Как один мужчина заставил миллионы поверить в контакт пришельцев и древних людей

10 января не стало Эриха фон Дэникена — одного из главных идеологов палеоконтакта. На протяжении 60 лет этот человек развивал теорию о так называемых древних астронавтах, которые принесли свет цивилизации темным людям каменного века. Исследователем древних визитов инопланетян швейцарец стал не сразу. Сначала он занимался мошенничеством, за что не раз оказывался в тюрьме. Его дальнейшую деятельность многие ученые тоже сравнивали с мошенничеством, но уже совсем на другом поле. «Лента.ру» рассказывает о знаменитом писателе, чьи антинаучные теории оставили глубокий след в современной культуре.

Он просто хотел верить

В интернете можно найти тысячи статей и видеороликов от людей, познавших скрытую истину: учебники истории нам врут, у древних цивилизаций были передовые технологии, а передали им их, конечно, инопланетяне. Все авторы подобных материалов, осознают они это или нет, на самом деле лишь повторяют идеи Эриха фон Дэникена. Именно этот человек популяризировал идею, что ученые не хотят обращать внимания на якобы очевидные следы присутствия инопланетян на Земле в древности.

Он боролся за свои убеждения с особой страстью. За 60 лет весьма сомнительной с научной точки зрения деятельности его взгляды не сдвинулись ни на сантиметр. Дэникен до последнего дня утверждал, что древние египтяне не были способны построить пирамиды без помощи некой сверхцивилизации из космоса, древние перуанцы без нее же ни за что не создали бы знаменитые геоглифы, древние британцы — Стоунхендж и так далее.

Если верить Дэникену, люди не выбрались бы из пещер, если бы не таинственные инопланетяне с их технологиями и желанием сделать из обезьяны человека. Зачем им это было нужно — швейцарец не говорил. И это была одна из главных причин успеха Дэникена — он высыпал перед читателем ворох загадок, но почти ни на одну из них не давал ответа. Только загадочно улыбался и смотрел куда-то в небо.

Тюрьма и первая книга

Эрих фон Дэникен родился 14 апреля 1935 года в швейцарском городе Цофинген. Его отец был владельцем небольшой швейной фабрики, а мать управляла рестораном. Мальчика отдали в иезуитскую школу, где, по собственным словам, он начал сомневаться в церковной трактовке Библии. Его куда больше интересовали астрономия и феномен НЛО.

В 17 лет отец забрал Дэникена из школы и пристроил на работу помощником отельера. Причем случилось это, судя по всему, из-за не слишком пристойного поведения юноши. В частности, в 15 лет он, если верить источникам, украл деньги из кассы скаутского лагеря. Через два года, уже будучи вожатым в том же лагере, он сделал то же самое. С тех пор он больше 10 лет занимался делами не очень понятными и не самыми законными.

Дэникен работал барменом и официантом, а затем, в начале 1960-х уехал в Египет. Там он оказался замешан в некой очень темной сделке по продаже драгоценностей. По возвращении в Швейцарию его отправили в тюрьму на девять месяцев. К тому времени Дэникен был убежден, что инопланетяне в древности посещали Землю, и именно за поисками доказательств этого поехал на берега Нила. Эти изыскания впоследствии лягут в основу его первой и самой знаменитой книги «Воспоминания о будущем»

Книгу долго не принимали издатели, и в итоге ее практически полностью переписал довольно одиозный персонаж — бывший нацистский пропагандист Вильгельм Утерманн. При Гитлере он работал в главном рупоре нацистской партии, газете «Фелькишер Беобахтер».

Писал книгу Дэникен по ночам, работая управляющим отеля в Давосе. Он устроился туда после того, как отбыл срок за египетские приключения. Правда, когда «Воспоминания о будущем» наконец вышли в 1968-м, выяснилось, что последние 12 лет Дэникен занимался мошенничеством в особо крупных размерах. Благодаря подложным документам он получал ссуды в банках.

Деньги начинающий писатель тратил не только на путешествия для исследований и продвижения книги, но и, как писали в прессе, роскошную жизнь. В 1970-м его приговорили к трем годам тюрьмы. Однако успех книги позволил нечистому на руку отельеру выплатить все долги и штрафы. В итоге он провел в тюрьме только около года и вышел на свободу в статусе главного борца с официальной историей и с новой рукописью под мышкой — в камере Дэникен написал свой следующий опус «Назад к звездам».

Успех и плагиат

Обе книги бывшего заключенного стали невероятно популярны и по нескольку месяцев продержались в топе бестселлеров журнала «Шпигель». В США «Воспоминания о будущем» также добились значительного успеха. Начался настоящий бум популярности Дэникена, а искатели непознанного обрели нового гуру.

Популярность трудов швейцарца может несколько озадачить. Дело в том, что теория палеоконтакта была совсем не нова. Ее высказывали еще в начале XX века и даже раньше. В частности, отец космонавтики Константин Циолковский еще в 1920-х писал о возможности посещения Земли сотни и тысячи лет назад представителями внеземных цивилизаций.

Виднейший американский астрофизик Карл Саган и член-корреспондент Академии наук СССР Иосиф Шкловский в своей книге «Разумная жизнь во Вселенной» в 1966 году рассмотрели теорию возможных палеовизитов, правда, оговорившись, что она спекулятивна.

Более того, французский журналист и увлеченный исследователь «допотопных цивилизаций» Робер Шарру напрямую обвинил Дэникена в плагиате, так как тот использовал его идеи, выдав за свои. Дело оказалось настолько серьезным, что в последующих переизданиях «Воспоминаний о будущем» швейцарец добавил ссылки на труды француза.

Известный американский популяризатор науки и скептик Рональд Стори в своей книге-разоблачении о Дэникене 1976 года заявил, что в основу своей книги он положил работу Сагана и Шкловского. Она вышла как раз, когда швейцарец создавал свои «Воспоминания о будущем». Методы исследования Дэникена Стори назвал «энергичным упражнением в избирательном цитировании и искажении фактов, которое наполнено ошибками, основанными на полном невежестве».

При этом стоит помнить, что первая и главная книга Дэникена появилась в очень подходящее время. Человек совсем недавно вышел в космос, а всего через год после публикации «Воспоминаний о будущем» американцы высадились на Луне.

Мир пребывал в космической эйфории, многим ученым даже казалось, что написанное в фантастических романах скоро станет реальностью. Если человек вышел в космос и высадился на спутнике Земли, почему бы не допустить существование древних космических цивилизаций, посещавших нас? И многие допустили.

Слава и критика

В итоге Дэникен стал главным в мире популяризатором идей палеоконтакта. В том самом 1970 году вышел документальный фильм «Воспоминания о будущем», снятый по книге. Эту ленту показывали везде, включая СССР, и номинировали на «Оскар». Позже на основе первого труда Дэникена выпустили комикс, так что популярность теории древних астронавтов и ее швейцарского адепта стала просто невероятной.

И случилось это потому, что он избрал не самую обычную для лжеученых стратегию поведения. Его книги написаны захватывающе и больше напоминают детективы. Дэникен концентрировался на том, что ему казалось непонятным и таинственным, и умел перетащить на свою сторону читателя. Сотни тысяч людей по всему миру купились на это. А ученые откровенно смеялись над швейцарцем, указывая на огромные дыры в его знаниях и логике.

«Каждый раз, когда он видит что-то, чего не понимает, он объявляет это плодом внеземного разума. А так как он почти вообще ничего не понимает, то видит следы внеземного разума по всей планете», – Карл Саган об Эрихе фон Дэникене.

Под пером Дэникена любое небесное явление, описанное в древних текстах, превращается в корабль пришельцев. Любое крупное сооружение древности оказывается создано при помощи таинственной технологии, а каждый бог неизменно становится могучим инопланетянином.

Кроме того, Дэникен легко отказывался от своих прошлых утверждений, если его ловили на лжи или неточностях. Он признавал ошибки, но при этом всегда говорил, что они не наносят вреда самой теории палеоконтакта. Например, он с легкостью отказался от утверждения, что знаменитая нержавеющая железная колонна в Дели была сделана инопланетянами. Это произошло во время интервью 1974 года, когда ведущий указал ему на известные причины сохранности колонны.

В книге «Золото богов» Дэникен написал, что вместе с исследователем Хуаном Морицем изучал знаменитую сеть подземных пещер Куэва-де-лос-Тайос в Эквадоре. По его словам, они нашли много сокровищ, библиотеку металлических табличек с таинственными знаниями и все прочее, что явно указывало на визиты инопланетян.

Мориц в интервью «Шпигелю» вскоре заявил, что ни в какие пещеры с Дэникеном не спускался, они лишь долго беседовали о них. Кроме того, фотографии пещер в книге оказались поддельными. Как и слова Морица о якобы имевшихся там искусственных тоннелях. Дэникен в ответ сказал, что действительно видел библиотеку железных табличек, но несколько приукрасил все в книге.

«Знаете, в Германии говорят, что если писатель работает не с чистой наукой, то ему можно использовать некоторые драматургические эффекты. Театральные приемы. Именно это я сделал», – Эрих фон Дэникен о скандале вокруг книги Золото богов.

Однако в 1978 году, через четыре года после заявлений Морица, Дэникен признался, что в Куэва-де-лос-Тайос вообще не был и всю историю просто выдумал. Все ради драматургического эффекта.

При этом ссылаться в своих книгах и лекциях Дэникен мог на самые сомнительные источники, выдавая их за научные. Например, он не раз цитировал в своих работах «Книгу Дзян», говоря, что она была создана в древнем Тибете.

На самом деле в XIX веке ее состряпала и положила в основу своего учения основательница теософии Елена Блаватская. К древности, как и к Тибету, она имеет такое же отношение, как труды Дэникена к реальности. Специалисты об этом знали, а большинство читателей — нет.

Не гнушался он и откровенными подлогами. В одной из книг он опубликовал фотографии искусно сделанных горшков якобы библейских времен, которые за тысячелетия ничуть не изменились, а значит, были сделаны из загадочных инопланетных материалов.

Правда, журналистам удалось разыскать гончара, который изготовил горшки. Он оказался землянином, очень удивился и обвинил Дэникена в мошенничестве.

Закат славы

Все 1970-е Дэникен купался в обожании адептов и вяло отбивался от нападок ученых. Тем не менее критика сделала свое дело, и его слава пошла на спад. Кроме того, чем больше открытий делали историки и археологи, тем меньше оставалось места для главного тезиса Дэникена: люди древности были дикарями, которые не могли построить грандиозные сооружения, создать выдающиеся произведения искусства и так далее.

Например, во многом благодаря критикам Дэникена большое количество людей узнало, что египетские пирамиды не были такими уж идеальными. Многие из них разрушились со временем, а знаменитая ломаная пирамида в Дахшуре обрела свой необычный облик из-за ошибки или некой аварии, которая вынудила срочно изменить угол наклона стен. Не очень похоже на работу сверхцивилизации из космоса. Да и само строительство огромных усыпальниц не было чем-то невозможным.

Эти факты швейцарец или просто игнорировал, или пытался вплести в свое очень странное видение мира. Как бы то ни было, к началу 1980-х его популярность начала падать, а книги перестали переводить на английский. Но это Дэникена нисколько не смущало. Он продолжал выпускать по новому опусу примерно раз в два года и твердил одно и то же.

И это приносило плоды. Создатели Шнобелевской премии, вручаемой за самые сомнительные достижения в области науки, вспомнили о швейцарце. Он стал первым лауреатом в области литературы в 1991 году.

Тем не менее три года спустя Дэникену удалось снять по своим произведениям 25-серийный фильм «По следам всемогущих». Это в очередной раз возродило интерес широкой публики к палеоконтакту.

Несмотря на всю вторичность концепций, откровенное вранье и полную некомпетентность в вопросах, о которых писал Дэникен, ему удалось стать поистине культовым персонажем. Его влияние прослеживается во множестве популярнейших произведений массовой культуры.

Например, франшиза «Звездные врата» использует идею, что древние боги Египта были пришельцами. Ридли Скотт открыто говорил, что вдохновлялся «Воспоминаниями о будущем», когда работал над фильмом «Прометей».

Многие серии легендарных «Секретных материалов» используют концепцию Дэникена. А комиксы Marvel «Вечные» основаны на истории о древней расе сверхлюдей, создавшей разумную жизнь на Земле. Выходить комиксы стали в 1976 году, на пике популярности швейцарца.

Другим плодом его деятельности стал сериал «Древние пришельцы», который выходит с 2009 года и закрываться не собирается. Он напрямую основан на теории палеоконтакта, а Дэникен время от времени появлялся в нем в качестве эксперта.

Парк тайн Дэникена

Последним крупным проектом швейцарца стал парк развлечений Mystery Park («Парк тайн»), который Дэникен при поддержке правительства открыл в 2003 году в городе Интерлакен. Каждый павильон парка был посвящен одной из «загадок древности» по Дэникену. Быстро разразился скандал. Ученые назвали Mystery Park «культурным Чернобылем», а особенное возмущение вызвало то, что рекламировали этот антинаучный заповедник железные дороги Швейцарии.

Впрочем, тут все скоро закончилось. За три года Mystery Park посетило менее 200 тысяч человек. Из-за полного финансового провала «культурный Чернобыль» переформатировали в обычный парк развлечений.

На сайте Дэникена утверждается, что он написал 49 книг, которые переведены на 32 языка и проданы общим тиражом более 80 миллионов копий. Это делает его одним из самых читаемых швейцарских авторов в истории. До последнего времени Дэникен отказывался уходить на покой и колесил по миру, обнаруживая на каждом древнем камне следы пришельцев.

Он охотно общался с последователями на мероприятиях и в сети. Впрочем, в последнее время на его сайте висело печальное сообщение, что из-за проблем со здоровьем 90-летний гуру палеоконтакта отказался от появлений на публике.

Последняя работа фон Дэникена появилась в сентябре 2021-го, была посвящена загадкам египетских пирамид и якобы основывалась на беседах с неким египтологом, разочаровавшимся в официальной науке. Свое имя таинственный собеседник автора, разумеется, скрыл.

Любитель тайн и загадок оставил после себя огромное количество последователей, которые ищут следы древних астронавтов по всему миру и неизменно находят их. Он был действительно талантливым беллетристом, и это, вероятно, стало главным слагаемым его успеха.

Но главной загадкой Дэникена останутся его мотивы. Действительно ли он верил, что до прихода «богов с небес» человек был беспомощным полуразумным существом или выбрал набирающую популярность антинаучную концепцию источником дохода на всю жизнь? Этого мы, видимо, никогда не узнаем.

Впрочем, незадолго до смерти Дэникен в очередной раз заявил, что убежден в своей правоте и обвинил ученых в узости мышления.