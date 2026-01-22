Борьба за жизнь и музыку: почему советскому композитору поменяли дату рождения

Арно Арутюнович Бабаджанян – советский и армянский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР. Арно Бабаджанян родился 21 января в Ереване в 1921 году в семье учителя математики и учительницы русского языка. Друг Арно Арутюновича — Мартин Вартазарян — с удовольствием рассказывает историю о том, как отец Бабаджаняна поменял дату его рождения. Во всех документах значится, что Арно Бабаджанян родился 22 января.

Мартин Вартазарян композитор, член Союза композиторов Армении «Дядя Арутюн решил, что найдутся соседи, которые позвонят и скажут, что в день смерти Ленина у них праздник, пошел и поменял на 22 января».

Его музыкальные способности проявились очень рано. Уже в трехлетнем возрасте маленький Арно играл на старой домашней физгармонике. Годы спустя он любил рассказывать о своей первой встрече с настоящим композитором в детском саду:

Арно Бабаджанян советский и армянский композитор, пианист, педагог, народный артист СССР «Однажды к нам пришел посетитель. Этот человек попросил нас спеть, чтобы понять – у кого есть слух. Я тоже спел, при этом хлопал под ритм. Этот человек послушал меня и сказал, что мне нужно заниматься музыкой. А позже я узнал, что этого человека звали Арам Ильич Хачатурян».

Вскоре Арно Бабаджанян был зачислен в группу одаренных детей при Ереванской консерватории, а уже через год сочинил свою первую пьесу «Пионерский марш», изданную в 1931 году. В двенадцать лет на республиканском конкурсе молодых исполнителей ему был присужден главный приз. Затем последовало обучение в Ереванской консерватории сразу на двух факультетах: фортепиано и композиции. Через два года, мечтая учиться у выдающегося педагога, представителя русской пианистической школы Константина Николаевича Игумнова, Арно Бабаджанян принял решение поступать в Московскую консерваторию.

По совету Арама Хачатуряна Арно Бабаджанян принял участие в прослушивании у Елены Фабиановны Гнесиной и произвел своей игрой большое впечатление — его приняли сразу на выпускной курс музыкального училища. Елена Фабиановна обратилась напрямую к председателю совнаркома Армении Араму Пирузяну (находившемуся в то время в столице) и убедила его в необходимости обучения Арно Бабаджаняна в Москве. Через год, успешно окончив (по классу «фортепиано» Елены Фабиановны Гнесиной и по классу композиции В.Я. Шебалина) музыкальное училище, Арно Бабаджанян поступил в Московскую консерваторию. Здесь ярко раскрылся его незаурядный композиторский и исполнительский талант, отмеченный многими музыкантами.

«Говорят, Гилельс, когда Бабаджанян должен стал композитором, сказал: «Как нам повезло, иначе он был бы нам конкурентом. На экзамене в консерватории он должен был представить произведение без преподавателя. Сказал, что это «Прелюдия» Скрябина. Комиссия никак не могла понять, что за Прелюдия, о которой они не знают, оказалось, он сам ее написал», — говорит Мартин Вартазарян.

Гениальным пианистом, стоящим в ряду лучших исполнителей XX века, считал своего ученика Константин Николаевич Игумнов:

Константин Игумнов педагог, представитель русской пианистической школы «Мой студент Московской консерватории, Арно Бабаджанян, — личность редкой одаренности и талантливости. Помимо композиторского дара он обладает прекрасными исполнительскими, музыкальными и техническими данными. Можно с уверенностью предсказать ему прекрасное артистическое будущее». Дмитрий Шостакович писал об Арно Бабаджаняне: «В очередной раз приходится сожалеть, что он не выступает как пианист. Мир теряет совершенно выдающегося исполнителя».

В московской квартире Арно Бабаджаняна, где сейчас проживает его сын Араик, все осталось почти так же, как при жизни музыканта. Арно Арутюнович любил курить во время написания музыки. Следы от горящего пепла до сих пор остались на инструменте.

Араик Бабаджанян сын композитора Арно Бабаджаняна «Он когда сочинял, одну мелодию с разными гармониями пробовал, кропотливо работал, не допускал халтуры, тот вариант, который нравился, тот и оставался».

В 1958 году Арно Бабаджанян проснулся знаменитым, его песни из фильма «Песнь первой любви» полюбились жителям Советского Союза. Но мало кто знает, что тогда у композитора не было даже собственной квартиры, он с женой и маленьким сыном ютились в маленькой комнате.

«Отец рассказывал, когда ему заказали музыку к фильму «Песнь первой любви», мы жили в комнате и у нас не было письменного стола, и он всю ночь на подоконнике писал партитуру, чтобы на радиостудии это можно было записать. Потом не мог шею повернуть. На свой гонорар он первым делом купил письменный стол», — говорит Араик Бабаджанян.

Фильм «Невеста с севера» по достоинству можно назвать самым популярным в Армении. Его давно разобрали на цитаты, фильм по местным телеканалам всегда показывают в праздничные дни. Роль Артака, который во время службы в армии полюбил русскую девушку Валю, исполнил сын Арно Бабаджаняна – Араик.

«Снимали в подмосковном Переделкино, я помню, бабушка приехала к нам погостить и актриса Мириджанян, которая играла мою маму, оказалось, что она ученица моей мамы. Весь коллектив приезжал с детьми, и оператор, и режиссер. Так что процесс проходил по-домашнему тепло», — рассказывает сын композитора Ерванд Ерзнкян. Народный артист Армении, главный дирижер эстрадно-симфонического оркеста Гостелерадио Армении «Поскольку он был большой профессионал, то мог написать сугубо русскую песню. В песне «Пушинка белая» из фильма «Невеста с севера» никто и представить не мог, что это не народная песня». Арно Бабаджанян был единственным композитором в СССР, которого в 1974 году в Токио удостоили звания «Лучший композитор мира». На Третьем музыкальном фестивале Советский Союз был представлен песней «Чертово колесо».

Артур Агаджанян певец, хорист Государственной академической капеллы Армении «Хоть и написаны давно, в советские годы, он настолько великий мелодист, у него нет ни одной плохой песни. Душа, лирика, музыкальность и мелодичность живет до сих пор. Он был гением, потому что смог написать музыку, которая вечна». Арам Сатян председатель Союза композиторов Армении «У Арно было удивительное свойство, он вбирал в себя как губка, а потом выдавал свое. Это то, что бывает только у гениальных людей».

«Свадьба», «Лучший город земли», «Верни мне музыку». Эти песни по-прежнему популярны. Он работал с такими поэтами, как Роберт Рождественский, Андрей Вознесенский, Леонид Дербенев. Наряду с этим писал серьезные классические произведения. И здесь он был новатором. Его «Шесть танцев для фортепиано — манифест новой музыке, где он использовал новую, сериальную технику. А «Героическая баллада» — в обязательном репертуаре известных всему миру филармонических оркестров.

В 32 года Арно Бабаджаняну поставили страшный диагноз – лейкемия, с болезнью он боролся тридцать лет. Прожить эти годы ему удалось благодаря усилиям французского онколога Жана Бернара и постоянной заботе жены – Терезы.

«Мама была его ангелом-хранителем, с 53-го года у отца было обнаружено тяжелое заболевание, но от него скрывали, ему отвели небольшой срок – месяц-два, а человек прожил 30 лет», — рассказывает Араик Бабаджанян. «Он жил и никогда не ныл, единственное, что я помню, как в двухсотграммовый стакан он сыпал пол-чашки соды, разбавлял водой и выпивал, но никогда я не слышал, чтобы он говорил о том, что болен. До конца своих дней он жил в полную силу», — говорит Арам Сатян.

Композитор всегда говорил: «Я проживаю в Москве, а живу я в Ереване». Так сложилось, что скончался он тоже в любимом Ереване, 11 ноября 1983 года.