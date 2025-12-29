Эдгар Кейси: почему предсказания «спящего пророка» засекретили в СССР

В начале XX века мир узнал имя человека, ставшего легендой ещё при жизни, — Эдгара Кейси, «спящего пророка». Этот американский фермер, не блиставший в школе, обладал феноменальным даром: погружаясь в транс, он ставил невероятные диагнозы и предсказывал будущее. Среди тысяч его «чтений» особое место занимали пророчества о России — стране, которой, по его словам, уготована особая миссия в судьбе человечества.

Рождение феномена

Дар проявился неожиданно. В 9 лет, услышав таинственный голос, он уснул на учебнике грамматики, а наутро знал его наизусть. Судьбоносной стала встреча с гипнотизёром Элом Лейном. Под гипнозом Кейси, не имея никакого медицинского образования, точно диагностировал своё собственное заболевание и назначил лечение. Проснувшись, он ничего не помнил. Так родился метод «чтений»: в трансе он беседовал с клиентами, назначая сложнейшие терапии, которые работали. Позже к нему пришла способность видеть прошлое и будущее.

Пророчество, за которое в СССР засекретили его имя

В разгар могущества Советского Союза Кейси сделал ряд предсказаний, которые тогда казались немыслимыми:

Конец коммунистического правления и КПСС.

Полный крах СССР к концу XX века.

Эти слова были настолько крамольными для эпохи «расцвета» социализма, что информация о Кейси и его пророчествах была засекречена в СССР. О них широко узнали лишь после того, как предсказания сбылись с пугающей точностью. Но Кейси говорил не только о конце — он видел и новое рождение.

Особая миссия России

В предсказаниях Эдгара содержится информация, что Российской Федерации предопределено особое будущее, государство должно будет выполнить свою индивидуальную значимую миссию. Как предрекал Кейси, только Россия сможет и должна будет создать лучший мир, имея свой беспрекословный авторитет в продвижении мирных принципов и объединяя все народы. Мир будет построен на доверии, честности и милосердии, мудрость русских будет признаваться и почитаться. Русские смогут подарить надежду всему населению планеты, они изменят саму суть человеческих взаимоотношений. Это связано с тем, что у русского народа всегда в приоритете были единство, дружба и развитие, и все это построено на полном бескорыстии.

Самым важным пророк считал то, что установится дружба между великими сверхдержавами – США и Россией. Причем инициатива будет исходить именно от России. Это наша страна будет делать из раза в раз, пока, наконец, строптивое западное государство, претерпев серьезные трудности, не протянет руку в ответ для установления новых отношений – дружеских. Уже значительно позже две державы будут также вместе заниматься освоением космоса, в частности исследованиями Луны и Марса. И именно союз стран сможет реализовать космическую колонизацию.

Также главным другом России станет и другое сильное государство – Китай. Вместе они займут господствующее положение в мире и, вероятно, даже объединят некоторые свои земли.

Мировая катастрофа и роль России

Одно из главных предсказаний Эдгара Кейси касается всего мира и состоит в том, что во второй половине XXI века произойдет смена магнитных полюсов Земли и последующее смещение земной коры, что приведет к мировым изменениям и увеличению природных катаклизмов, а также появлению новых вулканов и супервулканов. Вследствие этого под воду могут уйти территории севера Европы, некоторые площади Америки, Япония, страны Океании, часть Африки и др. Другую часть Африки также затронут изменения, она станет непригодной для жизни из-за температурных изменений, в Африке будет холодно, много снега и льда.

Единственной страной, которая меньше всего пострадает от природных происшествий, будет Россия, причем главным местом спасения станут территории Сибири. По итогу этот обширный регион, расположенный на северо-востоке Евразии превратится в центр цивилизации. Кроме того, климат сибирских и дальневосточных регионов также изменится. Воздух будет прогреваться значительно больше, отчего появится возможность для роста тропических растений и фруктов.

Подтверждение предсказаний научным сообществом

Предсказывание «американского Нострадамуса» о мировой катастрофе и месте спасения всего мира подтверждают ученые многих стран мира, они полагают, что со временем действительно будет иметь место изменение положения магнитных полюсов Земли. В результате регионом для выживания станет Сибирь на территории России из-за погодных аномалий, которые произойдут. Причем, возможно, как считают ученые, катастрофа не так далека от настоящего времени, поскольку природные катаклизмы случаются все чаще.

К примеру, увеличилось количество ураганов, регионы, которые имели незначительное количество осадков, стали все чаще наблюдать дожди, а территории, которые никогда не были обделены природной подпиткой в виде осадков, начинают страдать от засухи. Стали чаще случаться землетрясения, извержения вулканов и наводнения.

Не секрет, что происходит повышение уровня Мирового океана, а это ведет к неминуемому затоплению некоторых территорий, а впоследствии и больших участков суши. За XX век уровень моря повысился на 17 см, а сейчас происходит ежегодное его увеличение на 3,2-3,4 мм.