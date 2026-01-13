Игорь Дятлов: герой самой загадочной истории ХХ века

90 лет назад, 13 января 1936 года, в Первоуральске (Свердловская область) родился Игорь Дятлов. Спортсмен, комсомолец, студент... простой советский парень из рабочей семьи. Свою печальную славу он получил в 1959 году, когда повел группу студентов Уральского политехнического института в лыжный поход на Гору Смерти, откуда никто из них не вернулся. Те события породили 78 конспирологических версий и стали, возможно, самой загадочной историей ХХ века, а роковой перевал, где погибла группа Дятлова, получил его имя. Короткую биографию Игоря Дятлова и детали расследования тех трагических событий в Уральских горах изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

«Это был отличный самоотверженный добрый товарищ, серьезно относящийся к достаточно серьезным вещам, умеющий внести, там где нужно, разрядку дозой юмора... В группе он пользовался большим уважением за вышеуказанные качества, за физическую выносливость, за туристический опыт, за готовность в любой момент к выполнению любого дела». (Выдержка из допроса Моисея Аксельрода, старшего товарища Игоря Дятлова по институту и туризму)

Игорь был вторым ребенком супругов Дятловых — рабочего химкомбината «Хромпик» Алексея и кассира местного клуба имени Ленина Клавдии. В семье было еще трое детей: старший брат Мстислав родился в 1930 году, а после появились две сестры — Руфина в 1938 году и Татьяна в 1948-м. Их детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы, а потому дети Дятловых испытали все тяготы и лишения того времени.

Игорь с раннего детства увлекался радиоделом: у него была небольшая любительская радиостанция и свой позывной. Еще учась в школе, он собрал из граммофона устройство, которое записывало звук на основу от рентгеновских снимков, позже — записывающий магнитофон. Постоянно собирал радиоприемники.

В 1954 году Игорь Дятлов окончил школу с серебряной медалью, и поступил на радиотехнический факультет Уральского политехнического института (УПИ) имени Сергея Мироновича Кирова, в то же время там на строительном факультете учился Борис Ельцин, но, по воспоминаниям родных, знакомы они не были.

Туризмом занимался старший брат, и Игорь вслед за ним тоже увлекся походами, а поступив в Уральский политехнический, стал активным членом секции туризма. В то время этот вид спорта только развивался

Моисей Аксельрод

Очень много для походов Игорь Дятлов делал своими руками: он сшил из двух палаток одну, придумал и вместе с отцом собрал подвесную печь для нее (и палатка, и печь будут участниками того трагического похода), для институтского клуба туристов собрал радиостанцию (ими активно пользовались, но так как на создание собственной радиочастотной сети средств не было, в конце концов забросили). Дятлов хорошо учился, и ему предложили остаться в институте после окончания пятого курса.

Долгие дни и ночи, вместе проведенные у костра, привели к тому, что мы с Дятловым стали друзьями. Моим другом стал человек, который кроме серьезного отношения к туризму (в чем мы с ним сошлись) очень серьезно относился к жизни во всех ее проявлениях: книги, учеба, наука, особенно искусство. Надо отметить его непосредственное выражение таких чувств, как восторг, удовлетворение, радость Моисей Аксельрод товарищ Игоря Дятлова, выдержка из допроса

В повседневной жизни Игорь был совершенно замечательной личностью, пользовался всеобщим уважением и любовью, безусловным авторитетом среди однокурсников и рабочих. Кроме того, будучи с седьмого класса комсомольцем, Игорь принимал активное участие и в общественной жизни — но именно как турист. Он не чурался никакого труда и к пятому курсу овладел инженерным мышлением — что не каждому удается вообще в течение всей жизни.

Слабая подготовка

Но хороший человек — не обязательно хороший руководитель. То, что в быту порождает любовь и уважение, в сложных условиях оборачивается трагедиями. Эту аксиому часто забывают обыватели, но хорошо знают профессионалы.

Игорь Дятлов был амбициозен: за время студенчества он ходил в девять категорийных походов, причем в шести был руководителем групп. Так что очередной, десятый поход, по существующим тогда нормам давал ему право на звание «Мастер спорта СССР». Игорь пользовался полной поддержкой горисполкома, точнее отдела физкультуры и спорта — и для получения значка препятствий не было. А «правая рука» Дятлова Зинаида Колмогорова (в уголовном деле ее фамилию почти везде пишут как КолмАгорова) могла претендовать на кандидата в мастера спорта.

Об этом, судя по материалам уголовного дела, речь шла при подготовке к походу с декабря 1958 года. Всех участников того маршрута в первую же очередь обязали оформить спортивные туристические достижения.

Игорь Дятлов характеризовался как крепкий и амбициозный турист, но фактически он все годы туризма «варился в собственном соку» — для руководства данным походом опыта у него было явно недостаточно, мало внимания было уделено снаряжению Сергей Шкрябач генерал-майор юстиции, в 2015 году проводил проверку по уголовному делу о гибели группы студентов-лыжников под руководством Дятлова

Сергей Шкрябач

Сергей Шкрябач — не только один из самых заслуженных криминалистов СССР и РФ, который расследовал среди прочего пожар в клубе «Хромая лошадь» и дело «Банды Цапков», он еще и опытный турист: участник более 25 восхождений и 20 экспедиций в горах Памира, Тянь-Шаня, Кавказа, Алтая, Восточных Саян, а также на Камчатке и в Заполярье. Именно поэтому его мнение отражает не только криминологический и следственный, но и контрольно-спасательный взгляд. И большинство опытных туристов с его мнением абсолютно согласны.

По утвержденному плану похода группа должна была пройти пять перевалов и подняться на две вершины, но они не взяли с собой ни веревок, ни карабинов, ни страховочных систем, ни ледорубов (или альпенштоков), ни кошек.

Единственный турист с опытом горных походов — и не только в «старых», сглаженных, Уральских горах, но и Кавказских, и Алтайских, к тому же ветеран Великой Отечественной войны — 37-летний Семен (Александр) Золотарев присоединился к группе Дятлова случайно: из-за замены сроков его похода он вынужден был отказаться от участия в нем, но не хотел терять подготовку. У него единственного был ледоруб, найденный позже у палатки.

По паспорту Золотарев был Семеном, но он просил называть его Сашей, и поэтому окружающие часто думали, что его настоящее имя Александр. Именно он, по версии специалистов, поднял тревогу в тот момент, когда заметил признаки опасности — на это указывают следы на месте трагедии

Более того, часть туристов была недовольна Дятловым как руководителем после одного из Северо-Кавказских походов 1957 года — по общему мнению, он окончился неудачно: были неправильно подобраны маршрут, снаряжение, да и участники того похода по характеру оказались сильно несхожими. Так что безупречной репутацию Дятлова как руководителя назвать нельзя.

Подготовка похода, намеченного зимой 1959 года на Северный Урал, хоть и шла больше двух месяцев, но тоже оказалась слабой. Например, никто не изучал погодные условия, а все описывали фразой «мы в прошлом году недалеко оттуда ходили» — так оправдывал все недочеты Евгений Масленников, член маршрутной комиссии Свердловского горисполкома. Хотя, как следует из показаний местных жителей, группа Дятлова знала, что высота 1079 называется Гора Смерти, и была в курсе, почему та получила такое название.

К тому же поход по горам на узких спортивных, а не широких охотничьих (и туристических) лыжах сам по себе был опасен и свидетельствовал о слабой проработке маршрута — за что отвечает руководитель группы. Также показательными являются небольшие инциденты во время самого похода: дежурные пару часов разводили костер, а группа их ждала, двое туристов не просто поссорились, но и устроили состязание характеров, из-за чего повседневные работы, например такие, как пришить к палатке второй тряпичный полог изнутри, чтобы было теплее, сильно затянулись.

Сегодня, изучая материалы уголовного дела, опытные туристы обращают внимание на мелкие, незаметные другим детали и видят, что дисциплина в группе Дятлова хромала, взаимопонимания между участниками не было, а это в сложных условиях — главная предпосылка трагедии.

Путь к перевалу

В итоге план зимнего лыжного похода третьей (высшей в те годы) категории сложности с радиальным выходом, протяженностью 350 километров, комиссия утвердила 8 января 1959 года. Мероприятие было посвящено приближающемуся XXI съезду КПСС, а девизом его стал слоган «Встретим XXI съезд увеличением туристорождаемости!» (ростом числа туристов — прим. «Ленты.ру»).

Кто участвовал в походе под руководством Игоря Дятлова: справка «Ленты.ру» 1. 22-летний Игорь Дятлов, студент пятого курса радиотехнического факультета УПИ — руководитель группы; 2. 37-летний Семен (Александр) Золотарев, уроженец Северного Кавказа, ветеран Великой Отечественной войны, кавалер боевых орденов и медалей с большим опытом походов по лавиноопасным горам Кавказа и Алтая; 3. 24-летний Николай Тибо-Бриньоль, выпускник строительного факультета УПИ, прораб на стройках Свердловска, потомок известных французских горных инженеров; 4. 23-летний Георгий Кривонищенко, выпускник УПИ, инженер секретного предприятия п\я № 817 в городе «Челябинск-40» (ныне производственное объединение «Маяк» в городе Озерск) — топограф; 5. 23-летний Александр Колеватов, студент четвертого курса физико-технического факультета — заведующий снаряжением; 6. 22-летний Рустем Слободин, выпускник УПИ, инженер секретного предприятия — ответственный за ремонт имущества группы; 7. 21-летняя Зинаида Колмогорова, студентка четвертого курса радиотехнического факультета — ответственная за ведение дневника; 8. 20-летняя Людмила Дубинина, студентка третьего курса инженерно-экономического факультета — завхоз группы; 9. 20-летний Юрий Дорошенко, студент четвертого курса факультета подъемно-транспортных машин.

В Советском Союзе не было налаженной системы контрольно-спасательных служб, поэтому туристы перед выходом на маршрут и по его окончании обязаны были давать телеграммы по специально оговоренным адресам — чаще всего в городские комитеты физкультуры и спорта. Даты этих телеграмм назывались контрольными сроками.

В группе Дятлова изначально контрольными сроками указывали 26 января и 9 февраля, но позже по предложению маршрутной комиссии их изменили на 28 января и 12 февраля соответственно.

До 1 февраля маршрут группы Дятлова хорошо известен: и по словам свидетелей, и, главное, по дневникам участников похода — как общим, так и личным. К слову, в дневнике «дятловцев» руководителя время от времени называют Госей. Это прозвище закрепилось за ним еще с детства — бабушка не могла выговорить его имя и звала просто Гося. 23 января группа выехала из Свердловска в Серов, куда прибыла утром 24 января. Вечером того же дня туристы на рабочем поезде (так тогда называли электрички) отправились в Ивдель, куда приехали около полуночи.

Утром 25 января Игорь Дятлов и его товарищи на автобусе доехали до поселка Вижай — точки начала и окончания маршрута. Переночевав в местной гостинице (Доме колхозника), студенты сообщили о выходе на маршрут и около 13:10 на грузовике с открытым кузовом выехали в поселок лесозаготовителей № 41 Ивдельлага.

Переночевав в Доме рабочего, они на подводе отправились в заброшенный поселок Второго Северного рудника, где переночевали. Утром 28 января Юрий Юдин с воспаленной ногой на той же подводе отправился назад, а группа, встав на лыжи, вдоль реки Лозьва пошла на север. Добравшись 30 января до реки Ауспия, дальше в горы туристы пошли по тропе манси.

31 января группа подошла к горе Холат-Сахль и попыталась подняться наверх, но из-за сильного ветра не смогла и вернулась в долину Ауспии, где заночевала

Оборудовав там лабаз (хорошо защищенный от непогоды и зверей временный склад с продуктами, дровами и одеждой), 1 февраля группа вновь поднялась и мимо Высоты 908 подошла к Высоте 1079. Там туристы установили палатку — в 300 метрах от вершины, на склоне с фактическим уклоном 21 градус (по протоколу — 30).

Они вытоптали площадку и уложили ее лыжами. Затем, разложившись и поужинав, туристы стали готовиться ко сну и делали записи в дневниках. По оценкам следователей, сделанным в 1959 году, было около 20:00 по московскому времени.

Пропавшие в снегах

12 февраля 1959 года у группы Дятлова вышел контрольный срок, но телеграмму из поселка Вижай об окончании маршрута никто так и не получил. Правда, забеспокоились о них не сразу, на что было несколько причин.

Во-первых, руководитель группы унес с собой на маршрут тот экземпляр маршрутного задания, который должен был оставить в туристической секции. Во-вторых, через Юдина Дятлов передал, что контрольный срок переносится на пару дней — до 14-15 февраля. А потом в Свердловске решили, что кто-то из туристов получил травму, что еще больше замедлило скорость движения группы.

По некоторым данным, которые часто упоминаются в печати, но в уголовном деле отражения не нашли, лишь в ночь с 16 на 17 февраля сотрудникам городского комитета спорта (по другим данным — родным туристов) удалось дозвониться до Вижая и выяснить, что группа с маршрута не вернулась.

А тревогу в горкоме спорта и вовсе забили только в пятницу, 20 февраля. Чиновники связались с выпускающим группы, мастером спорта по туризму Евгением Масленниковым. Тот попытался успокоить начальство.

Я сказал, что маршрут сложный, а группа очень сильная, заблудиться не могла, и положение следует считать сложным. Кто-то из участников мог повредить ногу — и группа его вывозит. Или кто-то заболел — и вся группа отлеживается. По их опыту и по их снаряжению тревожиться не стоит Из показаний Евгения Масленникова, выпускающего группы Игоря Дятлова

Первую поисковую группу по маршруту пропавших туристов из УПИ направили в понедельник, 23 февраля. Одновременно на поиск туристов ориентировали местных геологов и три группы манси, которые в соседнем районе пасли оленей. В тот же день из Свердловска на самолете вылетела группа опытных альпинистов, но активные поиски начались только 24 февраля.

Именно тогда из УПИ отправились по разным точкам маршрута еще три группы туристов, а координацию работ взял на себя Ивдельский горком КПСС, где развернули штаб. Также была запрошена помощь военных и внутренних войск МВД. Поисковая группа студента УПИ Бориса Слобцова пошла коротким путем к одной из точек маршрута группы Дятлова — перевалу на Оторен.

25 февраля эта группа случайно наткнулась на палатку Дятлова, которую опознали сразу же: она была очень приметна и своей конструкцией, и печью. Стенка палатки, обращенная вниз к склону, была разрезана, сама она почти полностью заметена снегом, а на коньке, на десятисантиметровом слое снега, лежал фонарик Игоря Дятлова.

Первые жертвы

Поисковики не нашли пропавших туристов ни в самой палатке, ни около нее, но сразу стало ясно — они где-то поблизости: обувь всех туристов, за исключением одного валенка, осталась на месте. Именно от палатки и начали поиски, вести которые поначалу было относительно легко из-за хорошо различимых человеческих следов.

По ним было видно, что люди не паниковали: они спускались вниз организованно и старались держаться вместе

Правда, стоит отметить, что было обнаружено только восемь пар следов — семи пар босых ног и пары валенках. Идя по этим следам, поисковики спустились вниз, на северо-восток от палатки.

Там им в глаза бросился отдельно стоящий кедр, нижние ветки которого на высоте 5-5,5 метра были срезаны. Под этим кедром днем 26 февраля нашли тела 23-летнего Георгия Кривонищенко и 20-летнего Юрия Дорошенко, которого сначала приняли за другого туриста.

Через несколько минут на склоне, на прямой линии, соединяющей кедр и палатку, но в 300 метрах выше нашли тело Игоря Дятлова — он как бы приобнимал ствол маленькой березки, но не касался его. А вечером того же дня служебные собаки отряда внутренних войск еще в 330 метрах выше по склону, на той же прямой нашли тело 21-летней Зинаиды Колмогоровой.

По факту обнаружения этих четырех тел 26 февраля 1959 года прокурор города Ивдель, младший советник юстиции Василий Темпалов возбудил уголовное дело.

Здесь важно сделать отступление: согласно уголовному кодексу 1923 года, который действовал в то время, уголовное дело могло быть возбуждено только при наличии явных признаков преступления

Но само обнаружение тел студентов таким основанием не являлось — по меньшей мере до вскрытия, поэтому дело почти наверняка было возбуждено лишь после согласования с райкомом и обкомом КПСС. К тому же прокурор Темпалов не мог похвастаться богатым следственным опытом — он делал карьеру как надзорник.

Тем не менее следственные действия в тот момент он стал проводить лично, что сказалось на их качестве.

В стадии глубокого промерзания

Прокурор Темпалов вылетел на место происшествия и 28 февраля начал составлять протоколы осмотров тел и палатки. В это время пространство между палаткой и кедром стали прочесывать. Для этого использовались так называемые снежные щупы — полутораметровые металлические пруты. Именно с их помощью 5 марта между телами Дятлова и Колмогоровой было найдено тело 22-летнего Рустема Слободина.

Поиски надо было прекращать до апреля, до схода снега или хотя бы его оседания. Мы обследовали около 50 тысяч квадратных метров склона, на каждый метр делая от 7 до 11 проколов снежными щупами, и ничего не нашли. Притом погодные условия были очень сложными, видимость часто не превышала пяти метров Евгений Масленников в 1959 году — руководитель поисковых групп

Однако партийные и советские органы Свердловской области согласие на прекращение поисков (пусть и временное) не дали — они постановили чаще менять спасателей, но розыск не останавливать ни на минуту. В итоге весь март и апрель 1959 года шли активные и довольно-таки бессмысленные работы.

Толщина снега в районе поисков достигала трех метров, а все доступные места были проверены многократно. Только в первых числах мая потеплело, началось интенсивное таяние снега — и возле кедра обнажились обрывки и обрезки одежды. Внимательно исследовав этот район, поисковики (в том числе опытные манси) нашли ложбину ручья.

Эта ложбина была занесена снегом на высоту более 4,5 метра. Именно там сначала обнаружили сплетенный из тонких пихт настил размером 1,5 на 2 метра — популярное у туристов самодельное укрытие. На нем лежала одежда, но тел не было. А 4 мая в шести метрах ниже по течению ручья показалась голова 20-летней Людмилы Дубининой. Тело девушки находилось в положении стоя, а грудью она опиралась на уступ, образующий водопад.

Там же несколько минут спустя нашли остальных пропавших, погруженных в ручей

23-летний Александр Колеватов и 37-летний Александр Золотарев лежали, будто обнявшись. Тело 24-летнего Николая Тибо-Бриньоля находилось чуть в стороне от них.

Всех участников группы Дятлова нашли в стадии глубокого промерзания. Почти все, кроме Золотарева и Тибо-Бриньоля, оказались разуты, на многих была срезанная с Дорошенко и Кривонищенко одежда — так, шерстяными брюками последнего была обернута нога Дубининой.

«Дятловцы» старались держаться

Судебно-медицинское вскрытие первых участников группы Дятлова, проведенное 4 марта, не выявило признаков преступления — по заключению эксперта, их жизни унесло переохлаждение. Затем, 8 марта, исследовали тело Рустема Слободина — причиной его летального исхода также назвали переохлаждение, при этом у него нашли закрытую черепно-мозговую травму. Правда, она не состояла в прямой причинно-следственной связи с летальным исходом.

9 мая 1959 года было произведено вскрытие и остальных туристов. Как оказалось, Александр Колеватов замерз, но у его товарищей нашли множественные повреждения: переломы ребер, костей свода и основания черепа, а также обильные внутренние кровотечения.

Как ни странно, наружные признаки внутренних травм в описаниях отсутствовали

Эксперт уточнил, что все травмы были «следствием воздействия большой силы» — так в то время называли повреждения от техники или от стихии, но не от действий человека.

Когда выпадает мягкий снег, и по нему идут люди — то их следы спрессовываются. Если после этого подует ветер или резко потеплеет, то мягкий снег исчезнет первым, а спрессованные отпечатки останутся как «негатив» — выступающие над поверхностью следы. Именно такие следы спустя месяц после гибели группы Дятлова нашли спасатели возле горы Холат-Сахль. //

Фото: материалы уголовного дела

Специалисты пришли к выводу, что всех туристов не стало рано утром 2 февраля — спустя 8-10 часов после последнего приема пищи, который, по данным следствия, был около 20:00 1 февраля. При этом, как посчитали следователи, группа Дятлова сгинула из-за причин, не связанных с «противоправными действиями третьих лиц».

При содействии опытных туристов, которые первыми оказались на месте происшествия и внимательно исследовали оставленные следы, удалось восстановить картину произошедшего: Тибо-Бриньоль как дежурный по лагерю и Золотарев вышли из палатки через вход. А вскоре все остальные, разрезав стенку палатки и не обуваясь, последовали за ними.

Сначала туристы отбежали в сторону к юго-востоку от палатки, а затем организованно стали спускаться вниз, к долине реки Ауспия, причем стараясь держаться вместе. Примерно в 1,5 километра от палатки они нашли небольшую ложбинку, в которой разожгли костер и стали оборудовать временный лагерь. Именно там ушли из жизни Дорошенко и Кривонищенко.

После этого остальные участники группы срезали с них часть верхней одежды, чтобы утеплиться

Затем группа разделилась: часть туристов попыталась вернуться к палатке — скорее всего, ориентируясь на свет фонарика, оставленного Дятловым. Вторая часть в стороне стала оборудовать более-менее постоянную стоянку.

Согласно выводам туристов, все действия носили организованный характер, но главной загадкой до сих пор остается то, что вызвало панику у молодых людей и заставило их разутыми бежать из палатки через разрезанную стенку.

Необъяснимая паника

Ключ к загадке, связанной с паникой участников группы Дятлова, энтузиасты, не удовлетворенные официальными версиями, ищут до сих пор. Именно поэтому появлялись и проверялись самые разные версии того, что могло произойти на склоне горы Холат-Сахль 2 февраля 1959 года.

К примеру, одна из версий гласила, что на туристов напали сбежавшие из ГУЛАГа заключенные. Проблема была в том, что подходящих под эту версию побегов просто не было, тем более что бежать из лагеря зимой равносильно самоубийству.

К тому же никакие ценности у туристов не пропали — в том числе найдены две тысячи рублей наличными и фляга с медицинским спиртом

Особо исследовалась версия о нападении манси, причем по разным мотивам — от грабежа до мести за проникновение на землю, священную для местных жителей. Но она не подтвердилась: во-первых, манси очень хорошо относились к русским и не раз спасали людей, попавших в беду.

Во-вторых, священные для них земли были в других местах, а перевал у горы Холат-Сахль у манси как раз считался местом нехорошим. Наконец, узнав об исчезновении группы, несколько семей манси по своей инициативе отправились на поиски туристов.

В итоге 28 мая 1959 года прокурор-криминалист Свердловской областной прокуратуры Иванов вынес постановление о прекращении уголовного дела

Официальной причиной такого решения стало «отсутствие состава преступления»: Иванов пришел к выводу, что группу Дятлова погубил ураган.

Таких ветров, как в начале февраля 1959 года, я в этих местах не припомню. Ветер поднимал массу снега и наносил сугробы, на открытых местах были занесены дороги Василий Попов начальник части связи Вижайского лесоотделения на допросе в 1959 году

С заключением прокуратуры были абсолютно согласны как свердловские туристы, так и местные жители.

Я как охотник с малых лет эти места знаю хорошо и помню: были случаи, когда там от сильных ветров погибали люди. Мне самому приходилось бывать там — во время ветра мы до шести дней без пищи сидели в лощинах и ожидали, когда он кончится. Люди могли сгинуть в том числе из-за того, что их сносил ветер Иван Пашин лесник Вижайского лесничества на допросе в 1959 году

Версии конспирологов

Между тем в уголовном деле о трагедии на склоне горы Холат-Сахль есть моменты, которые особенно волнуют конспирологов: например, упоминание о странных огненных шарах в небе.

Эти шары в феврале-марте 1959 года наблюдали жители Свердловской области. Но уже в 1980-е годы, после рассекречивания многих материалов ракетно-космической программы СССР, стало ясно, что явления, которые наблюдали на Северном Урале 2 и 17 февраля, а также 25 и 30 марта, совпали по времени с запусками ракет с космодрома «Байконур» и полигона «Капустин Яр».

Надгробие на могиле членов группы Дятлова. Михайловское кладбище Екатеринбурга. Инициалы и фамилия Золотарева, а также инициалы Дорошенко выбиты с ошибками

Ракеты запускали примерно в двух тысячах километров от горы Холат-Сахль, а когда они достигали высоты 100-150 километров, то становились видны с Северного Урала. Однако, согласно исследованиям историка космических программ Игоря Маринина, пуски ракет не имели никакого отношения к трагедии с группой Дятлова.

Местонахождение туристов и положение их тел исключают любую возможность летального исхода от факторов ракетных запусков. Например, такой исход от вдыхания паров гептила или других компонентов топлива наступает в доли секунды, а на лицах погибших зафиксирована ледяная корка. Значит, потеряв сознание, они дышали еще некоторое время Игорь Маринин историк космических программ

Как отмечает Маринин, важно и то, что в конце 1950-х годов запуски с космодрома «Байконур» осуществлялись исключительно с запада на восток, а не на север, и даже в случае нештатной ситуации на Северном Урале не могли оказаться фрагменты ракет или космических кораблей.

То же самое касается и запусков с военного полигона «Капустин Яр» в Астраханской области, который располагался в 1,8 тысячи километров юго-западнее от мест, где сгинула группа Дятлова. 2 февраля с полигона действительно запустили баллистическую ракету, но она летела на юг — в сторону Казахстана. А Тоцкого полигона и космодрома «Плесецк» в то время просто не существовало.

Также были опровергнуты версии о запусках на солнечно-синхронные орбиты: первый такой запуск «через север» состоялся только в 2006 году, а до того времени они шли только «через юг» — в сторону экватора.

Ни одна версия о том, что трагедия на склоне Холат-Сахль была как-то связана с ракетно-космической отраслью (советской или американской), не нашла объективных подтверждений ни в 1959 году, ни в наши дни. Правда, есть еще версии об инопланетянах, но я к ним отношусь скептически Игорь Маринин историк космических программ

ЦРУ, йети и инопланетяне

Вторая странность из уголовного дела о произошедшем с группой Дятлова — это физико-техническая (радиологическая) экспертиза, назначенная городской санитарно-эпидемиологической станцией Свердловска после обнаружения тел туристов, причем безо всяких очевидных причин для назначения.

Эта экспертиза показала, что на свитере Дубининой, а также на свитере и шароварах Колеватова фиксировалось бета-излучение в количестве 5-10 тысяч распадов в минуту. На других вещах и одежде участников рокового похода следов радиации не нашли.

Результаты экспертизы были изъяты из уголовного дела и помещены в «особый сектор» прокуратуры Свердловской области как не имеющие к нему отношения

Однако для специалистов причина радиации на одежде двух туристов не была загадкой даже в 1959 году. Дело в том, что 29 сентября 1957 года в Челябинской области на химкомбинате «Маяк» произошел взрывной выброс радиоактивных отходов, известный сегодня как Кыштымская авария.

Вид на перевал Дятлова

Этот выброс породил восточно-уральский радиоактивный след (ВУРС), затронувший Челябинскую, Тюменскую и Свердловскую области — в том числе те места, где в рамках подготовки к покорению Северного Урала студенты УПИ проводили тренировочные походы.

По заключению главного радиолога Свердловской области именно во время этих тренировок одежда участников группы Дятлова и была заражена радиацией. Во всяком случае выборочное заражение исключает версию воздействия радиации на всех участников группы и делает бессмысленными порожденные ею версии.

Впрочем, радиоактивное заражение далеко не самая безумная версия того, что могло произойти с группой Дятлова. Например, одна из версий гласила, что агенты ЦРУ пытались купить одежду Кривонищенко со следами радиоактивного плутония с комбината «Маяк». Но эту попытку пресекли сотрудники КГБ СССР, организовав «контрольную закупку».

А группа Дятлова якобы стала разменной пешкой при столкновении спецслужб

Автор этой теории посвятил ей целую книгу и связал события в логическую цепочку, но при этом продемонстрировал полное незнание как тактики спецслужб, так и возможностей науки в начале 1960-х годов.

Еще дальше пошли авторы другой теории: она гласит, что группа Дятлова стала жертвой нападения нескольких снежных людей (йети), которые родились в концлагере Дахау в результате попыток нацистских врачей скрестить человека и шимпанзе. После освобождения лагеря йети сбежали, добрались до Северного Урала и обосновались там, но группа Дятлова потревожила их.

По понятным причинам эти версии, как и теорию о том, что на туристов напали инопланетяне, следствие оставило без внимания.

В 2018 году, спустя 59 лет после того, как сгинула группа Дятлова, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Наталья Варсегова, представлявшая интересы родственников одного из участников похода, обратилась в прокуратуру Свердловской области с просьбой вновь проверить обстоятельства трагедии. И такая проверка была проведена.

Ее организатором выступил прокурор по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков. По итогам этой огромной работы эксперты пришли к выводу, что причиной произошедшего с группой Дятлова стала сошедшая на них «снежная доска» — небольшая снежная лавина, стронувшая верхний, плотный слой снега.

Причем среди участников похода был лишь один человек с богатым опытом нахождения в лавиноопасных местах — Александр Золотарев. Он услышал звук скатывавшихся снежков — хорошо знакомый ему предвестник лавины, обулся и вышел из палатки вместе с дежурным Тибо-Бриньолем, поскольку по одному в горах не ходят.

Осветив склон, Золотарев понял, что сейчас пойдет лавина, — и дал команду группе резать стенку палатки и спасаться.

Мы на месте происшествия провели эксперимент: эвакуация семи человек через выход палатки занимает 44 секунды, а через разрез — 14 Андрей Курьяков в 2018 году — прокурор по надзору за исполнением федерального законодательства

Туристы, не одеваясь, выскочили наружу и отбежали вправо на 50 метров — под защиту каменной гряды, прикрывавшей от лавины. При этом опытный Золотарев оставил на коньке палатки фонарик — как светящийся ориентир. Однако, скорее всего, этот фонарик засыпало или повернуло снегом — и в темноте участники группы Дятлова не нашли палатку.

Тогда они решили спускаться вниз, идя по лавинному следу. При этом на выступе Золотарев оставил второй фонарик — тоже как ориентир. Внизу они развели костер и попытались организовать лагерь, но двое из них, Дорошенко и Кривонищенко, во время спуска или сразу после него получили травмы.

Возможно, они сорвались с кедра, на который полезли за ветками

В результате их подвижность оказалась ограничена, и они скончались от переохлаждения. А их товарищи сплели навес из тонких пихт и одной березки, после чего группа разделилась. Одна ее часть во главе с Дятловым отправилась к палатке по прямой (вероятно, увидев отсвет фонарика, оставленного на коньке) за едой и обувью. Причем туристы буквально ползли — идти против ветра было невозможно.

Вторая часть группы отошла чуть правее, где стала готовить резервный лагерь. Но повторила ту же ошибку — подкопалась под «снежную доску», которая, сорвавшись, завалила всех.

Согласно заключению микроклиматологов, в районе горы Холат-Сахль погода имеет ярко выраженные особенности: там возникают и усиливаются ветры, дующие от вершины вниз со скоростью до 40 метров в секунду, которые буквально опрокидывают людей и в разы понижают температурный коэффициент

Именно поэтому Высоту 1079 манси называют Горой Смерти — трагические случаи происходили там неоднократно. А люди, оказавшиеся рядом с ней случайно, были вынуждены прятаться в низинах и голодать, пока не стихнет ветер. Об этом на допросах говорили и русские, и манси. Но участники группы Дятлова проигнорировали опасность Горы Смерти — и она их поглотила.

Дефекты расследования

Несмотря на все доводы прокуратуры, родственников туристов не удовлетворила версия о лавине — они считают, что она многое не объясняет и скорее подгоняет факты под выводы. По мнению Натальи Варсеговой, исследование, проведенное с участием прокуратуры, отличается глубиной, но не дает ясности по многим моментам.

К примеру, среди первых спасателей было много альпинистов, но никто из них не выдвинул версию лавины. Во-вторых, если фонарик оставили на коньке перед сходом «снежной доски», то почему его не снесло, а если после — то что мешало сразу откапывать палатку? Наталья Варсегова журналистка

Не согласен с выводами и Евгений Черноусов, адвокат Общественного фонда памяти группы Дятлова. По его мнению, единственная возможная версия трагедии — техногенная.

Впрочем, доподлинно установить, что именно погубило группу Дятлова, сегодня вряд ли получится: сбор и закрепление доказательств по делу проведены из рук вон плохо. Нарушены основные правила криминалистики, нет фототаблиц и качественных осмотров места происшествия.

Протоколы судебно-медицинского исследования сделаны с нарушениями как порядка вскрытий, принятого в те годы, так и требований уголовно-процессуального законодательства. Например, половина протоколов не подписана понятыми, что в то время было обязательным.

И хотя причина смерти — переохлаждение — у специалистов сомнений не вызывает, оформление этих выводов оценивается как крайне небрежное и даже перечеркивающее всю работу.

Все протоколы судебно-медицинских экспертиз написаны под копирку — меняется только рост, вес, одежда и некоторые детали, так что сегодня дать оценку произошедшему с точки зрения судебной медицины не представляется возможным Юлия Солодовник судебно-медицинский эксперт, танатолог с 13-летним стажем

В итоге вопрос о возобновлении расследования уже не стоит — для него просто нет юридически безупречных криминалистических данных.