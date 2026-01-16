Михаил Горбачев: неизвестные факты о единственном президенте СССР

Михаил Горбачев, ушедший из жизни 30 августа 2022 года, был одной из самых парадоксальных и узнаваемых фигур XX века. Его политическая биография изучена вдоль и поперёк, но за фасадом «архитектора перестройки» скрывался человек со своей частной драмой, маленькими победами и семейными тайнами.

Первая награда: орден, доставшийся «по блату» отца

Детство будущего президента СССР прошло в ставропольском селе Привольное. Как и все деревенские ребята, он с ранних лет работал в поле. В конце 1940-х 17-летний школьник-комбайнёр Михаил Горбачев был представлен к высокой государственной награде — ордену Трудового Красного Знамени.

Однако, как пишет его биограф, лауреат Пулитцеровской премии Уильям Таубман, изначально награждать планировали только его отца, Сергея. Тот, желая разделить успех с сыном, настоял, чтобы и Михаил получил свою часть славы. Так отец стал кавалером ордена Ленина, а его сын — ордена Трудового Красного Знамени. Этой наградой Горбачев гордился всю жизнь и даже носил её, будучи студентом московского университета.

Студент-«диссидент»: как сын крестьянина спорил с системой

Поступление на юридический факультет МГУ стало для него билетом в другую жизнь. В Москве его воспринимали неоднозначно. Сокурсники считали его диссидентом — за то, что он не боялся спорить с преподавателями и открыто высказывать своё мнение. Сам Горбачев это отрицал, но факты говорили сами за себя: однажды он публично упрекнул лектора, зачитывавшего труд Сталина, в неуважении к аудитории. От возможных последствий его спасло лишь «рабоче-крестьянское происхождение» — главный социальный капитал того времени.

Любовь с препятствиями: как Горбачев отбил невесту у соперника

Именно в университете он встретил любовь всей своей жизни — Раису Титаренко. История их знакомства далека от сказки о любви с первого взгляда. На момент встречи с Михаилом у Раисы уже был жених — молодой и перспективный физик Анатолий Зарецкий.

Но родители Зарецкого, люди «из власти», не одобрили его выбора. Анатолий, подчинившись давлению, разорвал отношения. Раиса, тяжело переживая предательство и опасаясь новой боли, поначалу отталкивала настойчивого ухажёра Горбачева. Однако его упорство и искренность в итоге растопили её недоверие, положив начало легендарному для СССР союзу двух интеллигентов, продлившемуся почти полвека.

Фиалки и анекдот: интимный мир семьи Горбачевых

Семейную жизнь Михаила и Раисы Горбачевых можно смело назвать благополучной. Какой бы критике ни подвергали супругов, они всегда были вместе. Со временем в этой маленькой ячейке общества появились и свои традиции. Так, в сборнике документов «Раиса» под редакцией Б. Д. Мороза, отмечается, что на каждый день рождения Михаил Сергеевич получал от жены один и тот же подарок – букетик фиалок. Как-то раз свой очередной день рождения Горбачев справлял за границей, где Раиса Максимовна никак не могла найти эти цветы. Первая леди буквально поставила всех на уши, пока не отыскала заветный букет. Правда, смысл и значение этой традиции Горбачевых, так и остались их тайной.

Анекдот на поминках

Некоторые биографы не сомневаются в том, что именно смерть Раисы Максимовны сломила Михаила Сергеевича. После ухода супруги, которая умерла от онкологического заболевания в 1999 году, Горбачев стал чаще болеть, так как жена всегда следила за его питанием. Президент СССР и в самом деле тяжело переживал утрату, но старался сохранять присутствие духа. Мало того, даже на поминках первой леди он рассказал анекдот: «Что такое половина первого? Это Раиса Максимовна». Правда, говорят, что никто из гостей тогда не засмеялся.