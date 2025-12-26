За что Андрей Ильин благодарен «Каменской» и бывшим женам

Сегодня имя Андрея Ильина известно каждому ценителю отечественного кино и театра. При этом мало кто знает, насколько непрост был путь артиста к успеху и всенародной любви. Триумф пришёл, когда за плечами был не один десяток лет упорной работы и колоссальный опыт. Чем интересен его путь, и как сложилась личная жизнь — читайте в нашей статье.

Андрей Ильин родился в городе Горький в 1960 году. В простонародии этот городок называли «Шанхаем». Здесь жили в основном рабочие, грубые, прямолинейные, далёкие от кино и театра.

Однако в 15-летнем возрасте Ильин твёрдо решил стать актёром. Он с ранних лет увлекался литературой, обожал перевоплощения и мечтал оказаться на сцене. После окончания основной школы юноша поступил в Горьковское театральное училище.

После получения диплома артист 10 лет служил в Рижском театре русской драмы, а затем переехал в Москву, где стал частью труппы Театра имени Моссовета.

Однако вместо карьерного взлёта артиста ждали испытания. Работы практически не было, искусство переживало упадок и кризис. Чтобы свести концы с концами, Ильин сел за руль такси и всерьёз думал оставить мечту детства.

Стать звездой за один кадр

Вскоре актёр получил предложение сняться в детективном сериале. Артист согласился, ещё не зная, как это решение изменит его жизнь.

Сыграв мужа Каменской, 39-летний Ильин проснулся знаменитым. Он не ожидал ничего серьёзного от своей роли, но именно скромный и заботливый мужчина покорил сердца миллионов телезрителей. Небольшая эпизодическая роль распахнула перед артистом двери в большое кино.

Осознав, что зрители без ума от персонажа Ильина, режиссёр стал развивать сюжетную линию с ним.

Сегодня артист может похвастаться более 120 работами в кино. Он снимается как в пронзительных драмах, так и в остросюжетных триллерах и детективах.

Спустя несколько лет Ильин признался: несмотря на успех, главная его роль всё ещё была не сыграна. И это была роль самого себя — самая сложная, лишающая покоя и не имеющая сценария.

Чувства и разум

Путь Андрея Ильина к семейному счастью тоже не был простым и легким. Его первой женой стала коллега Людмила Ворошилова. Они были вместе девять лет и в глазах окружающих выглядели крепкой парой. Ильин и Ворошилова пережили вместе гнетущую атмосферу националистических настроений в Латвии в 1980-х годах, переезд в Москву. В их развод до последнего никто не верил, пока однажды артист не признался: в случившемся виноват он сам.

Оказалось, он влюбился в другую и ушёл от жены. Актёр оставил ей рижскую квартиру — единственное, что у них было.

Следующие несколько лет Ильин скитался по друзьям, не имея собственного жилья. С бывшей женой в итоге он смог сохранить дружеские отношения.

Второй женой артиста стала дочь Олега Табакова Александра. Их бурный роман быстро стал настоящим испытанием на прочность. После свадьбы Александра не скрывала свой капризный нрав и постоянно требовала, чтобы супруг оставил работу «бедного артиста» и занялся прибыльным делом.

На протяжении восьми лет брака Ильин пытался угодить жене, но в итоге решил сохранить верность своим увлечениям и профессии. Уходя от Табаковой, он пообещал себе больше не связываться с актрисами и искать покой, а не вечное противостояние.

Надежда на лучшее

Третьей женой Андрея Ильина стала тренер по плаванию Ольга. Женщина была для артиста той самой тихой гаванью, которую он так долго ждал и искал. Однако, настоящее чудо поджидало артиста впереди.

Будучи успешным актёром, Ильин не скрывал: его формула счастья «дом-семья-дети» так и не сложилась. В итоге накануне 45-летия он решил расстаться с женой. Он не смог назвать причину своего поступка, лишь отметив: это брак был похож на песок, ускользающий сквозь пальцы.

Ангел-хранитель в образе женщины

Когда артист уже не надеялся на чудо, судьба преподнесла ему подарок. Инга Руткевич, телевизионный редактор, вошла в его жизнь не внезапно, а тихо и размеренно.

Она была из другого мира, не связанного с кино и амбициями, его сопровождающими. Она приехала на дачу Ильина снимать сюжет о жизни актёра, после чего они оба поняли: между ними промелькнула не вспышка, а настоящее чувство. Несколько лет их связывала дружба, которая переросла в крепкую любовь.

В семью Ильина Инга пришла не одна. У женщины была взрослая дочь от предыдущего брака. Для Андрея это стало настоящим подарком: он души не чаял в падчерице, а затем узнал, что станет отцом.

На момент рождения сына Тихона Ильину исполнилось 53 года. Родившийся на раннем сроке, мальчик сплотил всю семью, показав, что такое настоящие любовь и забота.

Андрей Ильин с головой ушёл в отцовство. Артист не скрывает: он часто балует наследника и не умеет его ругать.

Сегодня актёр отмечает: он по-настоящему счастливый человек. Главной наградой в жизни он называет свою семью и маленького сына, который гордится своим отцом.