Как порнозвезда Чиччолина стала политиком и что она делала в России

Изысканная внешность, умение эпатировать и всегда добиваться своих целей: знаменитую Чиччолину — порноактрису, ознаменовавшую расцвет тяжелого порно в Италии 1980-х — амбиции довели до кресла депутата парламента страны. Однако ни один предложенный ею законопроект так и не был принят, и неудачи поставили крест на ее политической карьере. Не задалась и личная жизнь актрисы: единственный ее полноценный брак продлился лишь пару лет и закончился скандалом. «Лента.ру» вспоминает историю становления одной из самых необычных женщин в европейском кино и европейской политике.

«Милое животное»

«Вы, журналисты, так всем надоели уже. Вы везде компромат ищете, вам везде нужно какую-нибудь гадость… Вы не хотите, чтобы мужчина с женщиной просто так оставались. Вам обязательно набрать компромат: как это так — Жириновский в ночном клубе с порнозвездой. А что, разве плохо, что она стала порнозвездой?» — откровенничал лидер ЛДПР на пороге столичного ночного клуба в ожидании своей гостьи — итальянской звезды фильмов для взрослых Чиччолины.

В Москву она прилетела в статусе бывшего депутата — у Чиччолины за спиной к тому времени были пять лет в кресле итальянского парламента. Встреча с Жириновским оказалась единственным запланированным мероприятием с оттенком официальности. Вскоре она появилась перед ним в светлом платье, с венком на голове и улыбкой на алых губах. Политики обменялись приветствиями и поцелуями. Гостья получила от Жириновского огромный букет огненно-красных роз.

«Цветок Италии в ночной Москве! Лучшая женщина Италии с лидером лучшей партии России» — Владимир Жириновский, бывший лидер ЛДПР

Позже Жириновский не упустил возможности покормить итальянку с рук клубникой. Та в ответ назвала главу ЛДПР «милым животным», мягким и демократичным человеком, добавив, что он «просто великолепен».

Вряд ли в середине 1960-х венгерская девочка Анна из Будапешта догадывалась, что судьба уготовит ей такую насыщенную жизнь, в которой найдется место всему: сотрудничеству с разведкой, карьере сначала в порноиндустрии, а потом — в политике, встречам с самыми знаменитыми, влиятельными и, конечно, богатыми людьми.

Девочка из нищей семьи

Анна Илона (иногда она называется себя Алёной) Шталлер родилась в коммунистической Венгрии в 1951 году и пережила восстание 1956 года, хотя вряд ли его запомнила. В тех трагических событиях мог сыграть какую-нибудь роль ее отец, но не биологический, а тот, которого она всю жизнь звала отцом, — отчим Игнатий, сотрудник венгерского МВД. Настоящий отец Лаcло Шталлер покинул семью, когда девочке было три года.

Имя Лаcло носил и брат Илоны, а ее назвали в честь матери — простой акушерки. Для матери будущей порноактрисы события 1956 года бесследно не прошли: она, убежденная сторонница более мягкого социалистического курса, бежала с детьми в Югославию, где скрывалась на территории пансионата. Скорее всего, это было не столько бегство, сколько длительный отдых.

Повзрослевшая Шталлер вспоминала потом, что там ее хотели купить какие-то местные туристы, однако к подобным заявлениям стоит относиться с долей скепсиса, поскольку многие рассказанные ею истории противоречат друг другу и, возможно, просто были выдуманы эпатажа ради.

«Я была красивой, веснушчатой, худенькой блондинкой с огромными голубыми глазами. Я нравилась людям. Пара сказала, что купит меня и сделает из меня кинозвезду за границей. Моя бедная мать, хотя ей едва хватало денег на еду, посмотрела на меня и ответила: «Это моя маленькая девочка, она не продается»» — Чиччолина

По требованию отчима семейство вернулось в Будапешт, где девочка продолжила жить не так, как можно было бы подумать о будущей порнозвезде: она брала уроки скрипки и фортепиано, занималась классическими и современными танцами, много играла в шахматы — это увлечение она пронесла через всю жизнь.

«Я родилась в традиционной католической семье в период крайней нищеты. Мои младшие братья и сестры, конечно, не были ангелами, но это неудивительно: у моей матери было не очень много времени на нас и совсем мало денег. Таким я запомнила свое детство», — с грустью рассказывала Шталлер.

Многое изменилось, когда девочке исполнилось 13 лет. Ее мать нашла объявление крупного венгерского агентства MTI, искавшего подростка-модель для рекламного проекта. Она сказала дочери:

«Ты такая красивая, тебя обязательно выберут!» — и ее выбрали.

Анна Илона не только начала приносить деньги в дом, снимаясь для производителей детской одежды, но и приблизилась к своей мечте: в детстве она вырезала из журналов фотографии актрис Брижит Бардо, Мэрилин Монро и Джейн Мэнсфилд. Восхищенная их красотой, она пообещала самой себе, что вырастет и обязательно станет великой дивой. В каком-то смысле это обещание она сдержала.

Голубоглазый шпион

В 16 лет девушка по протекции отчима устроилась в престижную гостиницу Intercontinental — в самом сердце Будапешта, с отличным видом на Дунай и с доступом к интуристам. В середине 1960-х в Венгрии это означало примерно то же самое, что и в Советском Союзе: повышенный интерес со стороны разведки. К Шталлер, выполнявшей одновременно функции хостес и официантки, вскоре пришли люди в штатском.

«Два агента секретной службы попросили меня соблазнять клиентов, на которых они указывали. Я должна была идти к ним в номера, заставлять их разговаривать и фотографировать документы, которые находила в их сумках», — вспоминала Шталлер.

Это были местные чиновники и западные дипломаты, арабские бизнесмены и американские политики. К 18 годам она стала опытной шпионкой с необычайно удачным и подходящим ей псевдонимом Katicabogár — «Божья коровка».

Даже удивительно, насколько легко такому ценному сотруднику в 1970 году удалось уехать из Венгрии. Помог брак: со стороны может показаться, что это был холодный расчет, и, возможно, так оно и было, хотя Шталлер говорила, что полюбила не внешность, а душу. Ее мужем стал 44-летний итальянский торговец из Калабрии Сальваторе Меркури. Он был на четверть века старше Анны Илоны, а познакомились они в том самом отеле. Вскоре Шталлер переехала к Меркури в его небольшую квартирку в Милане.

В нескольких интервью Шталлер упоминала, что пошла под венец девственницей. Это еще один пример столь свойственных ей противоречий. Согласно другой истории, ее, еще 16-летнюю, соблазнил темнокожий американец — постоялец гостиницы Intercontinental.

По третьей озвученной версии, своим первым половым партнером она обзавелась и того раньше — в 14 лет. Шталлер рассказывала, что не запомнила имя этого парня, хоть и испытывала к нему искренние чувства.

«Он поцеловал меня в грудь, потом погладил по бедру и продолжил… Я потеряла девственность. Он был очень добр ко мне, мы долго наслаждались друг другом. Я была влюблена в этого парня» — Чиччолина

Как бы то ни было, в начале 1970-х молодая девушка оказалась в Италии. Ее брак распался через несколько месяцев, поэтому его сложно считать полноценным, однако ей удалось быстро получить гражданство. Страна распахнула перед ней свои объятия: окружавшие ее теперь люди не были похожи на тех, кто жил в социалистической Венгрии: они, как вспоминала позже Шталлер, были счастливы, много пели и шутили, а каждая небольшая улочка была полна «пиццей, спагетти, честностью и радостью».

Муза Берлускони

1970-е — время расцвета новоявленной итальянки. После развода она возвращается к карьере модели и переезжает в Рим, где знакомится с плейбоем по имени Андреа. Шталлер думает, что влюблена, парень делает ей предложение, они всерьез обсуждают брак и детей, однако в итоге бойфренд изменяет Чиччолине с ее лучшей подругой.

К тому моменту девушка уже широко известна в узких кругах. Летом 1973 года она знакомится с восходящей звездой итальянского бизнеса и будущим премьер-министром страны — 37-летним Сильвио Берлускони. Очарованный молодой моделью, он приглашает ее провести с ним отпуск в Греции.

«Он определенно не из тех, кто жадничает. Он привез меня в Грецию на своем частном самолете. Мы провели несколько чудесных дней, но у нас не было интимной близости, мы просто провели время как друзья: веселились, ели самую вкусную еду на свете, плавали в бассейне и очень много разговаривали. Берлускони был поистине очаровательным человеком — проницательный бизнесмен с зачесанными назад волосами, уложенными бриллиантином», — рассказывала Шталлер через полвека после той поездки.

«Переспишь со мной?»

В Италии Шталлер также смогла устроиться на римскую станцию Radio Luna. Там она вела по ночам авторскую программу Voulez-Vous Coucher Avec Moi? — «Переспишь со мной?». Похотливые итальянцы звонили в прямой эфир, а Шталлер разговаривала с ними — преимущественно на непристойные темы.

В какой-то момент она начала называть собеседников словом cicciolini, не имеющим аналогов в русском языке, но обладающим множеством значений. Одно из них — это такой «милый пупс», «маленький и пухленький», и, по одной из версий, Шталлер увидела в этом определении схожесть со своими половыми органами. Но сама она настаивала на другом переводе: «обнимаемый» или «тот, о ком хочется позаботиться». Как бы то ни было, именно так Шталлер и ее приятель, пионер итальянской индустрии фильмов для взрослых Роберто Скикки, придумали ее сценический псевдоним — Чиччолина.

Прятать свою внешность Чиччолина не хотела, поэтому вскоре попробовала свои силы на большом экране. Точнее, попробовала присутствовать на этом экране хоть сколько-нибудь значимое время, потому что первую роль она получила еще в 1972 году, вторую — в 1974 году, но то были лишь эпизоды.

В те годы консервативная Италия постепенно сдавалась перед натиском нового времени: жители страны сходили с ума от эротических комедий. Вовсю пробовал свои силы в кино легендарный Тинто Брасс, но лучшим его идеям в этом жанре еще предстояло настояться, поэтому Чиччолина снялась у чуть менее известного режиссера Массимо Тарантини в картине «Лицеистка». Там она исполнила роль второго плана — девушки, влюбленной в одного из главных персонажей.

Тогда такое кино считалось, конечно, чересчур откровенным. Например, получившая широкую известность в СССР немецкая эротическая комедия 1977 года «Греческая смоковница» вообще тянула в представлениях людей того поколения на полноценную порнографию. Однако сейчас оба фильма считаются именно эротикой. Настоящий хардкор появился во многом благодаря Чиччолине.

«Мы со Скикки придумали образ Чиччолины и сломали все стереотипы в Италии, которая все еще была чопорной и клерикальной. Я ходила топлес не только на студии, но и по улицам, импровизируя стриптиз и даря простым прохожим розы. Люди протестовали, на меня писали тонны жалоб из-за непристойного поведения, но я все равно не видела в этом греха: мое стройное грациозное тело было поэзией. Так родилась Чиччолина: прозрачные ткани, цветы, безмятежная улыбка. Гимн сладкому сексу», — вспоминала она о середине 1970-х.

Итальянская пресса рухнула под натиском обаяния Чиччолины, столь не сочетающегося со стандартными представлениями о женской красоте на Апеннинском полуострове.

Она начала появляться на первых полосах местных газет, не забывая сниматься еще и в «нормальном» кино. В том десятилетии Шталлер собрала несколько ролей в триллерах, но восхождения ее звезды в фильмах категории 18+ было уже не остановить.

В 1979 году Чиччолина примерила на себя роль соведущей в программе C'era due volte (аналог использующейся в начале русских сказок фразы «Жил-был однажды...») на крупном канале RAI 2. В эфир девушка приходила в максимально откровенных нарядах.

«Я пела и танцевала, одетая только в прозрачные вуали, позволявшие мельком увидеть мое обнаженное тело, у меня были шикарные платья, я пела с питоном, танцевала с танцорами», — рассказывала она о тех временах.

Рейтинги у программы не потрясали воображение, но были терпимыми. Во время одной из записей Шталлер обнажила левую грудь — прием, которым она будет пользоваться годами, таких фото с ней — десятки, если не сотни. Публика отнеслась к ночным эфирам на RAI 2 с понятным любопытством, но в итоге программа понравилась далеко не всем. В эфир вышли лишь шесть выпусков, но Чиччолине больше и не было нужно: она окончательно стала звездой национального масштаба. Впереди были признание, всенародное обожание и порнография.

«Она воплощала материализацию мечты: секс без греха. Она была новой Евой, которая видела секс как нечто естественное, нормальное, как вода, растения или еда. Ее свежесть и простота олицетворяли собой популярную утопию, а ее тело — эротические фантазии миллионов мужчин» — Кармин Аморосо, режиссер, сценарист

Королева итальянского порно

В 1983 году, ровно через десять лет после того, как Роберто Скикки впервые предложил Чиччолине попробовать свои силы в фильмах для взрослых, а она ответила отказом, вышел полноценный порнофильм с участием Илоны Шталлер «Красный телефон». В 1980-х ее больше не смущал секс под пристальным наблюдением кинокамеры.

Картина начиналась вполне прилично по меркам порно: в начале там появился мужчина в скрывающей лицо черной маске и необычном темно-зеленом костюме, в пиджаке, стилизованном под змеиную кожу. Он вошел в комнату, обильно заставленную фигурами фаллической формы, и подал голубоглазой блондинке скрипку. Непродолжительное время она виртуозно играла на инструменте, но быстро отложила его, поскольку ее заинтересовал половой орган незнакомца в змеином пиджаке.

Дальнейшее описание того, что происходило в «Красном телефоне», звучит шокирующе даже по современным меркам. В этом порнофильме Чиччолина пробовала мастурбировать живым удавом, занималась оральным и анальным сексом и даже практиковала урофагию.

«Богиня излишеств и провокаций, я боролась на стороне дерзости, поп-культуры и гламура против цензуры, респектабельности и ложной скромности», — вспоминала о своей работе в 80-е Чиччолина.

Тем не менее ее плодовитости в качестве любимицы порнорежиссеров современные коллеги по цеху позавидуют едва ли: за всю карьеру она снялась лишь в 23 действительно жестких фильмах. Практически все они были полнометражными и обладали хоть каким-то сюжетом. Сексом Шталлер занималась долго и с любыми партнерами, а не только с мужчинами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Любопытно, что Чиччолина не только сама стала знаменитой, но и помогла другим порноактерам добиться славы. Самый известный из них — итальянец Рокко Сиффреди, поражавший зрителей пуританской Италии огромным половым органом и новаторским подходом к выбору жанров. Занятно, что он, уже став знаменитым, успешно женился, а его избранницей оказалась — нет, не Чиччолина, — а другая этническая венгерка.

Фильмы со Шталлер были очень популярны в то время. «Раковина желаний», «Порно-покер», «Горячее мясо», «Чиччолина номер один», «Шоколадные бананы» — названия картин говорят сами за себя. Каждая из них становилась настоящим событием. Но во второй половине 1980-х ей, судя по всему, стало скучно. И тогда она совершила самый неожиданный поступок в своей жизни — ударилась в политику.

Обнаженный парламентарий

Политическим активизмом Чиччолина увлеклась еще в конце 1970-х. Она не прикладывала каких-то особенно заметных усилий, но числилась одной из основательниц первой итальянской партии зеленых Lista del Sole. Проект не был успешным, поэтому к середине 1980-х Шталлер, уже в статусе главной порнозвезды поколения, переметнулась к радикалам.

В те годы это означало не то же самое, что сегодня. Радикальная партия паразитировала на страхе жителей страны перед возможной ядерной угрозой и выступала против развития мирного атома. Новые соратники Чиччолины продвигали также идеи верховенства прав человека и призывали к выходу Италии из всех военных союзов, в том числе из НАТО. Не забывая, конечно, и о зеленой повестке.

Шталлер баллотировалась от столичного округа Лацио, в котором в итоге набрала около 20 тысяч голосов. Ее результат на выборах был вторым во всей партии, большее доверие итальянцы выразили лишь лидеру радикалов Марко Паннелле.

Она верила, что люди разглядели в ней живой ум, однако победа почти наверняка стала следствием яркой кампании, во время которой обнаженная Чиччолина разъезжала по городским улицам в красном кабриолете.

Так в 1987 году она стала первой в мире действующей порнозвездой — депутатом национального парламента. Во время предвыборной агитации она нередко появлялась на публике с розовым плюшевым мишкой или питоном. Одного из питонов постигла страшная судьба: он был убит собственной едой — заброшенной в террариум мышью. Еще одним неизменным атрибутом актрисы стал венок из живых цветов на волосах.

«Цветочный венок символизирует победу, почести, исполнение желаний, совершенство, бессмертие и величие, как и Чиччолина. Я ношу его, потому что чувствую себя сошедшей с картины Боттичелли. Я обожаю Боттичелли, и для меня венок — символ, воплощающий его искусство. Я утонченная и очень интимная интерпретация мифа о рождении весны, и в этом заключается мое послание: любовь и секс, дарующие новую жизнь», — пространно объясняла она свой выбор.

При этом ставить на паузу карьеру в кино из-за политики Чиччолина не планировала — а закон того и не требовал. К тому времени актриса, которой уже исполнилось 36 лет, перестала играть в обычном кино. Впрочем, и в порно ее продуктивность не дотягивала до коллег по цеху из 1990-х — за карьеру она снялась от силы в паре десятков фильмов, но каждое ее появление на экране было событием для поклонников. Им стало и первое появление в парламенте, где Чиччолина, уже по привычке, обнажила левую грудь.

Параллельно актриса начала музицировать. Ее песни не пользовались большим успехом, потому что были чрезмерно похабными. Шталлер преимущественно пела оды половым органам и сексу.

«Ты похож на манекен, вытащи свой твердый член, я сделаю тебе минет, я сделаю тебе минет. О, я хочу член, одетый в кожу, член тверже камня» — Чиччолина, композиция Muscolo Rosso

Насыщенная жизнь вне стен парламента не мешала ей принимать активное участие в законотворческой деятельности. Вернее, пытаться принимать: порноактриса участвовала в разработке проектов о запрете на убийство животных ради меха и в рамках научных экспериментов, предлагала легализовать наркотики, ввести в стране сексуальное образование, дать заключенным право предаваться утехам в тюрьмах.

Некоторые из ее идей были заведомо эпатажными и провальными, но не все. Как бы то ни было, за четыре года в парламенте не прошло вообще ни одно из предложений Чиччолины. Некоторые объясняли это небольшим количеством ее однопартийцев в том созыве.

Но даже однопартийцы не всегда поддерживали Чиччолину в ее начинаниях. Причиной была ее недисциплинированность, о которой коллеги узнали буквально на третий день после ее вступления в должность. Тогда Шталлер без разрешения партии отправилась в Барселону, чтобы принять участие в записи программы на местном телевидении.

«Она приехала всего через два дня после подписания своих верительных грамот в качестве члена парламента, и это стало причиной серьезного выговора от лидера радикалов Марко Паннеллы. Было довольно забавно наблюдать, как она яростно спорила с ним по телефону, стоя в одних стрингах в офисе телеканала TV3 со стеклянными стенами, в то время как половина сотрудников толпилась вокруг нее», — рассказывал местный журналист Ахель Касас

В конце 1980-х Чиччолина как политик выдвинула великолепную идею: она предлагала иностранным лидерам овладеть ею в обмен на отказ от той или иной агрессивной политики. Первым такое предложение получил иракский лидер Саддам Хусейн, позже — глава Палестины Ясир Арафат и террорист номер один Усама бен Ладен. Ни один из них предложением не воспользовался.

Недостижимая Чиччолина

Зато телом актрисы сполна насладился скульптор Джефф Кунс. Они с Чиччолиной поженились в 1991 году, но уже через два года расстались. Именно от Кунса Чиччолина родила своего единственного ребенка — сына Людвига, за опеку над которым они еще долго боролись. А еще их союз подарил миру серию «Сделано на небесах», воплощающую то, как Кунс занимается сексом со своей супругой.

«Джефф постоянно называл меня проституткой, сукой и шлюхой. В итоге я ушла, приняв решение однажды утром, когда подогревала молоко в бутылочке. Я услышала, как он кричит нашему сыну: "Твоя мать — проститутка!" Я собрала 13 чемоданов, взяла Людвига и сбежала», — вспоминала Чиччолина.

Не сумев переизбраться в парламент, она не оставила попыток продолжить политическую карьеру: баллотировалась на национальном и местном уровне в Италии и в родной Венгрии, пыталась стать мэром Монцы, но чем больше Чиччолина увядала внешне, тем меньший интерес к ней испытывал электорат.

«Секрет моего большого успеха заключался в том, что я была уникальной художницей, полностью верной себе. Многие пытались меня имитировать, но, как всем известно, имитации никогда по-настоящему не преуспевают ни в какой области. Я прожила невероятную жизнь — прекрасную, но недостижимую для других», — говорила актриса несколько лет назад.

В ноябре 2026 года она будет отмечать 75-летие. Уже нет в живых Берлускони и Жириновского, скончались многие ее партнеры по порнофильмам 1970-1980-х, но одна из самых эпатажных персон итальянской политики остается верной себе: планирует снимать фильм о своих приключениях, выступает в клубах и до сих иногда обнажает левую грудь.