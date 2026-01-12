«Перенастройка» системы. Почему расстреляли генерала Виктора Абакумова?

Принято обвинять Иосифа Сталина в репрессиях и расстрелах. Однако и после его смерти маховик, запущенный еще в 20-е годы прошлого столетия, сразу останавливать никто не собирался. И это стоило жизни бывшему руководителю «СМЕРШа» и министру госбезопасности Виктору Абакумову. О причинах расстрела выдающейся личности отечественной контрразведки MIR24.TV рассказал историк.

Noblesse oblige

Странная аббревиатура «СМЕРШ» в советские годы была способна вызвать мурашки у каждого, кто произносил это шипящее грозное слово. Изначально предлагалось назвать несколько структур контрразведки «Смеринш» («Смерть иностранным шпионам»), но в итоге было создано Главное управление контрразведки «Смерш» НКО СССР. Возглавил его комиссар госбезопасности 2-ранга – Виктор Абакумов.

Казалось бы, безграничное влияние и авторитет были защитой от каких-либо подозрений. Но в 1951 его обвинили в государственной измене и участии в сионистском заговоре, более известном как Дело врачей-отравителей. Жизнь его оборвалась по решению суда, прошедшему в закрытом режиме, 19 декабря 1954 года в скорбном Левашово Ленинградской области.

Историк Никита Пантелеев специализируется на проблемах военных конфликтов первой половины ХХ века. Он ответил на самые важные вопросы, интересующие многих.

Кем он был начальник советских контрразведчиков?

Никита Пантелеев, историк:

Виктор Семенович Абакумов заметная фигура в истории советских органов безопасности. Он возглавлял Главное управление контрразведки «СМЕРШ в 19431946 годах, а затем был министром государственной безопасности СССР в 19461951. Объясняя его расстрел в декабре 1954 года, в публичных дискуссиях нередко вспоминают отдельные эпизоды начала 1950-х, однако в историографии чаще обращают внимание на более широкий контекст: на то, как в позднесталинской и раннепослесталинской политической системе менялись приоритеты и баланс сил вокруг силовых ведомств.

Каковы были его функции?

Никита Пантелеев:

Положение руководителя спецслужбы в такой модели власти сочетало высокий ресурс влияния и одновременно крайнюю зависимость от текущей линии руководства. Как правило, глава ведомства выступал исполнителем решений верховной власти и отвечал за «практическую сторону сложных дел прежде всего за организацию работы аппарата и выполнение поручений. При этом по мере накопления резонансных расследований и внутри аппаратных конфликтов возрастали и риски для самого руководителя: вокруг него неизбежно концентрировались претензии, конкуренция и взаимные обвинения.

Бумеранг

Когда наступил перелом в его карьере?

Никита Петров:

Поворотным моментом для Абакумова стал арест в 1951 году. Формулировки обвинений и акценты в деле менялись на разных этапах, что многие исследователи связывают с внутриведомственной борьбой и перераспределением влияния в силовом блоке. В подобных ситуациях важными оказывались не только юридические детали, но и то, какая группа получала возможность задавать трактовку событий и контролировать следственные процедуры.

То есть после смерти Сталина суд еще шел?

Никита Петров:

После смерти Иосифа Виссарионовича Сталина в 1953 году дело Абакумова оказалось в новой политической ситуации, когда руководство одновременно стремилось обозначить дистанцию от части практик предшествующего периода и сохранить управляемость силовых структур. На этом фоне суд и приговор бывшему министру могли восприниматься как элемент пересмотра и «перенастройки системы: демонстрация новых рамок допустимого в работе органов и сигнал о персональной ответственности руководителей. В итоге Абакумова нередко рассматривают как пример того, насколько судьба руководителя спецслужбы в СССР зависела не только от его карьеры, но и от перемен в политической конъюнктуре и аппаратных раскладов.