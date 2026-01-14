Николай Королев: зачем советский чемпион сдался в плен немцам

В истории Великой Отечественной войны было множество примеров невероятного мужества, где сила духа и физическая подготовка решали исход боя. Один из самых ярких эпизодов связан с именем многократного чемпиона СССР по боксу Николая Королева, который в партизанском отряде совершил подвиг, достойный сценария остросюжетного фильма.

Путь на ринг: от рабочей окраины к всесоюзной славе

Николай Королев (родившийся Фадеевым) пришел в бокс в 16 лет, сменив рабочих кварталов на спортзал. Его талант, отточенный под руководством бывшего чемпиона Ивана Богаева, быстро дал результаты. Вступив в общество «Спартак», Королев стал грозой ринга: только в 1935 году он провел 17 боев, 12 из которых выиграл, причем 7 — досрочно.

К концу 1930-х он уже был многократным чемпионом страны и дипломированным тренером. Но мирная спортивная карьера была прервана войной.

От неба к лесу: партизанская судьба чемпиона

Призванный в армию в 1939 году, Королев освоил профессию летчика-наблюдателя, но после авиационной аварии и травмы был уволен в запас. Однако спортсмен не остался в стороне: он вступил в знаменитый партизанский отряд Дмитрия Медведева, действовавший в немецком тылу. Здесь его физическая мощь и хладнокровие оказались неоценимы.

Подвиг в кольце окружения: граната и три нокаута

Именно Королеву командир Медведев был обязан жизнью дважды. Самый драматичный случай произошел в районе Клетни, когда отряд попал в плотное окружение. После ранения Медведева Королев взвалил командира на плечи и попытался выйти к своим. Столкновение с немецкой заставой казалось фатальным: боксер осторожно опустил раненого и поднял руки, изображая сдачу.

Его отконвоировали в землянку, где, видимо, готовились к допросу. И здесь чемпион нанес свой главный «удар». Вспыхнувшая ярость и рефлексы взяли верх: Королев отправил в нокаут троих конвоиров, швырнул в землянку гранату, подхватил Медведева и скрылся в лесу. Этот дерзкий побег стал одной из легенд партизанского движения.

Возвращение на ринг и мирная жизнь

Уже в 1944 году, за год до Победы, Королев вернулся в бокс, вновь завоевав звание чемпиона СССР и одержав победы над лучшими тяжеловесами Европы. После завершения карьеры, отмеченной боевыми наградами — орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени, — он посвятил себя тренерской работе. Николай Федорович Королев оставался верен спорту, который не раз спасал ему жизнь, до самой смерти в 1974 году. Его история — уникальный сплав спортивного триумфа и воинской доблести.