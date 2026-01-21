Екатерина Гончарова: что стало с женой Дантеса после гибели Пушкина

Известный факт: на роковой дуэли 27 января 1837 года сошлись муж родной сестры и муж свояченицы. Александр Пушкин и Жорж Дантес были связаны не только смертельной враждой, но и семейными узами. Судьба старшей из сестёр Гончаровых, Екатерины, ставшей женой Дантеса, сложилась трагично, и в этом была прямая вина человека, выстрелившего в «солнце русской поэзии».

© Соцсети

«Мила, но некрасива»: Жизнь в тени сестры

Старшую дочь в семье Гончаровых, Екатерину, современники называли милой, но некрасивой. Её смуглая, «южная» внешность не соответствовала эталонам красоты пушкинской эпохи. Жизнь в родительском доме в Полотняном Заводе не сулила радостей: отец, Николай Афанасьевич, страдал от психического расстройства, а властная и деспотичная мать, Наталья Ивановна, отчаянно экономила, понимая, что дочери-бесприданницы — плохая партия.

Спасительным бегством из этой гнетущей атмосферы стал для младшей, невероятно красивой Натальи, брак с Александром Пушкиным. Осенью 1834 года, по настоянию жены, поэт перевёз в свой дом двух её сестёр — Александру и Екатерину. Именно тогда в их жизни появился блестящий кавалергард, француз Жорж Дантес. Он ухаживал за Натальей Николаевной, но сердце 26-летней Екатерины было безвозвратно потеряно.

Брак по расчету и иллюзия счастья

После скандальной истории с анонимным пасквилем, чтобы спасти свою репутацию, Дантес сделал предложение Екатерине Гончаровой. 10 января 1837 года они обвенчались. Для 27-летней женщины, чьи шансы на замужество таяли, это казалось чудом.

Однако брак был ширмой. Дантес использовал его как прикрытие для продолжения преследования Натальи Пушкиной. Екатерина, сознательно закрывая глаза на истинное положение дел, отчаянно цеплялась за видимость благополучия. В письмах сестре она казалась спокойнее, но и бесконечно грустнее. Когда конфликт между Пушкиным и её мужем достиг точки кипения, Екатерина, вопреки родственным чувствам, встала на сторону Дантеса.

Изгнание и жизнь под чужим именем

После гибели Пушкина, Дантеса в марте 1837 года разжаловали в солдаты и выслали за границу. Беременная Екатерина последовала за ним. Жила пара у настоящего отца Дантеса, в Сульсе. С 1837 по 1843 год Екатерина родила Жоржу пятерых детей: трёх дочерей и двух сыновей, хотя один из них появился на свет мёртвым. Дантесы, точнее — барон и баронесса Геккерн, жили в социальном вакууме, с ними никто не хотел общаться. Жорж, хотя и был богат, вынуждал жену просить деньги у её родных. Исследователи отмечают два типа писем Екатерины в Россию: полные радости и оптимизма, которые она писала под присмотром мужа и наполненные горьким разочарованием, написанные втайне от него.

Екатерина не была счастлива. Красавец муж оказался расчётливым, холодным, недружелюбным человеком. Общество их игнорировало, русские родственники избегали. Екатерина стала босиком ходить в католический храм и часами молиться богу. Родив в сентябре 1843 года мальчика, Луи-Жозефа, Екатерина умерла через месяц от послеродовой горячки ей было всего 34 года. Практически всю жизнь на ней было клеймо «жена убийцы». Интересно, что дочь, Леони, бросила в лицо отцу обвинение в смерти Пушкина, за что Дантес упёк её в психиатрическую лечебницу, где она скончалась, не дожив до старости.