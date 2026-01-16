Долгожительство — в крови: 120 лет Яхи Хашаговой

Возраст Яхи Хашаговой подтверждается паспортом: датой ее рождения значится 10 сентября 1905 года. Она признана старейшей жительницей России, но может претендовать и на звание старейшей жительницы мира. Для этого ее родным надо отправить документы в международную организацию, определяющую супердолгожителей (от 110 лет и старше). Сегодня на первом месте находится 116-летняя англичанка Эзель Катерхам.

Вековая память

Несмотря на свой почтенный возраст, Яха довольно активна, ходит по дому с тростью и проявляет ко всему интерес. Что-то она уже забывает, может перепутать даты, но самое значительное и важное ее память бережно хранит. Она хорошо помнит отца, который работал председателем колхоза и был несправедливо отправлен в ссылку в Караганду, откуда так и не вернулся. Во время депортации чеченцев и ингушей в 1944 году вся семья Яхи была выслана в Казахстан.

— Я помню, как нас везли в вагонах, не было еды и было очень холодно, — с грустью говорит Яха.

В Казахстане она вышла замуж за парня, с которым познакомилась еще дома.

— Он уже тогда произвел на нее впечатление, — улыбается Арсан, внук Яхи. — Он с братьями зашел к ним во двор в длинном кожаном плаще и кожаных сапогах, что по тем временам было большой редкостью. С тех пор почти век прошел, а бабушка до сих пор об этом рассказывает.

Во время Великой Отечественной войны супруг Яхи был личным конюхом легендарного Героя Советского Союза Мовлида Висаитова. На чужбине Яха с тогда еще будущим мужем встретилась случайно. Чеченцам запрещалось посещать соседние поселения, но он, рискуя жизнью, искал по селам родственников, детей, оставшихся без родителей. Так Яху и встретил. В скором времени они поженились.

— У нас с мужем было 11 детей. В живых осталось шестеро: четыре сына и две дочки, — рассказывает женщина. — Мы часто брали к себе сирот, кормили, поили их. Один из них — Ахмат — вырос в нашей семье. Муж считал, что сыновья должны обязательно учиться, а дочки — быть хорошими хозяйками и помогать матери. Поэтому купил им швейную машинку и гармонь, чтобы не было скучно.

Сама Яха шила до самой глубокой старости, пока не возникли проблемы со зрением. Ее швейная машинка бережно хранится в доме как семейная реликвия.

Чабан и доярка

После реабилитации вайнахского народа семья Яхи переехала в Ростовскую область.

— Мы с мужем работали в овцесовхозах «Приволенский» и «Степновский», жили в удаленной кошаре. Муж был чабаном и кузнецом, я — чабаном и дояркой. Сама делала творог, сметану. Русские соседи, с которыми мы всегда жили дружно, называли меня «тетя Надя». Разведением овец занимались всей семьей, вместе с детьми. Нас часто ставили в пример другим за порядок, чистоплотность и аккуратность. В газетах о нас писали. Даже про пятилетнего сына Ваху — как он встает раньше всех и бежит поить овец, а за ним, как собачка, бегает его ручная лошадь.

Работа чабана непростая. Иногда приходилось уходить в степи на несколько недель, ночевать вместе с отарами. Но эти сложности Яха переносила стойко, а вот уход из жизни супруга стал для нее тяжелым испытанием.

— Когда врачи сказали, что мужа уже невозможно вылечить, я привезла его на родину, в родовое село. Без него тяжело, но я все равно вот дотянула.

После смерти мужа директор совхоза предложил Яхе стать старшим чабаном, но она отказалась — приняла решение перебраться на кошару к брату и продолжила работать там.

— Мама всегда прививала нам чеченские традиции и обычаи. Свое не давала забывать, — с улыбкой делится Асет, дочь Яхи. — Воспитывались мы в строгости. Она и сейчас нам иногда разгон дает.

Долгожительство — в крови

В 90-е большая семья Яхи стала перебираться в Чечню, но вскоре там развернулись военные события. Телефонов тогда не было, и Яха не могла связаться с родными. Для нее это были страшные дни. Сама она вернулась на родину только в 2006 году. Сегодня женщина живет с дочерью Маликой.

— Активность и долгожительство у нас в крови, — говорит Малика. — Мать Яхи умерла в 116 лет. Мне уже 80, но я не могу сидеть на месте — постоянно что-то делаю.

20 внуков и 48 правнуков не дают Яхе загрустить.

История Яхи Хашаговой не только о долгожительстве, но и о стойкости, любви и преданности. Ее жизнь — яркий пример того, как преодолевать трудности, сохраняя при этом душевное тепло и оптимизм.

— Семья для человека — самое главное. И очень важно, чтобы каждый относился хорошо к своей семье, — считает долгожительница. — Самые сложные моменты в жизни — это хоронить своих детей. Я похоронила пятерых. Четверо еще маленькими умерли в Казахстане от тифа и других болезней. Одну дочь похоронила во взрослом возрасте. А самое лучшее время — когда я была рядом с отцом и матерью.

Определенных правил долголетия у Яхи нет. Она непривередлива в еде, всегда предпочитала национальную чеченскую кухню. Сейчас очень любит кукурузную и манную кашу — ест их каждое утро. Но говорит, что вкуса еды, как раньше, уже не чувствует.