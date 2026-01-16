«Семейный интернационал»: кем была по национальности жена Сталина

В 2008 году дочь Сталина, Светлана Аллилуева, отказывалась общаться с журналистами на русском. Причину она объясняла просто: её мать, Надежда Аллилуева, «русской не была». Заявление звучало провокационно, но в нем была доля правды. Происхождение жены «отца народов» — настоящая головоломка для историков.

«Мать не была русской»: версия Светланы

За три года до смерти Светлана Аллилуева откровенничала: она ненавидела Советскую Россию и не считала себя русской. Ключ к своей идентичности она видела в матери. «Моя мать не была русской, — утверждала она. — Она дочь немецкой матери и отца — наполовину цыгана. Поэтому она была такой эмоциональной».

В своей книге «Только один год» Светлана писала, что отец был грузином, а мать — «очень смешанной национальности». Но на чем основывались эти детские впечатления? Чтобы разобраться, нужно изучить ветви её генеалогического древа.

Немец, поляк, грузин и украинец: линия матери Надежды

Мать Надежды, Ольга Аллилуева (в девичестве Федорченко), сама была «странной смесью». Её отец, Евгений Федорченко, носил украинскую фамилию, но вырос в Грузии и знал грузинский язык. Его жена, Магдалина Айхгольц, считала себя немкой — её предки переехали в Тифлис из Вюртемберга. Она была протестанткой, готовила немецкие блюда и часто восклицала «mein Gott». Однако её отец, по некоторым данным, был этническим поляком. Таким образом, бабушка Светланы по материнской линии объединяла в себе немецкую и польскую кровь.

«Наполовину цыган»: загадка отцовской линии

Отцом Надежды считался профессиональный революционер Сергей Аллилуев. В мемуарах он писал, что его родители — Яков и Марфа Аллилуевы — были крепостными у помещика-поляка Адама Трежесковского в Воронежской губернии. Фамилия Аллилуевых русская, и малая мобильность крестьян того времени позволяет предположить их русское происхождение.

Но откуда тогда «цыганская» версия? Историк Виталий Жихарев, изучавший корни семьи, указывает, что одна из прабабушек Сергея (жена Трофима или Прокофия Аллилуевых) действительно была цыганкой. От неё в роду унаследовали характерные черты: смуглую кожу, худощавость и огромные черные глаза. Самого Сергея, его дочь Надежду и особенно сына Павла современники находили очень похожими на цыган. Так что заявление Светланы о «наполовину цыгане» — не выдумка, а отражение семейной черты, передававшейся через поколения.

Кто же она? Интернационал по-семейному

Надежда Аллилуева родилась в Баку — на перекрестке культур, где смешение народов было обычным делом. Её родословная — типичный для Российской империи «плавильный котёл». В ней можно найти русские, украинские, грузинские, немецкие, польские и цыганские корни.

По патрилинейной традиции, определяющей национальность «по отцу», Надежду логично считать русской — эта линия шла от крепостного Трофима Аллилуева. Недаром грузинские соратники Сталина называли её «русской женой».

Но для самой Надежды, выросшей в интернациональной семье большевиков, эти расчеты, вероятно, не имели значения. Её муж, Иосиф Сталин, и дети, Василий и Светлана, были продуктом еще более сложного смешения. Как однажды заметил Василий Сталин сестре: «А знаешь, наш отец раньше был грузином». В их мире политическая принадлежность давно заменила этническую. Загадка крови Надежды Аллилуевой так и осталась неразгаданной — возможно, именно такой, какой она и хотела её оставить.