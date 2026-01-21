Почему император Михаил II так и не взошел на российский престол

Принято считать, что последним императором России был Николай II. Но это верно лишь отчасти – он был последним правящим императором. Однако по манифесту от 2 марта 1917 года трон переходил его брату Михаилу, и он не отрекался. Михаил Александрович лишь приостановил свое вступление на престол, передав Учредительному Собранию право решить государственное устройство России – конституционная монархия или республика. Но оно так и не приступило к работе.

Родившиеся до революции рассказывали, что в последние годы перед ней во времена распутинщины, которую чувствовали даже в среде крестьянства, вроде безграмотные селяне считали, что дни правящей династии подходят к концу. Еще ничто не предвещало падения монархии, а говорили: «Романовы с Михаила начались, Михаилом и закончатся». Имелся в виду великий князь Михаил Александрович.

Он родился 22 ноября (4 декабря) 1878 года в Санкт-Петербурге в Аничковом дворце в семье будущего императора Александра III и Марии Федоровны. Еще жив был дедушка, Александр II, а отец был наследником престола. Шансы самому Михаилу занять трон в будущем представлялись небольшими – третий сын из выживших.

Образование, как и все члены императорской семьи, получил блестящее. Оно было домашнее, но принцам всегда подбирали самых великолепных учителей. Великий князь знал несколько языков, обучался танцам, общим предметам. Главный упор делался на военной подготовке. Он и станет потом одним из лучших командиров Первой мировой войны.

© Михаил Романов в детстве

А для этого, не смотря на титулы и звания, усердно учился. И это при том, что согласно традиции, в военной службе числился с рождения. В 1894 году, в 16 лет, получил чин подпоручика, а в 1899, когда старший брат уже был императором, стал флигель-адъютантом.

Но это придворные звания, а были еще и реальные, которые давались собственным трудом самих членов царской семьи. Николай вот полковником был и, даже став императором, носил эти погоны. Великий князь закончил Михайловское артиллерийское училище и был зачислен в состав 5-й батареи гвардейской Конноартиллерийской бригады. Через год произведен в поручики. Вот в те времена и стал реальным, а не формально-придворным офицером.

К тому моменту Михаил Романов объявлен цесаревичем. После того, как в 1899 году скончался средний брат Георгий, а у Николая не было детей мужского пола, то наследником престола был Михаил.

В этом случае не стоит удивляться стремительной карьере: в 1902 году — командир роты Преображенского полка, в 1904-м — штаб-ротмистр эскадрона Лейб-гвардии Кирасирского Ее Императорского Величества Марии Федоровны полка. В 1906 году — командир эскадрона, потом служба в регулярной, не гвардейской, армии – командир Черниговского полка. И только после этого, с 1911 по 1912 годы, командовал гвардейским Кавалергардским полком.

При этом Михаил Александрович оказался талантливым государственным деятелем. Еще в 1901 году он был введен в состав Государственного совета – высшего законосовещательного органа империи. Тогда же стал членом комитета финансов, а в 1902 году и членом комитета министров. В 1905-1906 годах принял активное участие в так называемых Петергофских совещаниях, которые привели к появлению парламента — Государственной Думы и Государственного Совета (сейчас Совет Федерации).

© Великий князь Михаил Александрович с морганатической супругой. 1913 г.

А дальше карьера прервалась на несколько лет из-за личной жизни Михаила. Она оказалась судьбоносной для России, а потому и в фокусе внимания историков.

Как только у Николая II в 1904 году родился сын Алексей, то титул цесаревича и наследника престола перешел к нему. Михаил и императрица Александра Федоровна были объявлены регентами на случай внезапной кончины Николая.

Михаил вздохнул с облегчением — несмотря на свой талант в государственном деле, он тяготился монаршими обязанностями и совсем не стремился занять трон. Его больше интересовали дела амурные – великий князь оказался человеком влюбчивым. Причем искренне, не ради баловства.

Вначале влюбился в свою кузину Беатрису из британского королевского дома, но поскольку церковь запрещала браки между двоюродными братьями и сестрами, роман пришлось оборвать.

Потом был сражен в сердце фрейлиной Александрой Коссиковской. Но она не могла стать императрицей в случае смерти больного Алексея и восхождении на трон Михаила. Как только тот заявил, что собрался жениться на фрейлине, ее выслали из страны – от греха подальше.

Сердечную рану заживила Наталья Вульферт. Это был вообще страшный для императорский семьи вариант – дочь адвоката, дважды замужем. Правда, второй муж из кирасир был. Матушка Мария Федоровна отправляет сына в Англию, где ему тамошние королевские родственники начинают срочно подбирать принцессу.

Но в этот раз все оказалось очень серьезно. Михаил больше не хотел отступать. Несмотря на формальную опалу, он оставался в тесной переписке с братом и упросил его дать развод – Наталья ждала от великого князя ребенка. Николай просьбу удовлетворил, но жениться все равно запретил, и брат обещал. Новорожденному племяннику дал титул граф Брасов – по названию имения Михаила.

Вульферт тайно приезжает в Европу. Михаил тоже сумел оторваться от приставленной к нему охраны и в Вене они обвенчались. Михаилу запретили въезд в Россию – Николай чувствовал себя обиженным.

Но как только началась Первая мировая война попросился на фронт. Великий князь возвращается в страну, был зачислен в Свиту Его Императорского Величества, сына Николая признали законным. Получил звание генерал-майора и назначен командиром Кавказской туземной конной дивизии. Той самой, которая за свою лихость и отвагу получит название Дикой.

Считается, что Михаил Александрович внес самый большой вклад в дружбу кавказских и русского народа. Дивизия формировалась из добровольцев мусульман, до сих пор ее помнят на Кавказе и страшно гордятся. Есть за что. Ну а сам великий князь проявил такую отвагу и талант военачальника, что стал любимцем не только подчиненных, а всей армии.

Но за событиями в Петербурге наблюдал с тревогой. Он не вмешивался в тамошние дела, но полагал, что Распутин и поведение старшего брата угрожают и царю, и России в целом. Поэтому не удивился, когда произошла Февральская революция.

Под давлением масс, а главное позиции покинувшей императора элиты, Николай отрекся от престола за себя и своего сына. В манифесте от 2 марта 1917 года он передает трон брату Михаилу. Его имя в документе написано большими буквами, чтобы уж ни у кого сомнения не было.

Верные полки и граждане начали приносить присягу Михаилу II. Таким образом формально он стал новым царем, но еще не коронованным. Но сам Михаил Александрович приходит к выводу, что форму правления должен определить народ через Учредительное собрание – республика или конституционная монархия. Тогда это будет надежно. А на это время принял условное отречение. То есть не отрекся, а приостановил вступление в «должность».

Но Учредительное собрание ничего не успело решить. Можно быть уверенными, что во многом в этом вина главы Временного правительства Керенского. В августе он тянул с созывом собрания, распорядился взять под домашний арест Михаила, а в сентябре, еще до Учредительного собрания, самовольно объявил Россию республикой. Последовавшая следом Октябрьская революция и вовсе все переменила – Учредительное собрание было разогнано в первый же день своей работы.

Михаил содержался в Гатчине, но как только к ней стали подходить белые войска, то Урицкий распорядился отправить его в Пермь. Там он содержался на свободе, мог спокойно гулять по городу.

Но в ночь с 12 на 13 июня 1918 года за ним внезапно пришли большевики, вывезли в лес и расстреляли. Так погиб Михаил Александрович Романов, которого, по формальным причинам, можно называть последним русским царем – Михаилом II. С гибелью сына Николая Михайловича в автокатастрофе в 1931 году прервалась прямая линия всей царской династии Романовых.