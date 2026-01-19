«Роковая красавица»: женские секреты успеха Катрин Денев

Катрин Денёв — одна из тех актрис, к которым определение «роковая красавица» относится напрямую. Она разбила сердца Марчелло Мастроянни, Роже Вадима, Берта Рейнолдса. А теперь готова защищать «плохих мальчиков» типа продюсера Харви Вайнштейна.

Девушка из кинематографической династии

Катрин Денёв родилась 22 октября 1943 года в Париже. Её родителями были популярные актёры Морис Дорлеак и Рене Денёв. Едва начав сниматься, Катрин решила взять фамилию матери, чтобы её поменьше сравнивали со старшей сестрой Франсуазой Дорлеак, которая рано стала звездой французского кинематографа. Вместе сестры сыграли в музыкальной картине режиссёра Жака Деми «Девушки из Рошфора».

«Она была гораздо талантливее и ярче меня. Наверное, моё актёрское честолюбие не распространяется на самых близких», — признавалась в интервью Денёв.

Как признавалась сама Катрин, духа соперничества между ней и сестрой не было никогда. Интересно, что в списке своих любимых фильмов Денёв называет вовсе не кинохиты «Шербурские зонтики», «Индокитай» или «Ослиную шкуру», а именно «Девушек из Рошфора», где они с Франсуазой сыграли родных сестёр Дельфин и Соланж Гарнье.

Память о сестре

В год выхода «Девушек» Франсуазы не стало. 26 июня она торопилась в аэропорт в Ницце, не справилась с управлением и врезалась в столб. 25-летняя актриса не смогла выбраться из машины — заклинило дверцу. Она сгорела заживо. Спустя десятилетия Катрин Денёв добилась, чтобы площадь перед железнодорожным вокзалом во французском городе Рошфор назвали в честь её сестры.

А в 2010 году во французском Курсон-Монтелу, славящемся своими дворцами и шикарными парками, Денёв представила новый сорт камелии «Франсуаза Дорлеак».

«Моя сестра была бы очень счастлива. Дать растению имя того, кого ты любил, — это очень утешительно», — сказала актриса.

Больше мужчин

Интересно, что в нескольких своих интервью французская кинозвезда признавалась, что значительно больше ценит отношения родственные, нежели чем любовные. Это подтверждает и список её мужчин. Вниманием сильного пола она никогда не была обделена и практически всех бросала сама.

Возможно, поступала она так потому, что изначально не верила, что возлюбленный может оставаться верным ей всю жизнь. Родив двух детей от звёзд кино — французского режиссёра Роже Вадима и легендарного итальянского артиста Марчелло Мастроянни, — Катрин Денёв ни разу официально не была замужем.

Актриса говорит, что, живя в гражданском браке, она чувствовала себя лишь красивой игрушкой. И добавляла: хотите сохранить любовь и ухаживания мужчины — не выходите за него замуж официально. Вероятно, в её словах есть доля истины.

Писатель-юморист Михаил Жванецкий, который был знаком с француженкой, говорил:

«Катрин Денёв — такая женщина, у которой ум светится сквозь красоту — это удивительно. Я всегда на стороне Катрин Денёв, в любой ситуации. Молчит ли она, говорит ли. Постарела она или не постарела — я всегда готов преклоняться перед ней. Это одна из самых лучших женщин в мире».

Какое-то время она была замужем за Марчелло Мастроянни. Через год после рождения дочери Кьяры секс-символы французского и итальянского кинематографа разошлись. Хотя Марчелло к тому моменту официально оформил развод с женой и приехал к Денёв с кольцом.

Но красавица-француженка от предложения руки и сердца отказалась. Оскорблённый таким унижением, Мастроянни разорвал отношения, сказав, что любовь себя исчерпала. Их дочь Кьяра Мастроянни, конечно же, тоже стала актрисой. Хотя Катрин Денёв такой выбор не приветствовала.

«Я была категорически против актёрской карьеры моих детей, — говорила прессе Денёв. — Но тут они оба оказались более упрямыми, чем я. Да и гены их родителей, наверное, сказались. В общем, я смирилась с тем, что оба стали актёрами».

Кинозвезда никогда не помогала своим детям в профессии, за что себя винит. Но успехам Кристиана Вадима и Кьяры Мастроянни она радуется.

«Соперничества с собственной дочерью я никогда не чувствовала, — признавалась в интервью известному журналу артистка. — Более того, я бы только обрадовалась, если бы узнала, что Кьяра меня переиграла. К сожалению, мы давно вместе не снимались».

Больше сна

Секрет своей красоты француженка не скрывает:

«Главное — это сон. Вообще вставать надо попозже, работать поменьше, пить воды побольше».

Как говорит звезда, возраста она не боится. По её мнению, «надо бояться быть скучными, вечно сердитыми и озлобленными на весь мир». Вечное недовольство отпечатывается на лице мимической маской, считает она.

«Поэтому чаще обращайте внимание на выражение своего лица. Тогда, глядишь, и мужчины будут к вам внимательнее».

К сильному полу роковая красотка с годами стала относиться значительно мягче, чем раньше. Стала даже защищать их в весьма щекотливых ситуациях. Некоторое время назад Голливуд сотряс сексуальный скандал, когда кинозвёзды обвинили известного продюсера Харви Вайнштейна в сексуальном насилии. Вслед за ним рухнули карьеры ещё многих людей — в том числе тех, кого обвиняли во флирте.

Денёв с рядом других известных актрис написали открытое письмо, в котором было сказано, что изнасилование — это преступление, но мужчина обязан флиртовать с женщинами.

«Настойчивое и неуклюжее приставание — это не преступление, а галантность — это не признак агрессивного мачо», — считают авторы письма.

После шквала критики Денёв пришлось оправдываться, но своей позиции она не изменила.

На вопрос журналиста о том, как Денёв относится к уменьшившемуся вниманию со стороны сильного пола, она искренне ответила в одном глянцевом журнале: