Сергей Погиба: жуткое падение сломало гения акробатики

Спорт помнит немало атлетов, которые ради успеха пожертвовали здоровьем и остались инвалидами. Одним из них стал советский и российский акробат Сергей Погиба.

Карьера Погибы

Спортивная акробатика – это особый, наименее известный вид гимнастики. Атлеты выполняют сложнейшие перевороты, броски, пируэты и связки. От традиционных упражнений этот спорт отличается повышенным травматизмом.

В мире спортивная акробатика покинула пределы специализированных сообществ относительно недавно. А вот в СССР этот вид всегда собирал полные залы. Именно в Советском Союзе были разработаны первые правила дисциплины, проведён дебютный чемпионат мира в 1974 году. И советские спортсмены долгое время задавали тон в исполнении акробатических элементов.

Сергей Погиба из Краснодара был одним из ведущих акробатов страны. Мастер спорта международного класса, чемпион Европы, триумфатор Кубка мира, обладатель серебра и бронзы мирового первенства. Его отличала готовность к рискованным элементам, которые приносили дополнительные очки.

Например, на всесоюзном первенстве 1987 года Погиба сделал тройное сальто, двойное сальто с пируэтом, темповое сальто и тройное сальто в группировке. Поразительный комплект экстремально опасных упражнений.

Падение на чемпионате России – 1992

После распада СССР Сергей продолжал выступать – был уже лидером России. Однако во время чемпионата страны в 1992 году произошла трагедия. На разминке Погиба попытался выполнить сложный элемент. В воздухе он потерял ориентацию и вместо того, чтобы приземлиться на ноги, упал прямо на голову.

Падение было настолько сильным, что спортсмен получил тяжёлую травму позвоночника. Усугубило ситуацию то, что разъехались маты. То есть Сергей рухнул прямо на пол. Врачи диагностировали перелом шейного отдела, который привёл к полной парализации нижней части тела. Молодой и сильный спортсмен, любивший плавание и футбол, мгновенно стал инвалидом.

Сразу после травмы в Краснодаре пытались собрать деньги на операции и специализированное лечение, но добытых средств оказалось недостаточно для необходимого зарубежного лечения.

Травма – перелом шестого шейного позвонка – могла быть косвенно связана с предыдущим повреждением ахилла. Якобы Сергей из-за незажившего сухожилия не смог правильно сгруппироваться. Однако это лишь предположение.

После травмы имя Погибы исчезло из российских спортивных медиа. Судьба акробата остаётся неизвестной, хотя есть надежда, что ему обеспечили уход и заботу.