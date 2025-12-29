Леонид Минов: кто на самом деле был отцом-основателем ВДВ в СССР

Когда говорят об истории советских ВДВ, сразу вспоминают легендарного «дядю Васю» — Василия Маргелова. Но сама история Воздушно-десантных войск началась на 14 лет раньше, и её отцом стал человек, чья судьба оказалась куда более трагичной и забытой — комбриг Леонид Минов. Именно он совершил первый в СССР парашютный прыжок и провёл первую в мире операцию с выброской вооружённого десанта.

Первый прыжок в Буффало и диплом парашютиста №1

В 1929 году в СССР не было своего парашютного производства. За ними отправили комбрига ВВС Леонида Минова — в США, на завод в Буффало. Американцы, проверяя «профпригодность» советского закупщика, предложили ему самому прыгнуть. Минов никогда не прыгал с парашютом, но согласился. Первый прыжок он совершил с высоты 500 метров. Затем, к изумлению опытных парашютистов, участвовал в соревнованиях на точность и занял третье место. За третий прыжок американцы вручили ему официальный диплом парашютиста.

Так советский комбриг, закупавший парашюты, стал первым в истории СССР человеком, освоившим это искусство на практике.

2 августа 1930 года — день первого десанта

Вернувшись, Минов стал главным инструктором. Летом 1930 года под Воронежем он и старший лётчик Яков Мошковский (получивший значок парашютиста №2) начали готовить первых военных парашютистов.

Идея командования была дерзкой: проверить возможность высадки вооружённого десанта в тылу врага. Минов и Мошковский отобрали 10 лучших учеников.

2 августа 1930 года с борта тяжёлого бомбардировщика ФГ-62 в две волны прыгнули 12 человек (включая инструкторов). Они были вооружены лишь револьверами и гранатами. Вслед за ними самолёты-разведчики Р-1 сбросили на грузовых парашютах оружие и боеприпасы, включая два ручных пулемёта «Льюис». Десантники собрались, получили оружие и выполнили учебную задачу.

Это был первый в мире опыт организованной выброски вооружённой парашютно-десантной группы. Именно эта дата, 2 августа 1930 года, и считается днём рождения ВДВ СССР.

Трагическая судьба отца-основателя

За свои заслуги Леонид Минов в 1934 году первым в стране получил звание «Мастер парашютного спорта СССР». Но в конце 1930-х его, как и тысячи других командиров, арестовали. Он провёл в лагерях ГУЛАГа почти 15 лет.

После реабилитации в середине 1950-х ему вернули звание полковника и награды. До 1970-х годов он возглавлял московскую Федерацию авиаспорта. Умер в 1978 году, так и оставшись в тени громкой славы ВДВ, которые он создал.

Без прыжка Минова в Буффало не было бы ни «голубых беретов», ни принципа «Никто, кроме нас!». Он был первым, кто шагнул в неизвестность, чтобы за ним последовали тысячи.