Почему тирольскую герцогиню называли самой уродливой женщиной в истории

Маргарита Тирольская (нем. Margarete von Tirol, 1318–1369) вошла в популярную культуру под прозвищем Маульташ. В массовом пересказе оно почти автоматически означает «безобразная герцогиня». Но с исторической точки зрения перед нами пример того, как репутация политического игрока в XIV веке превращается в устойчивую карикатуру — и как поздняя живопись и пропаганда сильнее документов.

Современные историки сходятся в одном: достоверных оснований считать Маргариту «самой уродливой женщиной в истории» нет. Зато есть основания видеть в этом ярлык, рожденный из политического конфликта, церковных санкций и династической войны за Альпы.

Тироль в XIV веке: почему этот «угол Европы» был лакомым

Тироль в XIV столетии — не романтическая провинция, а стратегический узел. Через перевалы шли торговые пути между Северной Италией и немецкими землями. Контроль над тирольскими дорогами означал деньги (пошлины), влияние и военный коридор через Альпы.

Маргарита унаследовала эти земли от отца — герцога Генриха Каринтийского (Генриха Богемского), который умер в 1335 году. Ей было около 17 лет. Почти сразу вокруг наследства началась борьба крупных домов: Люксембургов, Виттельсбахов и Габсбургов. Этот фон важен: дальнейшие события вокруг её браков — не «скандальная хроника», а часть большой политики империи.

Первый брак: Люксембурги, мальчик‑муж и династический тупик

Ещё подростком Маргариту выдали за Иоанна Генриха Люксембургского — младшего сына короля Богемии Иоанна Люксембургского. В разных реконструкциях брак датируют концом 1320-х – началом 1330-х; ключевое — что союз был заключён в интересах Люксембургов, которые стремились закрепиться в Альпах.

Этот брак оказался проблемным. Источники и исследования описывают ситуацию жёстко: отношения между супругами были конфликтными, а власть мужа воспринималась как навязанная. В результате Маргарита сделала ход, который по средневековым меркам был взрывом.

1341 год: «закрытые ворота» и политическая революция

В 1341 году Маргарита фактически разорвала союз с Иоанном Генрихом. В хроникальной традиции закрепился сюжет, что мужа не пустили в замок, после чего он был вынужден покинуть землю. Историки спорят о деталях эпизода, но общий результат несомненен: Люксембурги утратили Тироль.

Это было не просто «разводом». Это был вызов системе, где женщина‑правительница должна была быть проводником чужой династии, а не самостоятельным игроком. И именно с этого момента начинается фабрика её демонизации.

Второй брак: Людвиг Бранденбургский и конфликт с церковью

В 1342 году Маргарита вышла замуж за Людвига V Бранденбургского (Людвига Старшего) — сына императора Людвига IV Баварского из дома Виттельсбахов. Брак немедленно приобрёл международное звучание: Тироль переходил в орбиту Виттельсбахов.

Но проблема была в том, что первый брак канонически ещё считался действительным. Вследствие этого Маргариту и Людвига обвиняли в нарушении церковных норм; последовали санкции. В политическом языке XIV века это означало: противники получили моральную дубину, которой можно бить по легитимности правительницы.

И вот здесь важно: прозвище, слухи о «распутстве», рассказы о «безобразии» — это не салонные сплетни, а оружие в борьбе за землю, доходы и перевалы.

Откуда взялось «Маульташ» и почему оно не равно «уродство»

С прозвищем Маульташ ситуация запутанная — и именно поэтому опасно переводить его в лоб как «уродина».

Слово Maultasch в источниках трактуют по‑разному. В поздней традиции его связывали с грубым намёком на рот (Maul) или с обидными смыслами. Есть и версии о топонимическом происхождении (связь с названием места/замка), и трактовки как политической клички. Современная медиевистика относится к буквальному «диагнозу внешности» скептически: прозвище могло быть оскорблением, но не обязательно описанием реального лица.

Главное: портретов прижизненного времени, которые можно уверенно считать достоверными, нет. А всё, что массовый зритель считает «лицом Маргариты», — чаще всего поздние изображения.

«Самая уродливая»: как поздняя живопись «нарисовала» репутацию

Наиболее знаменитый «портрет» Маргариты — изображение, где она показана с грубо искажёнными чертами. Именно оно закрепило легенду о «самой уродливой женщине».

Проблема в том, что такие изображения относятся к более поздней традиции и отражают не столько внешний облик, сколько идею: показать правительницу как морально «испорченную» — значит подчеркнуть, что её власть сомнительна. В Средние века и в раннем Новом времени телесное безобразие легко превращали в знак греха. Этот приём хорошо описан в исследованиях по средневековой политической символике и визуальной культуре: уродство на картинке часто служило политическим аргументом.

По сути, Маргариту сделали «уродливой» не зеркало и не врач, а пропаганда, пересказанная искусством.