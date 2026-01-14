ТАСС: причиной смерти ректора школы-студии МХАТ Золотовицкого стал рак

Причиной смерти ректора школы МХАТ Игоря Золотовицкого стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщил источник. Российский актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65 году жизни. Он родился в Ташкенте 18 июня 1961 года, окончил школу-студию МХАТ. В том же году начал играть в спектаклях "Три толстяка", "Попытка полета", "Надежда" и "Тамада". Через несколько лет актерская группа театра разделилась и Золотовицкий оказался в коллективе, которым руководил советский и российский режиссер Олег Ефремов. Позже он участвовал в постановках "Борис Годунов", "Самое главное", "N13" , "Изображая жертву" и "Иванов". В 1989 года начал преподавать в школе-студии МХАТ актерское мастерство, а с 2013 года стал ректором этой школы. Золотовицкий в 2002 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ. Он также снимался в фильмах, спектаклях, руководил творческими проектами, совмещая педагогическую работу с актерской карьерой.