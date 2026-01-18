Почему Петр I был погребен только через шесть лет после смерти

Тело императора Петра I, скончавшегося в муках 28 января 1725 года, пролежало непогребённым в Петропавловской крепости почти шесть лет. Эта необычная задержка породила множество слухов, и главным их героем стал ближайший сподвижник царя — Яков Брюс, которого молва называла не иначе как «колдуном» и «чернокнижником».

Сорок дней скорби и путь в крепость

Смерть императора, вызванная, по мнению современных медиков, мочекаменной болезнью и последствиями венерического заболевания, стала потрясением для страны. Прощание с монархом было долгим и торжественным. Его гроб стоял в парадном зале Зимнего дворца, превращённом в «печальную залу» (castrum doloris), целых 42 дня — этот срок позже стал традиционным для похорон Романовых.

Лишь 8 марта 1725 года траурная процессия двинулась в Петропавловскую крепость. Несмотря на лютый мороз, императрица Екатерина I прошла весь путь пешком. Однако прибытие к месту последнего упокоения не означало скорого погребения.

Шесть лет в ожидании: мавзолей, который не построили

В отличие от православного обычая, тело Петра не предали земле. Вместо этого гроб установили в ещё недостроенном Петропавловском соборе. Ответственным за сохранность останков был назначен Яков Брюс — учёный, инженер и астроном, чья репутация человека, «знающегося с нечистой силой», заметно преувеличивала его действительные интересы. Брюс, известный своим скептицизмом (он, например, разумно объяснял «нетленность» мощей естественными причинами), занялся бальзамированием.

По одной из версий, изложенной историком Александром Смирновым, Брюс задумал не просто похороны, а создание величественного мавзолея для основателя империи. В крепости действительно велось масштабное строительство из дорогого гранита и мрамора, о чём упоминали иностранные гости Петербурга. Планам, однако, не суждено было сбыться.

Отставка «колдуна» и забытые останки

В 1726 году Яков Брюс неожиданно уходит в отставку в чине генерал-фельдмаршала. Причины называют разные: от интриг при дворе до нежелания самого Брюса оставаться в политике. По легенде, императрица Екатерина со слезами уговаривала его остаться. Учёный удалился в своё подмосковное имение Глинки, где продолжил ставить опыты.

Его уход, вероятно, и похоронил проект мавзолея. Смерть Екатерины I в 1727 году лишь усугубила ситуацию: её забальзамированное по рецепту Брюса тело также поместили в собор рядом с гробом супруга. Так останки императорской четы пролежали ещё три года в странном подвешенном состоянии — между жизнью и вечным покоем.

Захоронение по указу Анны Иоанновны

Развязка наступила лишь в 1731 году, когда на престол взошла племянница Петра, Анна Иоанновна. Новой императрице были чужды оккультные увлечения и масонские проекты прошлого царствования. Она повелела предать тела Петра и Екатерины земле по христианскому обряду.

Останки были, наконец, захоронены у южной стены собора перед алтарём. Надгробия же появятся над их могилами лишь спустя десятилетия, в 1760-х годах.