Его биография часто подается в слишком романтизированном ключе. Однако реальные факты, зафиксированные в полицейских отчетах, судебных материалах и воспоминаниях современников, рисуют куда более мрачный портрет человека, который построил империю на страхе, насилии и тотальном контроле. Биографию Аль Капоне читайте в материале «‎Рамблера».

Начало криминального пути

Альфонсо Габриэле Капоне родился в 1899 году в Бруклине в многодетной семье итальянских иммигрантов. Его родители вели законопослушную жизнь, однако район, в котором рос будущий гангстер, был насыщен уличными бандами, подпольными игорными домами и криминальной субкультурой. Школу Капоне бросил рано — после конфликта с учителем — и практически сразу оказался в среде, где физическая сила и готовность к насилию считались главным социальным капиталом.

Уже в подростковом возрасте он вступил в банду Five Points Gang — одну из самых влиятельных преступных группировок Нью-Йорка начала XX века. Там он прошел своеобразную «школу» организованной преступности: рэкет, вымогательство, контроль нелегальных заведений. Именно в этот период Капоне усвоил ключевой принцип мафии — уважение достигается не словами, а демонстрацией жестокости.

Шрам как символ уязвимости

Знаменитый шрам на лице Капоне появился еще до его переезда в Чикаго. Во время работы вышибалой в баре он оскорбил женщину, после чего ее брат напал на него с ножом. Три глубоких пореза остались на всю жизнь. Этот эпизод имел для Капоне не только физические, но и психологические последствия.

Несмотря на публичный образ бесстрашного гангстера, Капоне ненавидел прозвище «Лицо со шрамом». Он тщательно контролировал ракурсы фотографий, предпочитал позировать левым боком и даже распространял слухи, что получил раны на войне. Для человека, построившего репутацию на культе силы, этот шрам был напоминанием о том, что он сам может стать жертвой.

Эпоха насилия

Переезд в Чикаго стал для Капоне поворотным моментом. Здесь он оказался под покровительством Джонни Торрио и вскоре стал ключевой фигурой в бутлегерском бизнесе — нелегальной торговле алкоголем в эпоху «сухого закона». Доходы его синдиката исчислялись десятками миллионов долларов в год.

Контроль над территорией обеспечивался систематическим насилием. Капоне выстроил структуру, где каждое заведение, склад или маршрут доставки находились под защитой его вооруженных людей. Полицейские отчеты того времени фиксируют регулярные перестрелки, взрывы автомобилей, исчезновения свидетелей. Любая попытка конкуренции заканчивалась публичной расправой.

Массовые убийства

На пике своего влияния Капоне фактически управлял Чикаго через страх. Историки сходятся во мнении, что за годы его лидерства число жертв мафиозных разборок исчислялось сотнями. Убийства редко были импульсивными — чаще это были тщательно спланированные акции, направленные на уничтожение целых преступных сетей.

Кульминацией этой политики стала резня в День святого Валентина 1929 года. Семь человек были хладнокровно расстреляны из автоматов после инсценированного полицейского рейда. Это преступление шокировало уже привыкшее к насилию американское общество и окончательно закрепило за Капоне репутацию человека, для которого не существовало моральных ограничений.

Иллюзия благотворительности

На фоне террора Капоне умело использовал социальную благотворительность. Во время Великой депрессии он финансировал бесплатные столовые, где ежедневно кормили тысячи безработных. Газеты публиковали фотографии очередей за супом, создавая образ «народного защитника».

Однако документы показывают, что эти акции были частью прагматичного плана Аль Капоне. Они снижали социальное напряжение в районах, находящихся под его контролем, формировали лояльность и служили щитом от общественного гнева. За фасадом заботы скрывалась та же цель — удержание власти любой ценой.

Болезнь, разрушившая разум

Одним из самых мрачных фактов биографии Капоне стала его болезнь. Он заразился сифилисом еще в молодости, однако избегал системного лечения. К концу 1930-х годов заболевание перешло в нейросифилис, поражая мозг и нервную систему.

Медицинские отчеты фиксировали стремительное снижение когнитивных функций: провалы памяти, дезориентацию, вспышки агрессии, инфантильное поведение. Люди, некогда боявшиеся одного его взгляда, наблюдали, как он теряет способность элементарно мыслить.

Алькатрас: крах неприкосновенности

Перевод Капоне в тюрьму Алькатрас стал символическим концом его власти. Там не работали взятки, связи и угрозы. Он оказался обычным заключенным, выполнявшим унизительную работу и лишенным привычного статуса.

Свидетельства тюремной администрации указывают, что именно в Алькатрасе психическое состояние Капоне резко ухудшилось. Он жаловался на галлюцинации, страхи и мнимых преследователей. Для человека, построившего жизнь на контроле над другими, потеря контроля над собой стала самым тяжелым наказанием.

Последние годы жизни

После освобождения в 1939 году, после восьми лет в тюрьме, Капоне провел остаток жизни в своем особняке во Флориде. Его состояние требовало постоянного медицинского наблюдения. Он не узнавал старых знакомых, говорил бессвязно и часто возвращался в воспоминания о мнимом величии прошлого.

Смерть настигла его в 1947 году — от инсульта и осложнений, вызванных сифилисом и пневмонией. Ему было всего 48 лет.

