Бог войны Воронов – первый Главный маршал артиллерии

27 декабря 1942 года в Ставке Верховного Главнокомандования шло важное совещание — решали, как ликвидировать группировку, окруженную под Сталинградом. Рассматривалась операция «Кольцо», которая должна была уничтожить армию Паулюса. Ее непосредственными разработчиками стали командующий Донским фронтом генерал Рокоссовский и представитель Ставки генерал Николай Воронов. Участие последнего оказалось решающим для успеха в завершении всей Сталинградской битвы.

Окружить противника было мало, Красной Армии случалось делать это еще летом 1941 года. Но еще никогда не хватало сил, да и умения, сохранить «кольцо», не дать противнику из него вырваться, а потом и уничтожить.

Под Сталинградом тоже все было непросто – после начавшегося наступления 19 ноября 1942 года во многих дивизиях оставалось меньше половины личного состава. И все же разгром вышел полный, такой, что весь мир ахнул, и во многом это заслуга артиллериста Николая Воронова.

Будущий первый Главный маршал артиллерии СССР родился 23 апреля (5 мая) 1899 года в Санкт-Петербурге в семье банковского служащего. Никаких сверхдоходов, конечно, не было, но стабильно высокая зарплата отца, Николая Терентьевича, позволяла не бедствовать и строить планы на будущее.

Пока тот не поддержал революцию 1905 года. После чего был объявлен неблагонадежным и уволен. Семья впала в бедность – на работу никуда не принимали, мать этого не выдержала и ушла из жизни. Трое детей даже некоторое время жили по родственникам. Потом отцу удалось куда-то пристроиться и Николай, наконец-то, смог начать учебу в реальном училище.

Но тоже, как оказалось, недолго – вскоре опять стало нечем платить. А тут началась Первая мировая война, отец ушел на фронт, Николай вышел на работу – секретарем одного из государственных чиновников. Занимался самообразованием, поскольку собирался поступить в сельхозакадемию и стать агрономом – обожал природу и ее тишину. А придется всю жизнь провести под грохот пушек.

В 1917 году все же удалось успешно сдать экзамены и получить аттестат зрелости. Но тут случилась Октябрьская революция. Молодой Воронов в 1918 году поступает на 2-е Петроградские командные артиллерийские курсы, которые были созданы на базе Константиновского юнкерского артиллерийского училища. Много позже Воронов будет ею командовать.

А дальше борьба с Юденичем, война с Польшей, плен и восемь месяцев печально знаменитого концлагеря Тухоль. Выжил чудом, переболел всем чем только можно, включая тиф, чуть не ампутировали ноги – поляки тогда устроили настоящий геноцид, и погибло несколько десятков тысяч советских военнопленных.

По возвращении домой после обмена военнопленными в 1921 году Воронова назначают командиром гаубичной батареи 27-й Омской стрелковой дивизии – его признают одним из самых перспективных молодых офицеров. Вскоре он заканчивает еще одни курсы и становится начальником учебного дивизиона своей дивизии.

Он очень хочет продолжить учебу в академии, но комдив раз за разом все рапорты отклоняет – тут нужен! Пока на одних маневрах начальник Штаба Красной Армии Михаил Тухачевский не обратил внимание на нестандартные действия артиллеристов Воронова. Он отправил сразу в Академию им. Фрунзе.

После нее Воронов уже командир артполка знаменитой 1-й Пролетарской дивизии. В 1934 году становится начальником 1-й артиллерийской школы в Ленинграде – той самой, которую когда-то закончил, она теперь так называлась. И в короткие сроки делает ее элитным учебным заведением – все стремятся попасть туда.

Летом 1936 года направляется в Испанию советником инспектора артиллерии республиканцев. Участвовал в планировании боевых действий в Валенсии, Каталонии, Астурии. Подружился с автором лозунга «No Pasaran!» Долорес Ибарури.

После возвращения в Советский Союз Сталин собрал советников, которые принимали участие в войне в Испании. Доклад Николая Воронова был столь обстоятельным, столь точным, с выводами и предложениями, что Сталин пришел в восторг! Прямо на совещании Воронов был назначен начальником артиллерии Красной Армии.

С этого момента в Москве его почти не видят – все время проводил на полигонах. А еще в конструкторских бюро и на предприятиях. С 1938 года по 1941 на вооружение было принято больше образцов, чем за всю предыдущую пятилетку.

За это время было три вооруженных конфликта – на озере Хасан, на реке Халхин-Гол и Финская война. До того момента японская артиллерия считалась лучшей в мире, а тут выяснилось, что русская, под началом Воронова, ей нисколько теперь не уступает. Для мира это стало новостью.

В столкновениях с японцами познакомится и подружится с Георгием Жуковым – оба не боялись создавать и внедрять новое в военном деле. Во время финской кампании придумал новую тактику применения артиллерии во время атаки – огневой вал. Это сплошная линия огня перед наступающей пехотой, она потом будет использоваться всю Великую Отечественную войну.

Также нашел способ взламывать оборону противника – прорыв линии Маннергейма — заслуга вороновских артиллеристов. Он будет буквально настаивать на развитии тяжелой артиллерии, но даже после такого успеха осознание необходимости к высшему командованию придет нескоро, только когда начнут наступать во время войны и понадобится прорывать оборону противника. Но у Воронова уже все будет готово.

С началом Великой Отечественной войны генерал-полковник Воронов стал членом Ставки Верховного Главнокомандования. Всю войну была практика направления на фронты членов Ставки для поддержки и координации действий войск, принятия быстрых решений без лишней бюрократии.

Маршалы артиллерии Воронов и Яковлев осматривают танк Горьковского автозавода на полигоне, 1942 год. фото: Нижегородский государственный истрико-архитектурный музей-заповедник.

Первая такая командировка у Николая Воронова была уже 20 июля 1941 года – выехал в район Ельни. По возвращении он подготовил доклад для Сталина, в котором было много нелицеприятной критики. Но одновременно предлагались пути решения всех проблем. Даже вместе с генералом Говоровым разработали инструкцию по борьбе с танками.

Поэтому Сталин не только не разгневался, но и поднял Воронова до ранга заместителя министра обороны. Вскоре под его начало были переданы и все силы ПВО – до войны на нее не обращали особого внимания и это стоило больших потерь, когда она началась. Так что Воронова можно считать и создателем надежной системы противовоздушной обороны страны.

Было ясно, что генерал Воронов не только отличный узкий специалист по артиллерии, но аналитик, стратег. В полной мере это раскрылось во время Сталинградской битвы. Когда началось контрнаступление 19 ноября 1942 года, то в тот день нельзя было использовать авиацию – погода не позволяла. Но спланированные Вороновым действия артиллерии смогли не только компенсировать ее отсутствие, но и нанести врагу непоправимый урон.

Теперь уже не приходится удивляться, почему операцию «Кольцо» по ликвидации окруженной армии Паулюса разрабатывал представитель Ставки Николай Воронов вместе с командующим Донским фронтом Константином Рокоссовским. При этом проигнорировал все установки, которые шли из Москвы, а учитывал только реальную обстановку. 27 декабря она была представлена Сталину и утверждена.

Но тот настаивал на ее начале не позже 6 января 1943 года. Тогда Воронов лично вышел на Сталина, разъяснил ему реальное положение дел и сообщил, что к наступлению все будет готово не раньше 10 января. Верховный с этим согласился – он уже всецело доверял стратегическому и военному таланту Воронова.

Операция «Кольцо» прошла с успехом, хотя и наши военачальники, и союзники волновались – такого еще не предпринимали ранее. Немцы так вообще были уверены, что нам это не по плечу и они обязательно вырвутся из окружения.

Тем ошеломительнее была полная победа под Сталинградом – 2 февраля великая битва на Волге завершилась. Николай Воронов был награжден орденом Суворова I степени, еще ранее, когда стало ясно, что «Кольцо» приносит успех, стал первым в СССР маршалом артиллерии (соответствует генералу армии). А через год, 21 февраля 1944 года Николай Николаевич Воронов станет первым в истории Главным маршалом артиллерии.