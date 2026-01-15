Серафим Саровский: в чем главное чудо святого человека

15 января Русская Православная Церковь вспоминает одного из самых известных и любимых русских святых — преподобного Серафима Саровского. Имя преподобного Серафима Саровского стоит в первом ряду среди самых почитаемых русских святых. О том, чему учил старец современников и почему его уроки актуальны до сих пор, рассказал корреспонденту MIR24.TV теолог, руководитель научно-методического центра по миссии и катехизации, старший преподаватель Свято-Филаретовского института Кирилл Мозгов.

Почему Серафим Саровский оказался так почитаем в народе?

Кирилл Мозгов: Старец Серафим был почитаем еще при жизни. При рождении его имя было Прохор Мошнин. Уже в 24 года (в 1788 году) молодой человек принял решение посвятить свою жизнь Богу, уйдя в монастырь Саровской пустыни, где и получил имя Серафим и где совершались его аскетические и духовные подвиги.

Наделенный свыше необыкновенным даром прозорливости, он стал духовным наставником для тысяч людей, помогал найти многим ответ на ту духовную жажду, которая может выражаться в неопределенной форме, в чем-то невыразимом и неощутимом, когда человек находится в постоянном поиске себя, но по каким-то причинам не обретает. Преподобный Серафим в своих беседах всегда старался помочь людям находить ответы самостоятельно, чтобы духовные запросы были удовлетворены и то, что конкретному человеку открывает сам Бог, могло найти выражение и воплощение в его жизни. Именно поэтому к нему приходило много народа.

Он всегда был готов выслушать и поделиться своим опытом, утешить человека и направить его на путь, разрешающий его духовный вопрос. Это было актуально как в XIX веке, так и сегодня, когда многие озабочены поиском направления своей духовной жизни. К нему постоянно приходили люди, и это не всегда радовало других монахов монастыря, но Серафим всегда оставался открыт ищущим духовного совета.

Как относиться к историям о чудесах, связанных с именем Серафима Саровского?

К. М.: Любое чудо – это прежде всего свидетельство, а не какой-то фокус. Существует множество свидетельств о чудесных исцелениях безнадежно больных людей как при жизни святого, так и после его смерти. Они совершались по молитвам перед его иконами, после купания в источнике Серафима в Саровской обители. В монастырских записях за почти два века скопилось много таких историй. Однако современная церковь призывает не увлекаться чудесами.

Первое жизнеописание монаха появилось спустя несколько лет после его кончины, задолго до его канонизации благодаря иеромонаху Сергию, лично знакомому со святым. Последующие жизнеописания сильно обогащены различного рода чудесами, которых в первой версии не было.

Особые «украшения» жизнеописанию Серафима Саровского внес монах Иоасаф, который выдавал себя за ученика Серафима, хотя таковым не являлся. Сам Серафим Саровский предостерегал людей от того, чтобы слепо верить всему, что говорил Иоасаф. Падение Серафима в детстве с высокой колокольни, после которого на нем не осталось ни царапины, или кормление медведя из рук – сильно приукрашенные Иоасафом истории, хотя за ними и стоит определенная реальность. Так, история с колокольней имеет реальную основу, зафиксированную в документальных источниках. В них действительно содержится упоминание о том, что, еще будучи мальчиком, Прохор Мошнин поднимался вместе с матерью на вершину строящегося храма и, перевесившись через низкое ограждение, упал с высоты, но не пострадал. О том, какой была высота, не упоминается, так же как ничего не говорится о том, была ли это колокольня или какое-то другое храмовое сооружение.

В чем же заключается главный подвиг преподобного Серафима?

К. М.: «Главное чудо Серафима Саровского – в умении помочь людям черпать смысл и радость в христианской жизни».

Преподобный Серафим жил относительно недавно, и его духовный опыт остается актуальным и для нас: это обращенность к Священному писанию, забота об устроении совместной, общинной жизни верующих, общения между ними, внимание к духовному просвещению. Монах Серафим находил в себе мудрость и смелость собирать своего рода «монастырь в миру» – Мельничную общину, основанную по завету Богородицы и устроенную им на евангельских основаниях. Евангельский огонь, которым горело сердце Серафима, передавался и тем, с кем он общался. Монах регулярно перечитывал Священное писание, в особенности Новый завет, открывая его смысл тем, кто приходил за помощью или советом.

Он говорил о том, что Священное писание – это первоисточник, с которым прежде всего надо сверять свою жизнь, и поэтому завещал ежедневно читать Евангелие. Жизнь самого преподобного Серафима была достаточно сложной, ему было нелегко отстаивать то откровение, которое он получил от Бога, но все же он смог воплотить его и открыть эту возможность духовной жизни для других.

Как понимать его известную фразу «Стяжи дух мирен – и тысячи вокруг тебя спасутся»?

К. М.: В интернете много вариаций этой фразы, среди которых весьма популярной является «спаси себя – и тысячи спасутся». Эта интерпретация в корне не верна, потому как речь идет не о спасении души. Это вольное изъяснение изречения, которое прозвучало в беседе Серафима Саровского с Николаем Мотовиловым. Николай Мотовилов задал святому вопрос о цели христианской жизни, на что получил ответ: «Стяжи дух мирен – и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть преподобный Серафим сделал акцент как раз не на спасении самого себя, а на накоплении, или собирании, в себе мирного духа, который дает человеку возможность быть в общении с Богом и другими людьми.

Общаться и пребывать в мире с тем, с кем ты общаешься, бывает непросто. Через человека, обретшего этот дух, Господь говорит и с другими: именно при помощи человека, находящегося в сотворчестве с Богом, открытого и мирного, спасутся тысячи окружающих его. И сам святой всегда предупреждал идущих к нему за советом о том, что он говорит не от себя, но от имени Бога живого.

Можно ли достичь такого состояния и как это сделать?

К. М.: Возможно. Преподобному Серафиму это удалось, и вся его жизнь – тому свидетельство. Если человек поставит себе цель стяжать мирный дух, то при должном усилии у него все получится. Но дело в том, что часто современный человек ставит перед собой какие-то иные цели, а познание Бога считает чем-то второстепенным, а иногда и вовсе ненужным.

В Евангелии от Марка есть яркий пример того, каким может стать дух человека, если не прилагать усилия к тому, чтобы быть в общении с Богом. Когда ученики пытались исцелить бесноватого мальчика, их попытки не увенчались успехом. На вопрос апостолов, почему они не смогли изгнать из него беса, Христос отвечает им и всем тем, кто озадачен стяжанием духа: «Этой породы не изгнать ничем – только молитвой и постом».

Пост и молитва, так же как обращение к слову Божьему, помогают верующему человеку обрести этот мирный дух и как бы «накопить» его в себе. Поэтому Серафим Саровский всегда обращал людей, пришедших к нему за советом, к Евангелию, подчеркивая необходимость его ежедневного чтения. «Душу снабдевать надобно словом Божиим: ибо слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, им же питаются души, Бога алчущия. Всего же более должно упражняться в чтении Новаго завета и псалтири. От сего бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением Божественным», – отмечал старец.