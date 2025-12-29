Главная тайна эпохи Сталина: кто на самом деле убил Кирова

Первого декабря 1934 года в коридоре ленинградского Смольного прозвучал выстрел, который изменил историю СССР. От пули бывшего сотрудника обкома Леонида Николаева погиб Сергей Киров — один из самых популярных партийных руководителей, считавшийся соратником Сталина. Это убийство стало спусковым крючком для массовых репрессий, но его тайна до сих пор не раскрыта. Была ли это месть одиночки, заговор оппозиции или тонкий план самого вождя?

Роковая встреча в коридоре

Убийство, вопреки расхожим легендам, не было тщательно спланированной акцией. Николаев, уволенный с работы и одержимый манией величия (в дневнике он сравнивал себя с убийцей царя Желябовым), пришёл в Смольный за пропуском на вечернее собрание. Случайная встреча с Кировым в коридоре решила всё. Воспользовавшись тем, что охранник отстал (Киров не любил, чтобы за ним «дышали в затылок»), Николаев выстрелил в упор в затылок. Попытка убийцы застрелиться тут же провалилась — в истерике он промахнулся.

Реакция Сталина: «ищите среди зиновьевцев»

Реакция Москвы была мгновенной и показательной. Уже через несколько часов Сталин, по воспоминаниям Микояна, собрал Политбюро и твёрдо заявил: виноваты «зиновьевцы» — бывшие соратники Ленина Зиновьев и Каменев, главные внутрипартийные конкуренты. Когда глава НКВД Генрих Ягода предложил искать следы среди белогвардейцев, Сталин его резко оборвал.

В Ленинград срочно выехала «особая группа» во главе с заместителем Ягоды, Аграновым. Контроль над следствием Сталин поручил Николаю Ежову — будущему «железному наркому». Им была дана чёткая установка: «Ищите убийц среди зиновьевцев». Следствие пошло по нужному руслю.

Сфабрикованное дело и «кировский поток»

Несмотря на первоначальные показания Николаева о личных мотивах (обида на увольнение и слухи о связи Кирова с его женой), следователи выбили нужные признания. Под обещание сохранить жизнь Николаев «сознался» в связях с «троцкистами» и «зиновьевцами». 29 декабря его и 13 «соучастников» расстреляли. По легенде, перед казнью Николаев крикнул:

«Обманули!».

Это был только первый акт трагедии. Начался «кировский поток»: были арестованы и расстреляны десятки «сообщников», включая жену Николаева. Из Ленинграда выселили почти 40 тысяч «социально чуждых элементов». Репрессии, набирая обороты, через два с половиной года выльются в чудовищный Большой террор 1937-1938 годов.

Фактор личности

Помимо официальной, заговорщицкой, существует ещё минимум три версии произошедшего. Наиболее аргументированной из них остаётся та, согласно которой Киров был убит Николаевым по личным мотивам. Об этом последний, собственно, и заявил во время одного из первых допросов, когда уже в полной мере пришёл в себя после припадка.

Причин, как минимум, называется две. Во-первых, Николаев, ранее работавший в обкоме, якобы был обижен на своего бывшего руководителя за увольнение. К тому же он искренне считал, что как член партии, сын ремесленника и человек лишь с половиной начального образования достоин высокой должности. Во-вторых, по Ленинграду ходили слухи, что между Кировым и женой Николаева была интимная связь. Оба знали друг друга по службе, Драуле не без помощи главы Ленинградского обкома в 1931 получила для семьи отдельную трёхкомнатную квартиру. К тому же у главы обкома была соответствующая репутация «ходока». Однако на деле подтверждений служебного романа не нашли, а сама версия всячески игнорировалась как порочащая имя одного из партийных руководителей.

Также Николаев признавался, что рассматривал убийство Кирова как «сигнал перед партией о несправедливом отношении к живому человеку» и «историческую миссию». Его маниакальные намерения много позднее, в 2009 году, подтвердил рассекреченный дневник преступника, где в одной из записей он сравнивал себя с народовольцем Андреем Желябовым, который убил императора Александра II.

В целом современниками версия убийства по никак не связанным с заговором причинам рассматривалась как весьма вероятная, а сам преступник на многих сразу произвёл впечатление одиночки-психопата. Председатель Совета народных комиссаров СССР Вячеслав Молотов запомнил Николаева таким:

«Замухрышистого вида <...> Невысокий. Тощенький... Я думаю, он чем-то был, видимо, обозлен <...> обиженный такой».

Виноват ли Сталин

В 1950-1960 годы, на фоне начавшейся «десталинизации», активно выдвигалась ещё одна версия, согласно которой Сталин не просто ловко воспользовался ситуацией, а был непосредственно организатором убийства Кирова, желая устранить набиравшего популярность конкурента. Специально для этого во времена хрущёвской оттепели вокруг убитого начали формировать образ демократа и гуманиста, которого якобы безумно любили ленинградцы. По сути, это даже не было большим преувеличением – руководитель обкома действительно пользовался популярностью среди рабочих, умел и часто выступал с речами и в целом был доступен для простых людей. Более того, после смерти сами власти запустили пропагандистскую кампанию, целью которой было преувеличить политическую роль Кирова.

Однако на деле Киров не был столь значимой политической фигурой. Вадим Роговин отмечает, что по «месту в партийной иерархии он уступал Молотову, Кагановичу и Ворошилову и стоял примерно в одном ряду с Орджоникидзе, Куйбышевым и Калининым». А значит, у Сталина не было никакой практической надобности в его убийстве. Более того, советский лидер и секретарь Ленинградского обкома состояли в хороших отношениях, часто вместе ходили в театр и даже в баню.

Важно заметить, что для властной верхушки, которая возглавила СССР после смерти Сталина, несмотря на всю тенденциозность, такая версия была выгодна, и поэтому рассматривалась всерьёз. Для этого при ЦК КПСС дважды создавались специальные комиссии, которые подробно изучали все детали дела Кирова, но подтверждений так и не было найдено. Окончательно отсутствие доказательств причастности Сталина к организации убийства Кирова было подтверждено в 1990 году в ходе расследования, проводившегося прокурорско-следственной бригадой Прокуратуры СССР, Главной военной прокуратуры и Комитета госбезопасности СССР совместно с работниками Комитета партийного контроля при ЦК КПСС.

Иностранный след

Наконец, существовала теория, что за убийством руководителя Ленинградского обкома могли стоять иностранные государства или белоэмигрнаты. Из всех версий ей было уделено меньше всего внимания, ведь её почти сразу отбросили по желанию Сталина. Между тем, есть немало свидетельств, связывающих преступление с белогвардейцами. В эмиграции существовало несколько военизированных организаций, рассматривавших террор как средство борьбы с советской властью, и в 1934 году сотрудники Объединённого государственного политического управления докладывали о направлении одной из таких организаций – Российским общевоинским союзом (РОВС) – в СССР двух лиц для осуществления убийства Кирова. Летом того же года чекистами был проведён крупномасштабный поиск этих террористов. Обнаружить их в конечном счёте удалось, но при перестрелке они скрылись.

Видимо, руководствуясь именно этими данными, Ягода вначале пытался направить следствие на поиск связей Николаева с резидентами зарубежных разведок. К тому же в первые дни после убийства немало шума наделали показания уборщицы одного из районных отделов НКВД Марии Волковой, которая якобы докладывала начальству о готовящемся заговоре и утверждала, что ходила вместе с Леонидом Николаевым в консульство Германии, где тому дали 25 тысяч рублей. По некоторым агентурным данным, убийца Кирова бывал в немецком посольстве регулярно.

В разные моменты подозрения в причастности к заговору падали также на Эстонского и Латвийского консулов. Но, так или иначе, эти предположения развиты не были. Возобладала одна-единственная версия – зиновьевская – которая до самой смерти Сталина была догмой.

Политика против сослагательного наклонения

В конечном счёте, подчёркивает, Роговин, цели, которые преследовал вождь, «лежат как будто на поверхности, хотя на самом деле не все так примитивно просто». Он поясняет, что стратегия Сталина в ходе развертывания дела Кирова состояла в том, чтобы создать необходимую базу для того, чтобы в надлежащий момент «объявить приверженцев Троцкого и Зиновьева не политическими оппонентами, не идейными борцами, а просто бандой убийц и агентов иностранных разведок».

«Сделать сразу это было невозможно, требовалось время и соответствующая многоплановая подготовительная работа. Именно она и была поручена Ежову, который стал рассматриваться как правая рука Сталина в деле наведения порядка в стране и в органах НКВД. Попутно Сталин создавал почву и для проведения соответствующих перестановок в высших эшелонах самого карательного ведомства», — констатирует историк.

При этом ещё до убийства советским лидером была проделана немалая работа по ужесточению законодательства.

Соглашается с Роговиным и историк, профессор Высшей школы экономики, автор книги «Сталин. Жизнь одного вождя» Олег Хлевнюк. Он обращает внимание на то, что чрезвычайного всплеска террора, несмотря на распространённую точку зрения, сразу после убийства Кирова не было.

«И в 1935-м, и в 1936 г., несмотря на высылку многих тысяч «подозрительных» жителей Ленинграда и аресты бывших оппозиционеров, репрессии не достигли того уровня жестокости, который наблюдался до убийства Кирова, в период коллективизации и голода. Лишь постепенно, два с половиной года спустя, наступила ужасная развязка – Большой террор 1937–1938 годов. Убийство Кирова было только одним, не самым важным и вовсе не обязательным элементом этой эскалации государственного насилия», — подчёркивает эксперт в статье для «Ведомостей».

Могли ли события развиваться по-другому, не убей Николаев Кирова? Вполне возможно. Но история не знает сослагательного наклонения. Да и шансы на то, что Сталин, допустим, под влиянием своего друга-демократа, отказался бы от «закручивания гаек», объективно невысоки – ведь это прежде всего было целенаправленной политикой, а не совокупностью сиюминутных решений.