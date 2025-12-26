Князь Юрий: почему младший брат Ивана Грозного родился калекой

История знает Ивана Грозного как грозного самодержца, чье детство было омрачено одиночеством и борьбой за власть. Однако рядом с ним всегда находилась тень его младшего брата, Юрия — единственного кровного родственника, разделившего с ним тяготы сиротства. Его судьба была особенной: князь Юрий Угличский и Калужский от рождения был глухонемым, что в XVI веке почти наверняка означало пожизненную изоляцию от мира. Его фигура — не просто историческая деталь, а ключ к пониманию психологии самого Грозного царя.

«Калека в княжеском дворце»

Юрий появился на свет 30 октября 1532 года, став вторым долгожданным сыном великого князя Василия III и Елены Глинской. Радость от рождения наследника, однако, вскоре сменилась тяжким подозрением. Как полагают историки, мальчик с рождения был лишён слуха и речи. Для средневекового сознания это было знаком Божьего гнева — возможно, кары за насильственный развод Василия с первой женой.

Причины недуга остаются загадкой: возможно, роковую роль сыграл преклонный возраст отца (Василию было за 50) или наследственность по материнской линии. В ту эпоху глухонемых считали неполноценными, «несмысленными» (как записано в летописи о Юрии), обречёнными на жизнь в психической изоляции. Их не умели учить; мир абстрактных понятий был для них закрыт.

Как Юрий повлиял на Ивана

Несмотря на это, Юрий стал постоянным спутником детства Ивана. Их общение было трагичным монологом: Иван говорил, а брат не мог ни услышать, ни ответить. Эта вынужденная односторонность, по мнению многих исследователей, глубоко повлияла на психику будущего царя, усугубляя его подозрительность и ощущение непонятости.

Жестокость Ивана, проявившаяся в юности, отчасти коренилась в желании защитить себя и беззащитного брата от пренебрежения бояр. Известен случай, когда юный Иван приказал бросить псарям князя, плохо обращавшегося с Юрием. Позднее, уже царём, Иван Грозный сохранял особую жалость к инвалидам, поручая церкви заботу о них.

Жизнь под опекой: Удел, брак и номинальная власть

По завещанию отца Юрий получил обширный удел (Углич, Калуга и другие города), но реально всем управляли царские дьяки. Иван, став царём, держал брата при себе — Юрий присутствовал на пирах, выездах на богомолье и охоту, даже формально «возглавлял» Москву во время казанского похода царя.

Важно, что его физический недостаток делал его идеальным, абсолютно безопасным компаньоном для самодержца, не опасавшегося конкуренции. В 1547 году Иван женил 15-летнего Юрия на княжне Ульяне Палецкой. Свадьба была обставлена с большой пышностью. Брак оказался недолгим: единственный сын, Василий, умер в младенце в 1559 году.

Тихая кончина и трагическая судьба вдовы

Глухонемой великий князь мирно проводил свою жизнь, пока не умер 24 ноября 1563 года. Причину смерти источники не называют. Он был похоронен в Архангельском соборе Кремля. По душе Юрия Иван Грозный сделал крупные вклады в Троице-Сергиев, Соловецкий, Хутынский, Махрищский и Брянский Свенский монастыри, а также отправил пожертвования в Грецию. В письмах царь называл брата «святопочившим» – он верил, что тот удостоился благой посмертной участи.

Вдова Юрия Васильевича, по обычаю тех лет, удалилась в Новодевичий монастырь, приняв имя Александры. Поначалу Иван Грозный сохранял доброе расположение к женщине, которая много лет скрашивала участь его несчастного брата. Для Ульяны Дмитриевны в монастыре возвели пышные кельи, она имела штат слуг («детей боярских и приказных людей») и кормилась с нескольких поместий. Чтобы княгиня вкусно питалась, в обители были устроены особые ледники и поварни. Инокиня Александра отличалась набожностью и щедро тратила средства на благотворительность. Однако затем царь прогневался на невестку – как предполагал историк Николай Карамзин, из-за того, что она слишком печалилась о жертвах опричного террора. Согласно одному из свидетельств, Ульяна-Александра была заключена в Горицкой обители на Вологодчине, а в 1569 году утоплена в реке Шексне вместе с другой опальной монахиней – княгиней Ефросинией Старицкой. На месте их предполагаемого захоронения в XIX веке был возведён Троицкий собор.

Сегодняшние историки склонны считать эту версию ошибкой. Они утверждают, что вдова глухонемого великого князя благополучно дожила в Новодевичьем монастыре до конца жизни, а скончалась она 8 мая 1574 года.