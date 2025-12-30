Человек без прошлого: что скрывал первый советский маршал Василий Блюхер

Послереволюционная биография маршала Василия Блюхера — легендарного героя Гражданской войны — казалась безупречной. Но в 1938 году, когда над военачальником начали сгущаться тучи, НКВД решил проверить не его «преступления», а его прошлое. Расследование выявило поразительный факт: 13 лет жизни молодого Блюхера, с 14 до 27 лет, будто испарились из документов, оставив после себя лишь нестыковки и загадки.

Фарс перед трагедией: орден, арест, смерть

Последний год жизни маршала был абсурдным и страшным. Весной 1938 года, чувствуя опасность, Блюхер напрямую спросил Сталина: «Товарищ Сталин, вы мне доверяете?» Вождь успокоил его. Спустя полтора месяца Блюхер получил второй орден Ленина. А ровно через восемь месяцев, 22 октября 1938 года, его арестовали. В тюрьме он не продержался и трёх недель: после жестоких избиений он «признался» в шпионаже и был забит до смерти.

Но «копать» под него начали гораздо раньше. Пока маршал отдыхал в Сочи, в НКВД уже была готова 22-страничная «Справка о результатах проверки биографических данных» — детективное расследование о его загадочной молодости.

Расследование НКВД: человек без прошлого

Чекисты столкнулись с феноменом: официальная биография Блюхера начиналась только с октября 1917 года. Всё, что было до этого, — лишь скупые и туманные рассказы самого маршала, записанные в партийной анкете, да яркие, но непроверенные очерки писателей Паустовского и Черненко.

Следователи взялись за дело с немецкой педантичностью. Они перелопатили архивы, опросили десятки старых рабочих и даже арестовали бывшего жандарма. И что же?

Послужной список Василия Блюхера начинался с октября 1917 года, до этого времени его документальные биографические данные отсутствовали, за исключением подтвержденных сведений о том, что будущий советский маршал воевал в Первую мировую и дослужился до унтер-офицера. В справке особо отмечается, что сам Блюхер о своем дореволюционном прошлом распространяться не любил, а если и говорил, то туманно.

Чекисты проанализировали содержание регистрационного бланка члена ВКП(б), заполненного со слов Блюхера при обмене партбилета, и обнаружили серьезные расхождения в биографии маршала. Не отыскали никаких сведений о том, что в Санкт-Петербурге юный Блюхер служил мальчиком в мануфактурном магазине Клочкова, а также работал на франко-русском заводе «Берда» (хотя служащие ленинградского УНКВД переворошили в местном архиве 6 паспортных книг, 2 книги-списка и общую картотеку рабочих и служащих предприятия с 1905 по 1917 годы).

Аналогичная ситуация сложилась и с исследованием документов Мытищинского вагоностроительного завода (1909-1910 годы) – и там фамилии Блюхера среди рабочих и служащих не оказалось. Блюхер сообщал о себе, что в 1910 году участвовал в забастовке рабочих завода и был арестован. Чекисты просмотрели полицейский список арестованных (небольшой, всего 6 зачинщиков) – искомая фамилия вновь отсутствовала. Исследовали архивные документы Бутырской тюрьмы того времени, и даже за последующие годы – результат тот же.

Сотрудники УНКВД опросили 9 старых рабочих Мытищинского вагоностроительного завода, большинство из которых до революции 1917 года были активными подпольщиками, участвовали в забастовках. Блюхера никто не вспомнил. После бесед с рабочими чекисты вышли на бывшего жандарма Капустина, до революции «курировавшего» вагоностроительный завод. Капустина арестовали и допросили по поводу Блюхера. Капустин рассказал, что очень удивился, прочитав в «Известиях» о мытищинском прошлом маршала – уж он-то, надзиратель за предприятием, должен был помнить всех бунтовщиков. Блюхера среди них точно не было.

Не отыскался слесарь с такой фамилией и в архивах Казанской железной дороги за 1913-1914 годы. А завода Остермана в Казани, где по словам Блюхера, он работал слесарем несколько месяцев в 1916-1917 годах, и вовсе не существовало. Не трудился Блюхер механиком (равно как и кем-либо другим) на маслобойном заводе в городе Петровске Саратовской губернии в 1917 году.

Сотрудники НКВД обнаружили множество нестыковок в биографических данных, упомянутых публицистами Паустовским и Ананьевым, эти сведения вступали в противоречия с информацией в регистрационном бланке члена ВКП(б) Василия Блюхера.

... Историки до сих пор спорят, что же на самом деле делал до революции Василий Блюхер. Есть даже версия, что он был ротмистром австро-венгерской армии графом Фердинандом фон Галеном, попавшим в русский плен в Первой мировой войне. Но документального подтверждения данная гипотеза не имеет.