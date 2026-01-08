Сколько раз Высоцкий чудом избегал смерти

Владимир Высоцкий ушёл из жизни 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет. Но судьба не раз испытывала его на прочность задолго до этой даты. Поэт и актёр неоднократно оказывался на волоске от гибели, чудесным образом избегая её или буквально возвращаясь с того света.

Детская игра со смертью

Детство Высоцкого пришлось на послевоенные годы, когда неразорвавшиеся снаряды продолжали собирать свою страшную жатву. По воспоминаниям врача Зинаиды Агеевой, однажды Володя с друзьями нашёл такой снаряд и решил его «обезвредить». Прогремевший взрыв покалечил его приятелей, но самого будущего барда словно обошла стороной — он отделался лишь опалёнными волосами и бровями. Первый смертельный риск завершился лишь сильным испугом.

Риск как стихия: «Штрафной удар» по судьбе

Врождённая тяга к опасности не оставила его и во взрослой жизни. В 1963 году на съёмках комедии «Штрафной удар» Высоцкий, исполнявший роль гимнаста-наездника, настаивал на выполнении трюков без дублёра. Одним из них было сальто-мортале из седла на полном скаку.

«Трюк очень опасный», — признавался позже артист.

Однажды страховка не сработала, и он тяжело травмировался, долгое время хромал, но вновь избежав рокового исхода.

Русская рулетка на колёсах

Страсть к скорости и автомобилям стала для Высоцкого ещё одной опасной игрой. Он не просто быстро ездил — он испытывал судьбу. Художник Борис Диодоров вспоминал, как Высоцкий, мчась по шоссе, произнёс: «Интересно, свернул бы тот другой или нет?». По некоторым данным, за свою жизнь бард пережил более десяти серьёзных аварий. Удивительно, но в то время как его пассажиры получали переломы и сотрясения, сам Высоцкий отделывался лишь царапинами.

Пагубное пристрастие

Поведение Владимира Высоцкого на дороге усугублялось злоупотреблением алкоголем, а потом и пристрастием к наркотическим веществам. И эти привычки тоже не единожды подводили артиста к краю могилы. Друг Высоцкого, Валерий Янклович, делился, что в 1979 году, находясь в Бухаре, бард рано утром отправился искать «лекарство».

На местном базаре он раздобыл какую-то капсулу, наполненную обезболивающим средством для удаления зубов. Высоцкий сделал себе укол, после чего наступила клиническая смерть. Владимира Семеновича реанимировал тогда приятель-врач Федотов.

Больной человек

Понятно, что такой образ жизни пагубно отражался на здоровье Владимира Высоцкого. Актриса Алла Демидова в своих мемуарах «Владимир Высоцкий, каким знаю и люблю» писала:

«В интервалах между своими сценами он прибегал в мою гримерную, ближайшую к кулисам , и его рвало в раковину сгустками крови».

Подобное случалось с Высоцким не раз. Об этом говорила и его жена Марина Влади. В очередной раз, когда она вызвала супругу скорую помощь, его не хотели забирать: мол, все равно умрет. Но Влади добилась, чтобы Высоцкого доставили в больницу. Оказалось, что в горле порвался сосуд. Во время операции он снова пережил клиническую смерть. Это было за 11 лет до кончины артиста, который ушел из жизни в 1980 году от сердечно-сосудистой недостаточности.