Сергей Королев: гений, который изменил ход истории

Его имя долгое время было государственной тайной, но его достижения изменили ход истории. В России отмечают 119-летие Сергея Королева - легендарного главного конструктора, ученого, без которого не было бы ни первого спутника, ни полета Юрия Гагарина, ни первого выхода в открытый космос. И много чего другого тоже не было бы.

© Архив РАН

В недрах ОКБ-1, которое возглавлял Сергей Королев, разработаны все космические проекты, осуществленные в первые десятилетия космической эры. Он по праву считается первопроходцем многих основных направлений развития отечественных ракетного вооружения и ракетно-космической техники, обеспечившей стратегический паритет и сделавшей наше государство передовой ракетно-космической державой.

Нобелевскую премию Сергей Павлович Королев мог получить дважды: за запуск первого искусственного спутника Земли и за полет первого космонавта. Но, говорят, когда Нобелевский комитет предложил назвать фамилию главного конструктора, Никита Хрущев ответил:

"Одного человека назвать нельзя, творцом новой техники у нас является весь народ"…

Как рассказали в своем Telegram-канале сотрудники Архива Российской академии наук, здесь бережно хранятся рабочие записи Сергея Павловича Королева. Так, в сентябре 1962 года, через полтора года после полета Юрия Гагарина, Королев делал заметки о тяжелом межпланетном корабле (ТМК) и тяжелой орбитальной станции (ТОС). Эти записи не официальный отчет, а наброски смелых идей, опередивших время на десятилетия.

Фрагмент рабочих записей С.П. Королева по темам ТМК и ТОС. 1962 г. // Фото: t.me/archive_ras

Мысли главного конструктора уже тогда выходили далеко за пределы околоземной орбиты. Он размышлял о создании "Оранжереи по Циолковскому" для получения "космических урожаев", закладывая основы будущих биорегенеративных систем жизнеобеспечения. Предлагал организовать "орбитальный пояс" из постоянных спутников и "запасных баз" для межпланетных кораблей, предвосхищая концепцию орбитальной инфраструктуры. Детально продумывал "вечный спутник-станцию Луны" и лунную базу, которые должны были служить перевалочным пунктом для полетов в дальний космос…

В этих заметках поднимались и другие ключевые проблемы длительных полетов: защита от радиации, метеоритная опасность, преодоление невесомости и психологическая совместимость экипажа.

Королев прекрасно понимал, подчеркивают в Архиве РАН, что будущее космонавтики определяется не только военно-стратегической гонкой, но и масштабными научными целями освоения Солнечной системы. К сожалению, Королеву не суждено было увидеть реализацию этих планов. После его смерти в 1966 году работы по ТМК были окончательно свернуты, а большая часть проектной документации, как сообщается, так и осталась в секретных архивах.

Тем важнее его рабочие записи, бережно хранящиеся в Архиве РАН, это живая история о том, как человеческий гений предсказывал космическое будущее, подчеркивают в академии.