Щорс – забытая легенда Гражданской войны

В песне из одного популярного фильма есть слова, что «от героев былых времен, не осталось порой имен». Можно сказать, что сейчас так случилось с одним из командиров Гражданской войны. Когда-то о нем самом слагали песни и не было ни одного советского школьника, который их не знал. А самыми лихими воинами того периода называли двух легендарных комдивов – Чапаева и Щорса. И если Василий Иванович прочно вошел в фольклор, то Николая Щорса вспомнят уже не все.

© Б. Талько «Командир полка тов. Николай Щорс»

«Шел отряд по берегу, шел издалека, шел под красным знаменем командир полка…» — распевали все пионерские отряды на смотрах строя и песни. Это как раз про Щорса, что в песне на стихи М. Голодного и музыку М. Блантера, написанной в 1936 году, говорится очень четко и с неподдельной гордостью за ее героя — «Щорс идет под знаменем, красный командир».

А Щорса действительно любили и его гибель стала трагедией для бойцов. Кстати, отомстили врагу жестоко – в том бою победили, а пленных не брали.

Вообще-то Щорс при обычных обстоятельствах никаким командиром не стал бы. Хотя как раз об армии и мечтал, и сделал все возможное, чтобы в нее попасть. И добился – стал офицером царской армии. Но для этого пришлось преодолеть серьезное препятствие – происхождение семьи.

Родился Николай Щорс в городке Сновск Черниговской губернии. В некоторых источниках указывают хутор Коржовка, но тут нет никакой путаницы – к моменту рождения будущего героя он уже входил в черту города.

Отца звали Александр, был крестьянином и переехал из Минской губернии в поисках лучшей доли. В семье была легенда, что в Белоруссию они попали в середине XVIII века из Сербии, бежав от османского ига. В Сновске отец стал рабочим, после смерти первой супруги, матери Николая, женился во второй раз. Каждая родила ему по пять детей, Николай был старшим.

И вот какое может быть образование у паренька, если его родителям надо было кормить еще троих братьев и шестерых сестер? А между тем, отец не поскупился, нанял репетитора, которая подготовила старшего к поступлению в церковно-приходскую школу, так что в 6 лет Николай уже мог читать и писать.

В 1909 году он закончил школу с похвальной грамотой. Решил поступать в фельдшерское училище, поскольку закончившие его получали статус вольноопределяющихся, если шли в армию. А это, после сдачи экзамена, давало право на получение офицерского звания.

Но с первой попытки в Николаевскую школу фельдшеров не поступил, недобрал всего один балл. Тогда вместе с младшим братом Константином поехали в Киев, куда, наверное, вначале побоялся подавать документы, и поступили уже оба.

В 1914 году стал дипломированным фельдшером. А тут началась Первая мировая война и Щорс воспользовался правом быть вольноопределяющимся 2-й категории. Правда, фельдшеры должны были отработать не менее трех лет, чтобы получить такую возможность, но Щорс подделал диплом и указал дату его получения как 1912 г.

Он воюет вначале как фельдшер, а потом поступает в 1916 г. в Виленское пехотное училище, где готовили ускоренно, и получает звание прапорщика – в царской армии это был первый офицерский чин, соответствует нынешнему младшему лейтенанту. В мае-апреле 1917 года прошел дополнительные курсы и стал подпоручиком.

Однако вскоре заболевает туберкулезом, направлен в госпиталь в Симферополь. Вот там и познакомился с эсерами и большевиками, от них воспринял революционные идеи. Так что, когда случилась Октябрьская революция, то предпочтения были уже сформированы.

К ее моменту Щорс был комиссован по состоянию здоровья и вернулся в родной Сновск. В начале 1918 года Центральная Рада заключает договор с Германией и Украину оккупируют немцы. Николай, его брат Константин и их дядя Казимир организовывают партизанский отряд. Доставляют немало хлопот оккупантам, но 400 человек не могли справиться с превосходящими силами и уходят в советскую часть страны.

Здесь их расформировали, Николай считает, что служба в армии ему уже не светит и решает тогда доучиться до врача. Поступает в медицинский институт в Москве. А поскольку одного свидетельства церковно-приходской школы было недостаточно, то где-то раздобыл диплом об окончании духовной семинарии. Этот липовый «документ» потом станет поводом утверждать, что Щорс собирался в царское время податься в попы, а не офицеры.

Но в это время начинают создавать украинскую советскую армию для освобождения всей Украины, и Щорс получает приглашение туда. Он формирует свой полк и становится его командиром. Действовали в тылу противника, благо партизанский опыт уже был. Настолько успешно, что Николая Щорса назначают командиром 2-й бригады.

23 октября 1918 года Красная Армия переходит в наступление. Бригада Щорса освобождает города Клинцы. Шостку, Стародуб и его любимый Сновск. К изумлению начальства, Щорс проявил себя как умелый военачальник, его замечает командующий Владимир Антонов-Овсеенко – тот самый, который руководил вооруженным восстанием в октябре 1917 года в Петрограде.

19 марта 1919 года Щорсу поручают командование Первой украинской советской дивизией. Он освобождает Шепетовку, Винницу, Жмеринку, Ровно. 5 февраля Щорс взял Киев.

После полного слияния украинской советской армии с Красной Армией, дивизию Щорса объединяют с 44-й дивизией РККА, которой ранее командовал Дубовой. Командиром становится Щорс, а Дубовой его заместителем.

И тут в момент, когда Украина была почти полностью освобождена, в войну вступает Польша. Белая армия воспользовалась ситуацией и перешла в наступление, все освобожденные ранее территории оказались заняты ей.

Щорс отступает с боями, нанося противнику чувствительный урон. Дивизия прикрывала эвакуацию из советского Киева. Шли бои у села Белошица. Комдив, Дубовой и комиссар Танхиль-Танхилевич были на передовой. По воспоминаниям Дубового, им здорово досаждали пулеметы противника, особенно один. Щорс обратил его внимание на меткость вражеского пулеметчика, взял бинокль и стал рассматривать кто же ведет огонь. Вдруг бинокль выпал из рук, и Щорс поник. Пуля вошла в висок. 30 августа 1919 года комдива не стало, ему было всего 24 года.

Его гибель до сих пор кажется загадочной, среди бойцов ходили упорные слухи, что Щорса застрелил Дубовой, чтобы занять его место – уж очень обидно бывшему командарму (а он занимал и такую должность ранее) было ходить в заместителях комдива. Но в то же время есть свидетельства, что Дубовой и Щорс были дружны.

А вот для подчиненных гибель командира стала настоящей трагедией – его невероятно любили, ровно также как и в 25-й дивизии любили Чапаева. Они в ярости поднялись в атаку и одержали победу в сражении. Пленных в тот день не брали.

Похоронили Щорса в Самаре. Этот город к нему не имел никакого отношения, но был родным для гражданской супруги Фрумы Ростовой, которая ждала их общую дочь. Боясь, что после отступления над могилой надругаются, решили, что надо перевезти в безопасное место.

После четырехдневного прощания, забальзамированное тело Николая Щорса было помещено в траурный поезд, который сопровождали почетный караул, братья комдива, супруга и ее сестры. Похоронили на Всехсвятском кладбище.