным визионером, не выдержавшим давления собственного масштаба, или жертвой денег, власти и страхов, которые он так и не смог обуздать?