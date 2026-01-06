Кто был запретной любовью дочери Брежнева

Дочь генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнев жила по собственным правилам, регулярно нарушая негласный кодекс поведения партийной элиты. Она неоднократно подрывала авторитет отца, но одним из самых громких скандалов считается ее брак с молодым фокусником. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

Первый брак и встреча с Кио

Галина Брежнева познакомилась познакомилась с юным иллюзионистом Игорем Кио — сыном знаменитого фокусника Эмиля Кио — в начале 1960-х годов. К тому моменту она уже была замужем за цирковым артистом — акробатом-силачом Евгением Милаевым и воспитывала от него дочь.

Брак был сложным: супруг постоянно гастролировал, у обоих был тяжелый характер, так, помимо этого, спустя десять лет совместной жизни Галина поймала мужа на измене. После этого Брежнева решила порвать с Милаевым и переключить внимание на молодого возлюбленного, который был младше ее на 15 лет.

Игорю тогда было всего 18 лет. Он, находившийся с детства в цирковой среде, с детства знал Галину как жену известного артиста и не предполагал, что их отношения перерастут в роман. Однако, по воспоминаниям самого Кио, между ними возникла сильная взаимная симпатия, которая быстро переросла в неконтролируемую страсть. Возраст, социальный статус и политический вес семьи Брежневых не стали для них сдерживающим фактором.

Развод и тайная свадьба

Решение Галины разорвать брак с Евгением стало шоком для окружения. Еще большим потрясением стало известие о ее намерении выйти замуж за Игоря Кио. Брак был зарегистрирован в 1962 году без широкой огласки. Церемония прошла скромно, без торжества и гостей. Галина понимала, что ее отец категорически против этого союза, и потому старалась действовать как можно быстрее и тише. Сразу после регистрации влюбленные уехали в Сочи.

Однако дочь все же постфактум оповестила отца о новом замужестве, прислав ему записку. Генсек был в бешенстве. Для главы государства подобный союз был недопустим — как с точки зрения возраста, так и социального статуса зятя. По воспоминаниям современников, Брежнев воспринял произошедшее как личное оскорбление и угрозу своей репутации.

Вмешательство власти

Практически сразу после регистрации брака в дело вмешались органы государственной безопасности. Игоря Кио вызвали «для беседы», после чего у него изъяли паспорт. Через несколько дней брак был признан недействительным под формальным предлогом — якобы он был заключен с нарушением установленного срока после предыдущего развода Галины. В итоге в общей сложности их брак продлился всего десять дней.

Позднее Кио вспоминал, что его фактически изолировали от возлюбленной физически. Ему ограничили передвижение, контролировали контакты и дали понять, что любые попытки продолжить отношения с Галиной будут иметь последствия. А наследницу Брежнева силой доставили в столицу.

Жизнь после расставания

Несмотря на давление, их роман продолжался еще несколько лет. Периодические им удавалось тайно встречаться, пока слежка спецслужб временно ослабла. Однако с укреплением власти Леонида Брежнева, получившим звание генерального секретаря ЦК КПСС, ситуация изменилась: давление усилилось, из-за чего им пришлось окончательно разорвать отношения.

Игорь Кио позже признавался, что этот период стал для него самым тяжелым в жизни. Он утверждал, что до конца своих дней испытывал сильные чувства к Галине. Однако на разрыве с дочерью генсека его жизнь не закончилась: он стал народным артистом РСФСР, гастролировал по миру и позже женился вновь.

Галина же спустя время снова вышла замуж, и новый избранник — статный майор Юрий Чурбанов ее отцу понравился, поэтому Брежнев одобрил этот союз. С третьим мужем Галина прожила двадцать лет, но все это время параллельно крутила романы на стороне, которые не особо-то скрывала. Муж знал и терпел.

После того, как Леонид Ильич скончался, а ее супруга Чурбанова посадили, Галина начала беспробудно пить, из-за чего ее собственная дочь Валерия регулярно отправляла ее в психлечебницы. Во время очередного пребывания в клинике, 29 июня 1998 года, Брежнева скончалась от инсульта.

